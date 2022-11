Praha je dnes jedním z posledních měst (ne-li posledním), které nemá po volbách dosud ustavenou radu. Uskupení Spolu (ODS, KDU a TOP 09) marně (ne)jedná s Piráty a Praha sobě o koalici. SPOLU chce koalici na půdorysu vládního uspořádání, Piráti zase tvrdí, že vládní koalice je společenstvím demokratických stran, a proto chtějí do koalice přibrat spolek Praha sobě, protože je to také demokratická strana. Spolu ale odmítá hnutí Praha Sobě, protože s ním mají údajně nepřekonatelné programové rozpory. Nikde se člověk konkrétně nedozví, o jaké neshody jde.

Jan Štern

je producent a publicista

Co se lze ale snadno dozvědět, je spor o dávnou kauzu koupaliště Džbán. Pozemky okolo tohoto koupaliště, které mají velkou ekonomickou a společenskou hodnotu spočívající v zachování tradičního populárního koupaliště a byl tedy silný zájem udržet je ve veřejných rukou, měly být převedeny z rukou státu na město.

Jestliže je úterý…

A světe div se, něco se zvrtlo a za babku jako zatím zelená plocha byly prodány soukromému majiteli, shodou okolností členovi ODS.

Na tomto kousku mají různě velký podíl dnešní lídři ODS v Praze: Alexandra Udženija, Zdeněk Zajíček, jinak hlavní vyjednavač za Spolu a Bohuslav Svoboda, kandidát na budoucího primátora.

A co čert nechtěl, Jan Čižinský, šéf hnutí Praha Sobě, to na dnešní pražské vedení ODS vytáhnul. Praha Sobě vyhlásila, že chce na zastupitelstvu „prošetřit důvody, proč koupaliště Džbán a cenné pozemky kolem něj stát nepřevedl na město“. Dále bude chtít „aby Zdeněk Zajíček, Alexandra Udženija i Bohuslav Svoboda předložili zdůvodnění a popis událostí, které vedly k tomu, že se město o pozemky nepřihlásilo a stát mu je nenabídl, a proč se postupovalo odlišným způsobem, než bylo stanoveno“. Zajíček z ODS se hájí tím, že Praha dostala do majetku vodní plochu a prodaly se pozemky okolo.

Otázkou je, jak se koupání chtiví Pražané přes soukromé pozemky do vody dostanou a kde si rozloží deky a lehátka. Pro poctivost budiž řečeno, že se zatím vždy podařilo na zastupitelstvu zabránit převodu pozemků okolo Džbánu ze zeleně na stavební parcely. Teprve po přeměně na stavební parcely by se jejich hodnota ztisícinásobila a jejich majitel by konečně vyinkasoval stamilionové zisky.

Záchrana na dosah, a přece asi pozdě

V každém případě se zdá, že problém ustavení vlády v hlavním městě zřejmě nespočívá v programové neshodě, ale v poměrně ostrém sporu o podíl na ošklivé korupční kauze, byť je už hodně stará. Z druhé strany spolku Spolu otevírá svojí náruč hnutí ANO, které netrpí takovou přecitlivělostí na minulé kauzy.

Bude zajímavé sledovat, s kým nakonec tu radu Spolu dá dohromady, a ještě zajímavější bude i budoucí hospodaření vlády v Praze pod vedením zkušených politiků Spolu. Třeba zda se konečně podaří převést pozemky okolo Džbánu na stavební parcely.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.