Až budeme péct na Vánoce, zaplatíme za mouku nebo olej o polovinu víc než loni. Chleba je dražší o třetinu, mléko ještě o víc. Víme to všichni, kdo běžně nakupujeme a vidíme, že za stejnou cenu je dnes košík poloprázdný. Předvánoční čas bude pro mnohé prodchnutý obavou z každého výdaje. Zdražuje vše, reálné mzdy klesají nejvíce v historii, úspory se ztenčují, přestože jsme během covidu šetřili. Vinna není válka ani naše nezodpovědné chování vždyť Češi naopak vždycky mysleli na horší časy. Česku se vymkla z rukou inflace. Propadla se nejvíce za dvacet let, je pátá nejvyšší mezi státy EU. Bijeme na poplach, ale Česká národní banka jako by spala. Instituce, která by nás měla před nekontrolovatelným růstem cen chránit, na boj s inflací zcela rezignovala. Nezvedá úrokové sazby, byť inflace ještě poroste, a vláda nedostatečně reaguje na stále těžší situaci lidí.