Beránci, strašidla i postavy. Muž začal sledovat mraky a dnes ho to živí

Kateřina Němcová

Vzpomínáte na ta léta, kdy jste se bezstarostně položili na trávu, dali si ruce pod hlavu a jen tak bezmyšlenkovitě pozorovali oblaka? Občas jste možná v některém mraku viděli ovečku, jindy šneka nebo i draka. A právě na tom postavil Chris Judge svoje podnikání. S manželkou fotí mraky, dokresluje do nich jednoduchými tahy to, co v nich vidí, a baví tím sociální sítě.

Začal koukat do oblaků a postavil si na tom podnikání | Foto: Se souhlasem Chrise Judge