Překvapivé kreace ze starých kol umí vyrobit výtvarník Aleš Černý. Některé jeho výtvory jsou tak bizarní, že člověk může zapochybovat, jestli se na nich dá vůbec jezdit. Svá divokola začal Aleš Černý tvořit za zdmi pevnostního města v Josefově na Náchodsku, aby se návštěvníci metalového festivalu mohli originálně přemisťovat napříč rozlehlým areálem.

V popředí divokolo Aleše Černého, které je inspirované Janem Tleskačem z Rychlých Šípů. | Foto: Se svolením Aleše Černého

Za vznikem divokol Aleše Černého stojí překvapivě hudební festival. Konkrétně metalová akce Brutal Assault, která se každoročně koná v pevnosti Josefov na Náchodsku. Aby Aleš Černý návštěvníkům festivalu usnadnil přesuny po rozhlehlé pevnosti, začal před několika lety vytvářet svá originální divokola.

„Vzdálenosti v areálu jsou značné, proto je nejlepší se pohybovat na kole. Tak jsem tam začal vozit staré bicykly. Je nasnadě, že v tvůrčím prostředí začne člověk také něco vytvářet. A protože jsem zaměřený na upcyklaci (přeměňování odpadového materiálu na produkty lepší kvality; pozn. red.), tak jsem začal dávat starým kolům novou tvář,“ přibližuje začátky umělec.

Ačkoli pracuje nejčastěji sám, příležitostně spolupracuje také se studenty z turnovské školy. Společně pak vytvářejí jedinečné designy jízdních kol. Příkladem může být třeba kolo s vrtulí, které je inspirováno legendárním kolem Jana Tleskače z Foglarovy knihy Rychlé šípy.

Na začátku byla dědova dílna

Aleš Černý je velmi tvůrčí už od mládí. „K zálibě v kutilství mě přivedla dědova dílna. Měl ji skvěle vybavenou. Tam jsme s kamarády stavěli různé stroje,“ vzpomíná umělec s tím, že oblíbené byly zejména kárky z podvozků kočárků.

„S koly jsem ale začal teprve po příchodu do Josefova. To bude, myslím, už nějakých 12 let. Předtím jsem se zaměřoval především na stavbu motocyklů,“ popisuje Aleš Černý zrod divokol.



Dnes vytváří kola, která jsou nejen praktická, ale především esteticky originální. Proces výroby takového divokola přitom zahrnuje demontáž starých kol, úpravu a svařování dílů i následnou montáž repasovaných komponentů na nový nebo upravený rám.

„Je potřeba nebát se řezání, svařování, ohýbání či vrtání. Klíčové je ale svařování. Musí být provedeno odborně a pečlivě, aby byla zajištěna pevnost a bezpečnost kol,“ zdůrazňuje umělec.

Materiál ze šrotiště a blešího trhu

Čas od času se Aleš Černý při tvorbě zaměří na určité téma. „Minulý rok to byla cargo kola (jízdní kola přizpůsobená k převozu nákladu či dalších pasažérů; pozn. red.) neboli nákladní kola. Předtím jsem měl zase edici sajdkár (postranní vozík; pozn. red.) v různých velikostech, jindy zase kola pro více osob. Protože České dráhy nepřepravují dvojkola, začal jsem vyrábět i troj a čtyřkola. Ty už předpisy výslovně nezakazují,“ směje se kutil.

„Vždy se věnuji nějakému nápadu. Záleží na tom, kdo zrovna přijde na můj workshop. Podle jeho ideje se potom odvíjí stavba divokola,“ dodává Aleš Černý, kde bere inspiraci.

Materiál k výrobě získává ze sběrných dvorů či bleších trhů. „Často se také stává, že mi lidé přinesou nějaký vyřazený kousek sami. Jsem velmi rád, že u mě končí nepotřebné vraky kol, které se válely na půdách nebo ve sklepech. Na bleších trzích pak často kupuji různé komponenty pro výrobu, jako jsou šlapky či pneumatiky,“ říká kutil.

Aleš Černý při výrobě jednoho ze svých divokol:

Festival netradičních kol KOLEMFEST

Tvorba Aleše Černého není o penězích, hlavní je prý tvůrčí zápal a propagace pevnosti Josefov.

„Každý rok u nás pořádáme akci KOLEMFEST. Na ní se setkávají tvůrci podobných netradičních kol. Festival představuje pestrou směsici divokol. Chci tím inspirovat k tvořivosti i další lidi a podporovat lokální kulturní dědictví,“ uzavírá Aleš Černý.

