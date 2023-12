Dort jako dárek k narozeninám je krásná tradice. Ale co když oslavenec o sladké nestojí? Ani v tom případě ho nemusíte o tradiční dar ošidit. Stačí prostě vyrobit dort slaný. Paní Alena Králová z Rynholce na Rakovnicku má s vytvářením slaných dortů bohaté zkušenosti. Ačkoliv skromně tvrdí, že jsou daleko jednodušší než ty sladké, při pohledu na její díla je jasné, že i výroba a zdobení slaného dortu vyžaduje nápady, kreativitu a velkou zručnost. A také čas – zhotovení dortu může trvat i deset hodin.

Z chleba, pomazánky, zeleniny a uzenin se dá udělat i slaný dort ve tvaru ježka. | Foto: se souhlasem Aleny Králové

Jak na slaný dort:

Už první dort vzbudil velký ohlas

Jak se Alena Králová k tvorbě slaných dortů dostala? „Poprvé mne napadlo udělat slaný labužnický dort pro moji bývalou šéfovou, která slavila narozeniny. Je totiž vyučená cukrářka, a tudíž by nějaký sladký dort příliš neocenila. A také jsem si před ní asi nechtěla udělat ostudu… Proto mě napadlo udělat slaný dort,“ vypráví Alena Králová z Rynholce na Rakovnicku.

Tak vzniklo její první slané umělecké dílo. Jeho tvůrkyně si možná myslela, že půjde o jediný, maximálně občasný počin. Jenže dortík mezi jejími přáteli, známými, ale i na sociálních sítích vzbudil takový ohlas a zájem, že začala vyrábět další a další. Ale i její dobrá vůle měla své limity.

„Nestačila jsem dorty dělat. Výroba je totiž velmi časově náročná,“ říká Alena Králová.

Stačí jen ostrý nůž

Rozdíl mezi pečeným sladkým dortem a labužnickým dortem je podle ní velký. „Na sladký dort musíte upéct korpus, udělat krém, precizně nazdobit… Na takovou piplačku nejsem příliš šikovná, prostě neumím pracovat s hladkým krémem či potahovat korpus marcipánem,“ přiznává.

Vytváření slaného labužnického dort je prý o dost jednodušší. „Korpus je hotový, promažu jej pomazánkou a nazdobím sýry, uzeninou a zeleninou… Nějaká nerovnost se tak lehce zamaskuje,“ popisuje Alena Králová.



Na korpus používá většinou toustový chléb, klasický bochník chleba či veku, podle toho, jaký tvar má slaný dort mít. Žádné speciální formy prý nepoužívá.

„Stačí mi ostrý nůž, kterým promazaný korpus ořežu do požadovaného tvaru. Formičky a vykrajovátka používám jen na výrobu ozdob,“ prozrazuje Alena Králová.

Slaný dort:

Terč, vláček i jezevčík

Podle jejích slov se zdá, že výroba slaného dortu je jednoduchá záležitost. Fotografie dortů z dílny Aleny Králové vás však z tohoto omylu rychle vyvedou. Mají nejrůznější tvary - od srdce přes podkovu až po domeček a jezevčíka – a nápadité zdobení. Kde bere jejich autorka inspiraci?

Asi nejobtížnější byl dort ve tvaru domečku se zahrádkou. Zhotovení trvalo deset hodin.Zdroj: se souhlasem Aleny Králové„Inspirací je moje fantazie,“ konstatuje Alena Králová. Hodně prý záleží na tom, pro koho dort dělá. „Zajímám se, co má dotyčný rád a jaké má záliby, podle toho pak vymýšlím tvar dortu,“ říká.

A tak obdarovaní lidé dostali například slaný dort, který vypadá jako terč na šipky, fotbalový míč na hřišti, mašinka s různými vagónky, jezevčík, ježek, buben pro bubeníka s přezdívkou Kačer, nákladní auto nebo okno pro šéfa firmy na výrobu plastových oken.

„Pro dceru jsem dělala znak kapitána Ameriky a pro svého tatínka srdce – to pro jeho návrat domů po operaci srdce,“ vzpomíná.

Dorty jen pro blízké lidi

U dortu pro tatínka jí prý dalo nejvíc zabrat barvení eidamu, protože sýr rychle tuhl a barvivo se do něj těžko zapracovávalo. „Ale nakonec se zadařilo,“ konstatuje Alena Králová.

Nejobtížnější byl podle ní zřejmě dort ve tvaru domku, který musela nejdřív velmi pečlivě vytvarovat, aby se nezhroutil, a pak vymyslet střechu a výzdobu zahrady. Výroba jí zabrala deset hodin.

Druhým velmi obtížným výtvorem byl jezevčík, kde bylo dost náročné vyřezat jeho tvar a správně napojit tlapky a uši.

Své krásné a nápadité dorty dělá Alena Králová jen pro rodinu, přátele a známé. Na to, že by je nabízela a prodávala, vůbec nepomýšlí.

„Při dnešních cenách používaného materiálu to vyjde poměrně dost draho. Kdybych měla dělat na zakázku na živnostenský list, tak by takové dorty nikdo nekoupil, protože vzhledem k použitému materiálu a spoustě hodinám strávených při jejich výrobě by byly velmi drahé,“ konstatuje.

Kamion k narozeninám

Má i další nápady na náročné dorty? „Člověk si samozřejmě sám sobě neustále zvedá laťku, aby si dokázal, že může překonávat stále těžší překážky. Nápad na další dort mám, chtěla bych manželovi udělat k narozeninám kamion,“ prozrazuje Alena Králová.

Podle ní dort ve tvaru kamionu asi nebude ten nejobtížnější, který kdy vyrobí. „I když nikdy nevím, co mě napadne a čím si to ztížím, aby dílo bylo TOP,“ připouští Alena Králová.