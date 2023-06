Premiér Andrej Babiš | Foto: Deník / Martin Divíšek

Zatímco ministerstvo životního prostředí se od roku 2025 chystá zakázat prodej kamen na uhlí, které zásobují levným teplem stovky tisíc českých domácností, bruselští byrokraté chtějí od roku 2029 rovnou zakázat plynové kotle. To vše v době, kdy stále ještě doutná energetická krize a vývoj války na Ukrajině může být jakýkoli. Také máte pocit, že se Fialova vláda a Brusel úplně pomátly?

Andrej Babiš

je poslanec a předseda hnutí ANO, podnikatel

Ministerstvo životního prostředí chce zakázat hnědé a černé uhlí, antracit, koks i výlisky z uhlí. Přitom dřevo a uhlí nabízejí nejlevnější variantu vytápění, která za rok domácnost přijde na necelých 50 tisíc korun, zatímco u plynu to je dnes asi 80 tisíc korun.

Ceny ale skokově vzrostou už v roce 2027 kvůli Fialově vládě, která v Bruselu prosadila proti zájmům ČR emisní povolenky pro domácnosti a osobní dopravu, což v praxi bude znamenat zvýšení cen paliv uhlí, plynu, benzinu a nafty. Přitom premiér před volbami sliboval, že zatočí s povolenkami. V Bruselu si ale pana Fialu rychle ochočili.

Ještě stupidnější - jinak to říct ani nejde - je Evropskou komisí navrhovaný zákaz plynových kotlů od roku 2029. V rámci svatého tažení proti všemu, co produkuje emise, chtějí eurobyrokrati donutit lidi kupovat si tzv. hybridní kotle, tedy plynový kotel napojený buď na solární panely, nebo na tepelné čerpadlo. Za takový kotel bude muset domácnost zaplatit 100 tisíc korun i víc.

V rámci EU by šlo o desítky milionů plynových kotlů, které by se postupně musely vyměnit. V řadě budov by je navíc z technických důvodů nebylo ani možné namontovat a samozřejmě nikdo ani nedomýšlí, kolik hluku, zejména ve městech, by produkovalo tolik tepelných čerpadel.

Pobídky, ne zákazy

Když jsme byli ve vládě, nešli jsme formou zákazů a restrikcí, ale formou pobídek. Rozjeli jsme úspěšný program kotlíkových dotací, kdy se podařilo vyměnit přes 120 tisíc nejstarších a nejvíce znečišťujících kotlů na uhlí 1. a 2. emisní třídy, často právě za moderní plynové kotle. Ve stovkách obcí se tím v topné sezoně zásadně zlepšila kvalita ovzduší. Proto by se mělo pokračovat v dotačních programech i na další typy kotlů na pevná paliva 3. emisní třídy, kterých je v ČR stále asi 200 tisíc.

Kromě toho navrhujeme dotacemi podporovat i výměny starších plynových kotlů za nové, kondenzační, případně za tepelná čerpadla. Ale absolutní zákaz prodeje moderních uhelných, nebo dokonce plynových kondenzačních kotlů je nedomyšlená hloupost, která sníží konkurenci na trhu, zvýší ceny a lidem dál srazí životní úroveň.

Tyto dva nesmyslné zákazy jen podtrhují, proč bychom měli příští rok v eurovolbách vymést zelené fanatiky z evropských institucí a v roce 2025 ve sněmovních volbách uštědřit výprask pětikoalici. Jen tak dáme jasně najevo, kam takové zákazy patří do kamen.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.