Médii tento týden proběhla zpráva, že je v plánu přehodnocení výchovného, které vyplácíme sotva dva měsíce. Zdůrazňuji, že nic takového nechystáme. Pro lidovce i pro mě osobně bylo zavedení pětistovky za každé vychované dítě pro rodiče letitou prioritou. Konečně se nám poprvé v historii podařilo ocenit maminky za to, že vychovaly děti. Některá média, která vytrhla má slova v kontextu v touze po skandálním titulku, straší veřejnost, a to není dobře.

Marian Jurečka

je iministr práce a sociálních věcí

Protože se převážně maminky po dobu rodičovského volna naplno věnovaly svým potomkům a nestíhaly chodit do práce, mají často výrazně nižší důchody než druhý z rodičů. To se díky výchovnému povedlo změnit. Neexistuje jediný důvod, proč bychom takto nastavený princip měli měnit. Říkám zcela jednoznačně a odpovědně, že žádné rušení výchovného vláda nechystá. A to ani po důchodové reformě, kterou nyní projednáváme a brzy podrobně představíme veřejnosti.

Jediné, o čem jsme se ochotni bavit, je otázka valorizace, tedy dalšího navyšování výchovného ve výši 500 Kč za dítě. Nyní musíme řešit dlouhodobou udržitelnost celého penzijního systému, aby se i dnešní mladá generace dočkala důstojného důchodu. S tím souvisí i konsolidace veřejných financí. Varianta, že by se výchovné dále nenavyšovalo, není porušení našeho slibu. Je to jeden z možných kompromisů, díky kterému výchovné zachováme.

Další rovinou, která nás na MPSV nyní zaměstnává, jsou požadavky vdovců o výchovné. To však mělo náležet hlavně jejich ženám – maminkám. Jen ty měly kvůli výchově svých dětí nižší výdělky a právě to je základním principem výchovného. Co se tedy měnit určitě nebude, je nárokovost. Stále platí, že výchovné může dostat jen ten z rodičů, který o své dítě pečoval ve větším rozsahu. Podle tohoto principu postupujeme a postupovat budeme i nadále. Výchovné tedy může dostat i muž, ale jen v případě, kdy jednoznačně prokáže, že se o dítě převážně staral on.

Realitou zůstává, že díky výchovnému se zvýšily často stále nízké důchody 1,4 milionu maminek: vychovaly zhruba tři miliony dětí, které nyní v dospělosti udržují penzijní systém v chodu.

