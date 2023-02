Miroslav Hudec

je psycholog a publicista

Podobně slepice běhaly i na našem dvorku, i na babiččině ve středních Čechách. Abychom si mohli vejce dopřát, skutečně nemusíme slepice zavírat do těsných klecí a vlastně je nelidsky týrat. Věchet má pravdu, humanita, ohleduplné chování k lidem i k ostatním tvorům nemůže být výběrové. Nelze z ohleduplného chování někoho vylučovat. V opačném případě si pouze nalháváme, že se chováme humánně, lidsky. A je to i nebezpečné, protože uděláme-li výjimku jednou, nikdy nevíme, kdo další může do té výjimky spadnout, bude-li se to někomu hodit - třeba z ekonomických důvodů.

Slepičí koncentrák je selháním humanity

Právě jimi totiž mnozí velkochovatelé argumentují ve prospěch nelidských podmínek chovu (nejen) slepic. Straší zákazníky zvýšenými náklady a tudíž zdražením vajec. Podporují tak z čistě z ekonomických důvodů to horší v lidské povaze a zřejmě si vůbec neuvědomují (nebo je jim to jedno?), jak pomáhají kazit veřejnou morálku.

Zdroj: DeníkDůsledky mohou být dost děsivé a projevit se i tam, kde bychom to vůbec neočekávali! Oni totiž drůbežáři (čest výjimkám) nejsou zdaleka jediní, kdo všechno přepočítává na peníze. Vzpomeňme třeba na rušení spojů veřejné dopravy, „aby se ušetřilo“. Jenže za to šetření platíme lidskými životy na silnicích, čím dál přeplněnějších soukromými auty a řidičskými neuměteli. Jde ta přehnaná ekonomizace společenského života tak daleko, že od nejednoho mladého klienta slýchám, že nechce děti, protože se to nevyplatí. Rozuměj, ekonomicky nevyplatí!

Ale zpět ke slepicím. Babička tedy ty svoje chovala na dvorku u venkovské chalupy. A za plotem té chalupy byla družstevní drůbežárna. Pozemek tak stokrát sto metrů s volným výběhem, s dostatkem prostoru, kde se mohly slepice popelit, hrabat, zobat žížaly a drobný hmyz a žít tak přirozeně, jak jen u domácího zvířete lze. Na pozemku byla nízká zděná stavba, kde slípky snášely vejce, přespávaly, kam se mohly ukrýt při špatném počasí.

Záchrana na dosah, a přece asi pozdě

Zjevně tedy velkochov nemusí být nutně koncentrákem, pokud právě bereme ohled na ta služebná zvířata, na jejich potřeby, a nejen na maximalizaci zisku.

Když si jdu koupit vajíčka, vybírám samozřejmě ta z volného výběhu, i když jsou dražší. Ale je mi trochu smutno, že si musím připlácet za něco, co bývalo samozřejmostí, ale dnes je to vydáváno div ne za luxus.

