Čelovka mě provází celý rok. V létě při kempování nebo brzkých ranních cestách na ledovce, v zimě na skialpech, výletech či výbězích. Se zkracujícím se dnem je šance, že budete muset být venku ve tmě, rovna jistotě. Vzdávat se ale kvůli tomu pobytu v přírodě by byl nesmysl. Stačí s sebou vzít čelovku a tma si na vás nepřijde. Na co se u ní při výběru zaměřit?

1. Jednoduché ovládání

Než se začnete zabývat dalšími parametry, vezměte si čelovku do ruky a zkuste si, jak se vám ovládá, kde a jaká má tlačítka. Třeba já čelovku často potřebuju ovládat zkřehlými prsty nebo v rukavicích a malá tlačítka nebo několik tlačítek v těsné blízkosti použití dost komplikují. Proto je pro mě osobně nejpříjemnější jedno velké tlačítko, režimy na něm měníte jen přepínáním a nemusíte si sundavat rukavice ani zahřívat ruce. Samozřejmostí by měl být široký a dobře držící pásek, díky kterému bude používání čelovky komfortní.

2. Dosvit a světelné módy

Pro mnoho lidí jsou tyto parametry na prvním místě, ale pravda je, že většina z nás potřebuje dosvit kolem 80 metrů, což nabízí většina čelovek na trhu. Důležitější je, kam čelovka svítí, zda s ní můžete manipulovat, a tím světelný kužel směrovat, kam potřebujete. Skvělé jsou čelovky, které umí svítit jak dopředu, tak přímo pod nohy.

Co se světelných módů týče, platí, že jiné využijete coby běžkyně a jiné coby turistka. Pro turistiku se hodí čelovky, které mají nejen klasické světlo, ale také to červené. Na to totiž nejde hmyz a také na sebe díky němu nebudete upozorňovat například při spaní v přírodě. Běžkyně ocení čelovky s výstražným světlem na zadní straně anebo třeba funkci blikání, která na ně upozorní kolemjedoucí auta.

3. Praktičnost pro vaše využití

Než si čelovku koupíte, zamyslete se nad tím, na jaké aktivity ji budete používat nejvíce. Dnes už jsou čelovky, které se dají připnout na helmu, batoh nebo třeba kolo. Některé dobře poslouží i jako lucernička. Váha bude také určitě měřítkem, jinou si vyberete, pokud hodláte čelovku nosit v batohu, a jinou, když s ní chcete jen každý den vybíhat z domu.

4. Způsob napájení

Posledním faktorem je způsob napájení čelovky. Mně se nejvíce líbí hybridní modely. Takové, které si poradí jak s monočlánky, tak s nabíjecí baterkou. Především v zimním období a na skialpech je to nedocenitelná věc. Nezůstanete tak nikdy bez světla, protože když vám dojde šťáva, tak prostě jen vyměníte napájení. Zároveň ale nemusíte používat neekologické monočlánky pořád, stačí je mít jen v záloze. Samozřejmě je také důležité se podívat, kolik hodin daná čelovka zvládne svítit v různých módech svícení.