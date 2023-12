Při pohledu na Barboru Šiňorovou si už jistě nejeden člověk položil otázku, jestli přeci jen neexistují lesní víly. Éterická mladá žena totiž působí, jako by pocházela z jiného, něžnějšího, světa. A stejný dojem jako ona sama vyvolávají v pozorovateli i šperky a doplňky, které vytváří.

Každý šperk je naprostý originál. „Líbí se mi představa, že má každý možnost vybrat si stejně unikátní kousek, jako je on sám,“ říká talentovaná umělkyně | Foto: se souhlasem Barbory Šiňorové

Nejen kus přírody, ale především sebe samu vkládá třiadvacetiletá Barbora Šiňorová do zcela jedinečných šperků, které vyrábí i navrhuje. Už samotný název její značky Kousek ZeMě ostatně napovídá mnohé o tom, co talentovaná umělkyně z Vysočiny vytváří. Mezi jejími výtvory můžete najít náhrdelníky, prsteny, medailonky či třeba skřipce do vlasů, ve kterých jsou zalité květiny, mech a někdy dokonce drobní živočichové (Barbora Šiňorová používá zásadně hmyz, který najde v přírodě již po smrti – pozn. red.).

Pokud byste si nějaký produkt chtěli pořídit, musíte být rychlí. A to tak, že hodně. Každý kousek je totiž naprostý originál, na který už dopředu číhají Barbořini fanoušci. Těch má jen na sociální síti Instagram téměř 28 tisíc, na TikToku pak přes 11 tisíc.

Rozjet podnikání s vlastními šperky však nebylo pro mladou ženu vůbec snadné. Svůj sen si musela obhájit dokonce i před rodiči.

Do Anglie a zase zpátky

„Už od dětství jsem se nacházela v množství kreativních činností. Všemožné pastelky, vodovky a tempery byly u nás doma povinnou výbavou. Během dospívání jsem se věnovala malbě akvarelem, figurální kresbě, ilustraci, grafice a kreativnímu psaní. Když ale došlo na výběr umělecké střední školy, moji rodiče tomuto nápadu nebyli příliš nakloněni,“ vypráví Barbora Šiňorová.

Třiadvacetiletá Barbora Šiňorová z Vysočiny vytváří pozoruhodné šperky a další doplňky pod značkou Kousek ZeMěZdroj: se souhlasem Barbory Šiňorové

Úspěšně vystudovala obor zubní technik, ale její umělecká duše prahla po něčem zcela odlišném. „Nakonec jsem si dokázala prosadit svoje a odcestovala do Anglie studovat grafický design. Poprvé v životě jsem se cítila mezi svými. Tato několikaletá zkušenost a fakt, že jsem měla možnost trávit čas se spoustou talentovaných a inspirativních lidí, mne dokázala posunout a zformovat do člověka, kterým jsem teď. Za to budu už navždy vděčná,“ usmívá se.

Příroda jako terapie

Přestože s navrhováním a výrobou vlastních šperků začala Barbora Šiňorová v roce 2018, úplný počátek se podle ní váže spíše k roku 2016. „V šestnácti letech mi byla diagnostikována deprese. Tehdy jsem zjistila, jak uklidňující a příjemný pocit mi navozuje čas strávený v přírodě. Sledovala jsem, jak dýchají stromy, jak pod náporem větru šumí listí a ohýbají se stébla trávy. Bylo to pro mě něco jako terapie,“ vzpomíná mladá žena.

Když o dva roky později narazila na internetu na fotku výrobku z pryskyřice, napadlo ji vyrobit si talisman. „Chtěla jsem mít kousek přírody, který bych mohla nosit blízko srdce, ať už bych byla kdekoli. A tehdy všechno začalo,“ popisuje.

Nejprve vyráběla šperky hlavně pro sebe, ale po čase se jí začaly doma hromadit. Rozdávala je tedy rodině i přátelům. Stále se však jednalo o koníček, kterému se kvůli škole věnovala spíše okrajově. Teprve zhruba půl roku po promoci se rozhodla začít v této oblasti podnikat.

Každý kus je originál

Uspět v konzumním světě s vlastními šperky není podle Barbory Šiňorové vůbec jednoduché. „Snaha uspět s ruční prací na trhu, který je zahlcen nespočtem neustále se měnících trendů, masově vyráběným zbožím a lákavými slevami, je občas až frustrující,“ přiznává.

