Červen je měsíc, kdy začíná sklizeň česneku, jedné z nejžádanějších a nejzdravějších plodin, které české zahrádky nabízejí. I když česnekové palice vypadají odolně, uskladnit je tak, aby vydržely co nejdéle, někdy představuje problém. Jak správně skladovat česnek? Tedy: jak uchovat česnek, aby nezplesnivěl, ani nevyschl, a přitom jej mít stále po ruce? Možností je více.

Na lednici raději zapomeňte. V jejím vlhkém prostředí se česneku nedaří. | Foto: Shutterstock

Jak skladovat česnek:

Kde se česneku nedaří

Prvním krokem je česnek správně sklidit, opatrně očistit od hlíny a nechat jej proschnout na stinném vzdušném místě. Pak můžeme začít řešit, jak jej správně uskladnit a uchránit před škůdci, plísní nebo hnilobou.

Na lednici raději zapomeňte: v jejím vlhkém prostředí se česneku nedaří, začne tam poměrně rychle klíčit, a tím se znehodnotí. Naopak je-li uskladněn v příliš teplém prostředí, hrozí mu napadení vlnovníkem česnekovým, který způsobuje vysychání stroužků. Stroužky ztrácejí lesk, hnědnou, scvrkávají se a přicházejí o chuť.

Obezřetní byste měli být i při oblíbené konzervaci česneku v oleji. Pokud láhev s naloženým česnekem skladujete při pokojové teplotě, hrozí, že se v něm vyvinou jedovaté látky. „Výzkum provedený odborníky z University of Georgia potvrdil, že česnek v oleji skladovaný při pokojové teplotě je ohrožen rozvojem botulismu,“ píše web All recipes, který se zaměřuje na vaření.

Česnek potřebuje vzduch

Na skladování česneku vlastně není nic složitého, protože potřebuje teplotu kolem dvaceti stupňů Celsia a vzdušnou vlhkost pohybující se kolem šedesáti procent. Kdo má tmavou spíž nebo tmavou chodbu s takovými podmínkami, má vyhráno. Ti šikovnější ponechají na česneku nať, spletou ji do copů či věnců a zavěsí je do místnosti s vhodnými podmínkami.

K uskladnění česneku se hodí i staré punčochy. Nohavici nahoře odřízněte. Vložte česnek do špičky a uvažte nad ním uzel. Pak vložte další, opět zauzlujte a pokračujte, dokud není punčocha plná. Pak ji zavěste. Když potřebujete česnek, jednoduše jej těsně pod uzlem odřízněte.

Ti méně šikovní nať odstřihnou a česnekem naplní jutové nebo síťované vaky, případně použijí děrované kameninové nádoby na česnek nebo bedýnky či papírové krabice, do nichž propíchali dírky, aby byla umožněna cirkulace vzduchu.

„Ujistěte se, že česnek skladujete daleko od jakéhokoli jiného ovoce nebo zeleniny, protože česnek uvolňuje ethylenový plyn, který může urychlit proces jejich stárnutí,“ upozorňuje web Stocking My Pantry, který se zabývá domácí konzervací potravin. Česnek vždy po několika týdnech zkontrolujte, abyste se ujistili, že neplesniví.

Mražený česnek

Hodně lidí skladuje česnek v mrazicím boxu. Zamrazit můžete stroužky oloupané, neoloupané i celé česnekové palice. Palice zabalte do potravinové fólie, na stroužky použijte dobře těsnící plastové sáčky nebo plastové krabičky. Nezapomeňte na ně napsat datum uskladnění. Použijte raději více sáčků, aby vám česnekové aroma nezamořilo celý mrazák.

Sáček s oloupanými stroužky je dobré den po vložení z mrazáku vyndat, lehce s ním uhodit o pracovní desku a vrátit do mrazáku. Jednotlivé stroužky se od sebe oddělí a budou se ze sáčku lépe odebírat. Česnek v mrazáku by neměl být déle než šest měsíců.

Zmrazit můžeme i česnek nadrcený nebo rozmixovaný. Na jeden díl oloupaných stroužků česneku budeme potřebovat dva díly oleje, nejlépe olivového.

„Česnek a olej mixujte, dokud nedosáhnete požadované konzistence. Směs odebírejte čajovou lžičkou a dávejte ji do formy na ledové kostky, nebo tvořte hromádky na pečicím plechu. Pak dejte zmrazit,“ radí web Allrecipes. Zmražené kostky nebo hromádky dejte do sáčku, opatřete štítkem s datem a opět uložte do mrazáku. Až budete chtít česnek použít, jednoduše jej přidejte do pokrmů přímo zmrazený.

Česnek můžeme usušit, zamrazit či naložit do soli, oleje nebo bílého vína.Zdroj: Shutterstock

Sušený česnek

Sušení česneku je snadné. „Oloupané stroužky nakrájejte na tenké plátky a rozložte do sušičky. „Nastavte sušičku na minimum a nechte česnek deset až 12 hodin sušit,“ píše web pro zahradu a hospodářství Insteading. Usušený česnek by měl být křupavý a křehký.

Česnek lze sušit i v troubě. Nasekané plátky položte na plech a na 45 minut vložte do trouby nastavené na 50 stupňů Celsia. Občas je promíchejte, aby se nepřipálily. Usušený česnek vložte do vzduchotěsné nádoby, kde vydrží až rok.

Česnek v oleji

Další variantou je naložit česnek do oleje. Stroužky oloupejte, nasypte do připravených zavařovacích sklenic a zalijte olejem, aby byl česnek zcela ponořený. Použíijte extra panenský olivový, případně slunečnicový nebo avokádový olej. Můžete přidat také své oblíbené koření nebo byliny.

Česnek neboli Allium sativum má silné antibakteriální, protiplísňové a antivirové účinky a je považován za velmi účinný imunitní stimulant. Je vhodné jej užívat i v rámci prevence a při prvních příznacích nejrůznějších onemocnění.

Sklenice by neměly být zcela plné, česnek totiž nabobtná a olej by z nich mohl vytékat. Nádobu uzavřete, označte datem a uchovávejte v chladničce. Česnekové stroužky můžete také nasekat nebo nadrtit.

„K odebírání česneku ze sklenice vždy použijte čistou a suchou lžíci. Zabráníte tak kontaminaci a tvorbě plísní,“ připomíná web All recipes.

Česneková pasta

Na česnekovou pastu budete potřebovat kilogram oloupaného česneku a 350 gramů soli. Pak stačí česnek prolisovat a smíchat se solí. „Směs česneku a soli vložte do suché sklenice, přičemž povrch ještě trochu posypte solí. Uzavřete víčkem a uskladněte na tmavším suchém místě,“ uvádí hobby magazín iReceptář. Směs je velmi slaná, takže pokud ji budete přidávat do pokrmů, buďte s dalším solením opatrní.

Nakládaný česnek je dobrota, ať už k jeho konzervaci použijete ocet či bílé víno. Do zavařovací sklenice o obsahu asi tři čtvrtě litru ukládejte stroužky česneku a proložte je dvěma bobkovými listy a osmi kuličkami pepře.

Na nálev budete potřebovat:

litr horké vody

250 mililitrů octa

75 gramů soli

150 gramů cukru

Postup: Vodu ohřejte v hrnci. „Česnek ve sklenici zalijte horkou vodou, sklenici uzavřete víčkem a nechejte asi 20 minut stát. Po uplynulém čase vodu ze sklenice vlijte zpět do hrnce a zapněte plotýnku. Do vody přidejte cukr a sůl. Jakmile se cukr rozpustí a voda začne vřít, přilijte ocet a zamíchejte,“ radí iReceptář. Takto připravený nálev nalijte zpět do sklenice s česnekem, zavřete víčkem, otočte dnem nahoru a počkejte až vychladne.

Recept: česnek naložený ve víně

Na dvě zavařovací sklenice budete potřebovat:

asi půl kilogramu česneku

dvě lžičky olivového oleje

dva bobkové listy

dvě kuličky pepře

dvě kuličky nového koření

dva hřebíčky

dvě chilli papričky.

Nálev svaříte z:

čtyři decilitry bílého vína

dva decilitry vody

dva decilitry octa

100 gramů cukru

dvě lžičky soli

Postup: Na dno každé sklenice dejte pár kapek olivového oleje, naplňte oloupaným česnekem a kořením, zalijte teplým nálevem, sklenice pevně uzavřete a sterilujte po dobu 15 minut při teplotě asi 85 stupňů Celsia.