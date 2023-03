Tereza Semotamová | Foto: se svolením Terezy Semotamové

Česká veřejnost sleduje soudní řízení s bývalým poslancem Dominikem Ferim, který je přesvědčen o své nevině. Je obžalován za dvě dokonaná znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Při projednávání jednoho z případů Feri prohlásil: „Během večera to mezi námi jiskřilo, bych řekl.“

Tereza Semotamová

je spisovatelkou a překladatelkou

Je možné, že Feri za svoje činy nebude odsouzen. Ať už proto, že je nevinen, nebo proto, že není dostatek důkazů k jeho odsouzení. Kromě toho současná chybná zákonná definice znásilnění nezahrnuje podmínku souhlasu, proto do ní nespadá až 70 procent případů, kdy oběť takzvaně zamrzne. Každopádně věřím, že pro alespoň část české veřejnosti celá tato kauza bude kurz. Kurz konsentu

Konsent znamená souhlas. Jasný souhlas, že ano, že to opravdu jiskří. Dějiny mezilidských vztahů jsou dějinami přibližování a vzdalování a jsou plné zmatků, komunikačních šumů a dezinformací. Muži si totiž myslí, že ženu je třeba dobývat. Pokud se to dané ženě líbí, tak, pro mě za mě, klidně. Ale panuje také přesvědčení, že ženino „ne“ často znamená „ano“. NE. Milí muži, ráda bych vám oznámila, že „ne“ skutečně znamená „ne“. A pokud žena změní názor, dá to najevo.

Chceme vážně klid a pohodu?

Není to nic složitého. Stačí komunikovat. Není potřeba nechat si faxovat písemné prohlášení, ale prostě se zajímat o pocity druhých. Kromě toho, na konsent se nemusejí ptát jenom muži, i ženy přece iniciují intimitu a sex.

„Během večera to mezi námi jiskřilo, bych řekl,“ prohlásil Feri u soudu, kde je obžalován za sexuální obtěžování. Naše dojmy o tom, jak se cítí ten druhý, jsou totiž často dezinformace. Co když se dívka zalekla, zamrzla a nebyla schopna se bránit? Co když jeden pociťuje jiskření a druhý vůbec, ale nedokáže se z dané situace dostat, protože tahá za ten kratší konec provazu? Ať už to bylo jakkoli, Feri si evidentně odmítá uvědomit, že to on byl v pozici moci známého politika a že sex pro něj byl nejspíš nejen zábava, ale také akt moci a kontroly.

Pachatelé brebentili doposud, protože mají prostor. Ale zkusme naslouchat obětem, vytvořme více prostoru jim. Vyčítá se jim, že se ozývají až zpětně, třeba i po letech. Ale co když na to, co se jim stalo, myslely celou dobu?

