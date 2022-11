A co teprve taková lupa! Používání fráze „podívat se na to pod lupou“ nebo klikání na ikonu lupy je daleko častější způsob použití, než využívání opravdové fyzické lupy.

Určitě ten seznam doplníte sami, je to poměrně zábavné.

Období klidu se nevrátí

Některé věci nabývají nového významu, u některých význam trvá, ale zastarává forma. Kromě ikon je to vidět například na dopravních značkách. Parní lokomotiva nebo pán s kloboukem a děvčátkem s mašlí jsou toho krásným příkladem.

Tomáš Jindříšek

je reklamní a marketingový expert

Známý mi vyprávěl příběh z veletrhu technologií, kam někdo přinesl klasickou počítačovou disketu. Zástupce nejmladší generace se ptal: „Co to je? To je asi na 3D tiskárně vytištěná ikona pro ukládání.“

Týká se to nejen obrázků, ale například i zvuků. Všimli jste si, jak rodiče učí ty nejmenší? Auto dělá brm, brm. Vlak šššš-hú. Ti nadšenější u mašinky ještě imitují zvuk jízdy přes pražce. Když ale jedete moderním vozem či vlakem, slyšíte spíš souvislé hučení. Zvuky jsou úplně jiné. Ta původní citoslovce jsou generacemi prověřená, a navíc učí děti správně vyslovovat. Zvuk elektromobilu se moc smysluplně simulovat nedá. Používání symbolů, které postupně mění význam, je podobné jako u lidových rčení typu s křížkem po funuse nebo mít za lubem (u toho druhého jsem i já pochopil původní význam, až když jsem byl na exkurzi ve mlýně).

Někdy ale tradice může vést k stereotypizaci a zastaralému vnímaní. Například senioři jsou stále často zobrazováni jako babička se šátkem nebo dědeček s dýmkou a bekovkou, často ještě se zahnutou holí. Najdete to stále v učebnicích a nedávno jsem to viděl i v letáku jednoho supermarketu. Je to obraz tak sto let starý a stigmatizující. Kamarádka si onehdy posteskla, že logo České pošty s pošťáckou trubkou vypovídá o jejich technologickém nasazení a držení kroku s dobou. Pro „moderní“ průmysl se používají ozubená kola z 19. století. Pracuji teď na zakázce pro firmu, která vytváří inovace v oblasti hodnocení filmů a seriálů. Od začátku doporučuji, ať se v novém logu vyhneme klasickému filmovému celuloidovému pásu s děrováním nebo kameře s kotouči. Je třeba jít dál.

Tak nám zakázali Vinnetoua

Když jsem sbíral podklady a názory pro tento článek na sociálních sítích, nejvíce se účastníci mého miniprůzkumu dohadovali, zda jsou, či nejsou takovým odcházejícím symbolem ručičkové hodinky, gramofonové desky nebo pevné mýdlo. Některé věci se vrací do módy. Třeba klasické tuhé mýdlo je dnes z ekologických důvodů opět atraktivní.

Na celé téma je dobré se podívat s odstupem času. Zatímco některé symboly přetrvaly staletí (antické divadelní masky), jiné odvál čas a u dalších se dá předpokládat, že původní význam také zanikne, a symbol přetrvá. Možná jednoho dne zmizí ze světa všechny bankovky a mince, ale v ikonách budou žít dále. Možná se to stane u klasických zámků na klíč nebo u žárovek.

V pomíjivém lidském světě se kdekdo pokouší udělat něco, co ho navždy proslaví. Možná by ale místo budování obrovských říší bylo lepší se pokusit vytvořit něco, co třeba navždy zůstane malou ikonkou.

