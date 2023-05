Běhání je radost, nemusíte upalovat jako Zátopek. Poradíme, jak si to užít

Po chůzi je běh jednou z nejpřirozenějších aktivit. Pro lidi, kteří chtějí více sportovat, bývá běhání první volbou hlavně kvůli nízkým počátečním nákladům i tomu, že lze běhat prakticky kdekoliv. Spousta začínajících běžců však není psychicky připravená na nároky, které má tato aktivita na organismus. A tak to mnozí vzdají ještě dříve, než se do běhání pořádně opřou. A to je škoda.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte