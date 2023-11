Tento neopadavý věnec vypadá, jako by vám jej dodala veverka. Nemusíte na něj však používat jenom oříšky různých druhů, dobře se hodí i jiné suché přírodní materiály, které doma vydrží a mají podobné tóny hnědé a béžové.

Nápady na dekorace z borových šišek:

Zdroj: Youtube

K výrobě můžete použít spoustu věcí, které najdete v lese nebo na zahraděZdroj: se souhlasem časopisu Kreativ

Pokud vás tvoření baví, rychle zjistíte, že při procházkách venku objevíte úplné poklady. Budete si je chtít domů odnést všechny! Doporučujeme schovávat krabice od bot a do nich potom svoje sbírky ukládat, ale už dokonale oprášené, vyčištěné a spolehlivě vyschlé.

Pak už bude stačit jenom své truhly s poklady v pravý čas otevřít a vybírat z nich podle potřeby přírodní ozdoby jako drahokamy.

se souhlasem časopisu KreativZdroj: Ivana Vitovská

