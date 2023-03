Termín přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2023 se blíží. Vzhledem k tomu, že počet dětí, které se chtějí dostat na střední školu, je výrazně vyšší, než tomu bylo v minulých letech, je o to důležitější pořádně se připravit. Jak můžete dětem pomoci bez toho, že byste platili za doučování? Jak se připravit na zkoušku z matematiky od Cermatu, radí ve svých videích na Youtube Tomáš Chabada.

Na přijímací zkoušky z matematiky se můžete připravit pomocí videí Tomáše Chabady. | Foto: Shutterstock

Youtuber Tomáš Chabada ve svých videích rozebírá konkrétní typy příkladů, které se pravděpodobně u přijímacích zkoušek objeví. Sérii naučných videí, jak se připravit na zkoušku z matematiky, však začíná počítáním pod sebou.

„U přijímaček není povolená kalkulačka ani tabulky, takže to tam můžete potřebovat,“ vysvětluje Chabada.

A začíná tím nejjednodušším – sčítáním. Později však ve stejném videu ukáže i odčítání, odčítání s desetinnými čísly a nakonec i násobení a dělení.

Přijímací zkoušky na SŠ 2023. Počítání pod sebou:

Naučná videa Tomáše Chabady jsou mezi dětmi velmi oblíbená. Konkrétně díl o počítání pod sebou má na youtube téměř devadesát tisíc shlédnutí.

„Dobrý den. Učím se s vámi na přijímačky a věřím že to s vámi zvládnu,“ píše v komentářích pod videem uživatel s nickem Arly. A uživatel Horďas s přidaným smajlíkem na konci komentuje: „Děkuji za vysvětlení. Právě jsem zjistil, že jsem v 9. třídě a neumím dělit písemně…“.

Stáhněte si testová zadání

Zkuste videa Tomáše Chabady využít k přípravě na přijímací zkoušky také. Ukázky zadání testů najdete i na webu Cermatu.

„Zpřístupněná testová zadání by rozhodně neměla být jediným zdrojem přípravy uchazečů na přijímací řízení,“ doporučují ale na webu.

Termíny zkoušek 2023

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční

13. a 14. dubna 2023.

Jednotnou přijímací zkoušku do oborů víceletých gymnázií budou uchazeči konat 17. a 18. dubna 2023.

Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byla stanoven na dny 10. a 11. května 2023. Zdroj: prijimacky.cermat.cz

Podle Tomáše Chabady úspěch u zkoušek záleží jak na schopnostech dítěte, tak také na tom, jakou školu si vybírá.

„Podívejte se, jaký počet uchazečů se na školu hlásil v minulých letech a kolik lidí potom vzali,“ radí dětem v jiném svém videu, kde se zaměřuje hlavně na přípravu na přijímačky.

„Nejrelevantnější údaj je, že si zkusíte pár testů z minulých let a kouknete se na skóre,“ říká Chabada a upozorňuje: „Pozor na to, aby jste měli plus minus stejné podmínky, jako u opravdových zkoušek. To znamená - daný časový limit a počítat bez kalkulačky.“