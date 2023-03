Po sérii videí, ve kterých učí konkrétní matematické postupy, se youtuber Tomáš Chabada zaměřuje přímo na matematické testy Cermatu. Podívejte se na jeho tipy, které dětem pomohou připravit se na přijímačky na střední školu nebo gymnázium.

Na přijímací zkoušky z matematiky se děti mohou učit i pomocí videí Tomáše Chabady na YouTube | Foto: Shutterstock

Jak počítat s odmocninami, jak si poradit se zlomky či jak řešit rovnice. To a mnohem více ukazuje dětem pomocí videí na YouTube Tomáš Chabada. Pomáhá tak i těm, kteří se chystají na přijímací zkoušky z matematiky na střední školu nebo na gymnázium.

Přijímací zkoušky na SŠ 2023 - CERMAT test:

Zdroj: Youtube

V tomto díle youtuber řeší tipy příkladů, které se na testech Cermatu pravidelně objevují. „Podíváme se na první Cermat test. Na začátku testu je pět úloh. Je to počítání s čísly, převody jednotek, zlomky, úprava výrazu a rovnice. Je to dohromady za patnáct bodů, minimálně posledních pět let tohle v testech bylo vždycky,“ vysvětluje Tomáš Chabada.

Body, díky kterým se zahojíte

Přijímačky z matematiky Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

„Dá se na to dobře naučit, takže by to měl být základ vašich bodů a něco, od čeho se můžete odpíchnout. Pokud vám matematika moc nejde, tohle by pro vás měly být jasné body, díky kterým se zahojíte,“ povzbuzuje youtuber Chabada děti. „A pokud vám to jde a míříte na dobrý výsledek, tak tohle by měly být levné rychlé body,“ motivuje je dále.

A že sdílení videí, které nemají zábavný obsah ale jsou opravdu jednoznačně naučné, má smysl, dokládají komentáře sledujících. „Zachraňuješ mi známky!“ píše Chabadovi na instagramu například uživatelka s nickem n.helanovaa.

„Dík za tebe ! Jsi úžasný človíček co motivuje lidi a pomáhá jim v těžkých situacích, když si z něčím neví rady! Fakt dík za tvoje supr čupr videa umíš to dokonale vysvětlit!“ děkuje sledující s nickem ben_mateo_fanp.

Zkoušeli jste vy nebo vaše děti učit se pomocí videí Tomáše Chabady? Podělte se s námi o zkušenost v anketě pod článkem.