To, že se jí daří uživit něčím, co je zároveň její vášní, tedy považuje za splněný sen. „Podnikání obecně je velká dřina. Je to životní styl, který nemusí být pro každého, ale stojí to za to,“ dodává umělkyně.

„Lidé si začínají být více vědomi toho, jaký dopad mohou mít jejich rozhodnutí na svět okolo. Posouvají se od myšlení - vezmi, použij, zlikviduj - k vědomým volbám produktů a značek, které jsou v souladu s jejich hodnotami. Stejně tak následkem masové výroby statisíců totožných produktů roste i touha vlastnit něco skutečně exkluzivního a neobvyklého,“ všímá si Barbora Šiňorová.

To ostatně její produkty splňují dokonale. Zhruba 90 procent šperků, které vytváří, jsou totiž naprosté originály.

„Nenajdete dva stejné. Líbí se mi představa, že má každý možnost vybrat si stejně unikátní kousek, jako je on sám. Může tak vyjádřit svou jedinečnost. Do nabídky jsem ale zařadila i pár šperků, které kvůli velké poptávce vyrábím po více kusech,“ upřesňuje mladá žena.

Zakonzervovaná příroda

A jak vlastně Barbora Šiňorová své unikátní šperky vytváří? Nepřekvapí, že celý proces začíná v přírodě. „V průběhu jara a léta sbírám rostliny, které následně lisuji. Na podzim zase hledám houby, a ty suším. Každá jedna přírodnina mi tedy od úplného začátku projde pod rukama, abych zajistila tu nejlepší možnou kvalitu,“ popisuje.

Z nasbíraného materiálu potom čerpá po celou zimu. „To začíná ta zábavnější část, kdy si rostliny podle druhu třídím, kombinuji je s různě barevným pozadím, třpytkami, tvary a velikostmi kovových nebo dřevěných lůžek, komponenty a kůžičkami. U této části se nejvíce kreativně vyřádím. Přírodniny potom aranžuji a zalévám do zdravotně nezávadné a netoxické pryskyřice,“ přibližuje vznik jednoho typu produktů.

Tím druhým jsou pak cínové šperky, do kterých vybírá minerály nejrůznějších druhů, tvarů a barev. „Používám surové i broušené, aby si každý našel to své,“ dodává Barbora Šiňorová. Základ těchto doplňků tvoří měděné pásky, drátky a plechy. „Ty si tvaruji do požadovaného tvaru a začnu na ně nanášet bezolovnatý cín. Vzniklé šperky následně ošetřím speciálním olejem a tmavou patinou nebo je naopak nechám krásně stříbrné.“

Právě cínové náhrdelníky jsou jediným typem šperku, u kterého si dopředu kreslí návrhy. Skica totiž následně slouží i jako šablona pro vytváření kostry z drátků. „U všech ostatních šperků se nechávám vést intuicí. Výsledek je vždy takovým malým překvapením, ze kterého se mohu radovat,“ říká s úsměvem.

Myšlenky ve tři ráno

Při pohledu na množství rozmanitých tvarů a kombinací přírodnin i materiálů je až neuvěřitelné, kde talentovaná umělkyně bere tolik inspirace.

„Proces navrhování většinou začíná ve tři ráno, kdy se marně snažím usnout. Tehdy moje hlava hýří nespočtem všemožných nápadů,“ prozrazuje svůj „fígl“, jak být kreativní.

Při otázce na to, kdo je její největší inspirací, Barbora Šiňorová neváhá: „Jednoznačně Alfons Mucha. A obecně secesní umění a architektura. Secese se snažila přinést krásu obyčejným lidem do všech aspektů života. Od zdobených příborů až po kliky u dveří. Umělci ve svých dílech oslavovali krásu přírody, smyslnost a optimismus. Myšlenka secese spočívá v tom, že je důležité vidět krásu ve všech předmětech. Umění nemusí být jen obraz na zdi; může být i funkční a dostupné. Tuto myšlenku se snažím předávat dál. Tu největší inspiraci ovšem nacházím, kdykoliv se vydám do rozkvetlých luk a hlubokých lesů. Ve světě přírody mi stačí mít jen mysl a oči otevřené.“