Pokud vám bylo líto, že spolu Lady Gaga a Bradley Cooper nerandí, nebo že se Jennifer Aniston a Brad Pitt kdysi rozešli, tyto fotky vás zaručeně nadchnou. Grafik Jeremy Pomeroy využil umělou inteligenci a dal dohromady páry, které se rozešly, nebo spolu dokonce ani nikdy nechodily. A vytvořil jejich imaginární rodinné portréty.

Celebrity se svými dětmi | Foto: se svolením Jeremyho Pomeroye

Jak by to vypadalo, kdyby se Jennifer Aniston a Brad Pitt nikdy nerozešli a měli spolu děti? A co kdyby Lady Gaga pojala za manžela Bradleyho Coopera a narodily se jim tři dcery? A co Kate Winslet a Leonardo DiCaprio?

Hvězdných párů, které spolu dříve randily v reálném životě, nebo jen na filmovém plátně, je mnoho.

Jeremy Pomeroy, umělec, používající ke své práci program, který využívá umělou inteligenci, však vytvořil i takové páry, jejichž aktéři společnou lásku nikdy nesdíleli. Coby „fotograf“ je velice věrně ztvárnil na rodinných portrétech i s jejich pomyslnými dětmi. Podívejte se, jak by vypadal „rodinný život“ celebrit po zásahu umělé inteligence.

Sérii rodinných portrétů hollywoodských celebrit nazval umělecký ředitel a grafický designér s více než deseti lety zkušeností v oboru Jeremy Pomeroy „What if they never broke up“ neboli v překladu „Co kdyby se nikdy nerozešli“. Ke své práci použil program využívající umělou inteligenci a některé výsledky jeho uměleckého řádění jsou vskutku ohromující.

„Vytvořit rodinné portréty známých osobností, které spolu nikdy nechodily nebo se rozešly, mě napadlo proto, že jsem chtěl prozkoumat sféry práce s umělou inteligencí. Proto jsem připravil sérii obrázků zachycující celebrity a představil si, jak by to vypadalo, kdyby spolu aktuálně žily a měly vedle sebe své miniaturní verze. Doufám, že si to užíváte tak jako já,“ sdělil pro Bored Panda.

Co na to lidé?

Jeremyho Pomeroye, který má rodinné portréty známých celebrit na svědomí, sleduje na jeho instagramovém profilu @mrpomeroyj skoro patnáct tisíc lidí. Někteří při prohlédnutí práce grafického designéra nešetřili superlativy, jiným se nelíbilo, že některé páry spolu nikdy nerandily a připadalo jim to absurdní. Příspěvek, který na svém webu zveřejnil i web Bored Panda, vidělo pět tisíc lidí.



Někteří byli z jeho práce vskutku unešení, jako například sledující s nickem @willgo23, který napsal: „Úžasná práce! Jaký software jsi používal? Jestli tomu dobře rozumím, tvé fotografie nejsou generovány umělou inteligencí.“ Jeremy nenechal svého sledujícího dlouho čekat a záhy mu odpověděl: „Jedná se o kombinaci umělé inteligence a Photoshopu.“

Jiní umělce žádali, aby ztvárnil i další páry, jako například sledující s nickem @hand_made_ecu: „Toma Cruise a Nicole Kidman prosím!“ Nebo sledující @alejandra__tg: „Potřebuji vidět Selenu Gomez a Justina Biebera!“ Další lidé chtěli Britney Spears a Justina Timberlaka.

Našli se ale i tací, kteří práci grafického designéra neuznávali, jako třeba instagramový uživatel s nickem @perlacamberos: „Má duše potřebuje lepší portrét Bieberových. Tohle vypadá nerealisticky.“ Stejně reagoval i uživatel @xial.intel: „Popravdě tohle není úplně dobré.“ Kritikou nešetřil ani @silart3: „Někteří z nich spolu ani nikdy nechodili. Smažte to. Je to vážně děsivé.“

Tak by mohli vypadat případní potomci, kdyby je spolu měli Kate Winslet a Leonardo DiCaprio:

Leonardo DiCaprio a Kate Winslet coby manželský pár s dětmiZdroj: se svolením Jeremyho Pomeroye

Nutno říci, že některé fotografie se podařily více, jiné méně, ale když si je proklikáte všechny, jistě se i vy na chvíli zasníte a představíte si, jaké by to bylo, kdyby se páry z filmových pláten daly dohromady a žily úplně jiné životy…