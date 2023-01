Nový rok už není tak úplně nový, stačil do nás zatnout drápky a poznamenat nás svými událostmi, které navzdory všemu, co jsme si přáli v novoročních přáních, nejsou vždy jen chtěné a radostné. Ale takový je život. Proto už dlouhá léta přeji nejen do nových let, ale ke všem svátkům, narozeninám a životním výročím hlavně zdraví a klid. Takové přání se mi zdálo poměrně vyvážené a příznivé, vždyť zdraví je základ všeho a klid si v dnešním světě plném zvratů přeje snad každý rozumný člověk. Jen škoda, že těch rozumných lidí není víc.