Kdysi jste běhali po hřišti a kopali do míče klidně celý den, ale dnes vám to bolest zad, kolen či jiných částí těla neumožňují? Pak je tu pro vás jedinečná míčová hra zrozená v roce 2011 v Anglii – walking football neboli v českých podmínkách fotbal v chůzi či chodící fotbal.

V pravidlech je dáno, že fotbal v chůzi mohou hrát lidé od šedesáti let, muži i ženy, tedy ročník 1962 a starší. | Foto: Shutterstock

Možnost setkávat se s lidmi, zlepšit si díky pravidelnému pohybu zdraví, i když už je vám třeba osmdesát, hra bez soubojů a pádů, flexibilita ve velikosti hřiště i v počtu hráčů. To jsou výhody chodícího fotbalu, při němž je zakázáno běhat.

Před šesti lety začala Fotbalová asociace (FAČR) ve spolupráci s organizací Senior fitnes propagovat fotbal v chůzi (walking football), který je určen zejména seniorům, případně lidem nad padesát let.

„Chceme se věnovat fotbalu v každém věku, aby byl přístupný pro všechny. Má být láskou na celý život. I proto rozjíždíme projekty jako je veteránský fotbal – čtyřicet plus – a nyní seniorský fotbal v chůzi," uvedl tehdy Generální sekretář FAČR Rudolf Řepka. Patronem iniciativy se stal dlouholetý kapitán československé fotbalové reprezentace Jan Fiala.

Kdo může hrát?

Sport je určen lidem, kteří chtějí aktivně sportovat, ale klasický fotbal už je nad jejich síly. Lidé nad padesát let tvoří „přestupní stanici“ mezi klasickou formou a fotbalem v chůzi, od šedesáti let už jsou typičtí hráči tohoto fotbalu.

„Hrát fotbal v chůzi může každý, výhodu mají samozřejmě ti, kteří se již tomuto sportu věnovali. Trénink spočívá v celkovém nenásilném protažení všech částí těla, přiměřeně k věku a možnostem každého hráče, jeho momentálnímu stavu a schopnostem,“ říká trenér fotbalu v chůzi Miroslav Rod.

„Hrát mohou senioři po celém Česku, v každém kraji pod Radou seniorů,“ láká Rod další milovníky fotbalu, kteří už běhat nezvládají, ale přesto chtějí dál hrát.

V pravidlech je dáno, že hrát mohou lidé od šedesáti let, muži i ženy, tedy ročník 1962 a starší. Doporučený počet hráčů jednoho týmu je pět plus brankář, ale často se hraje dle možností a dohody týmů v sestavě od tří do šesti hráčů plus brankář. Maximální počet hráčů v týmu je deset a dva brankáři.

Vyšší věk není na překážku

Hráči se samozřejmě mohou střídat, a i vystřídaný hráč se může opět na hřiště vrátit. Mezi další pravidla patří to, že týmy musí mít dresy, případně alespoň rozlišovací trika, a brankář musí mít jinou barvu dresu než jeho spoluhráči. Hraje se na čtvrtině fotbalového hřiště, ale i tady se dá konkrétní rozmezí přizpůsobit (minimálně 12 x 30 metrů a maximálně 20 x 40 metrů).

V České republice je osm aktivních klubů

V současné době působí v České republice osm aktivních klubů, mezi které patří Senior fitnes z. s. v Praze, Senior Speciál Sport Teplice, Kantoři Příbram, Bohemians Praha 1905, Viktorka Žižkov, Golden Gate v Benešově, FC Jílové a Senior Most.

Za pražský klub Senior Fitness, ve kterém je přibližně třicet hráčů, hraje šestašedesátiletý Miroslav Focht, který si fotbal v chůzi nemůže vynachválit.

„Hrával jsem fotbal v mládí, pak jsem třicet let nehrál, protože jsem dělal byznys a neustále cestoval. Takže jsem zajásal, když jsem zjistil, že v Česku existuje tato možnost vrátit se k fotbalu. V důchodu mám zase víc času. Akorát už neběhám, ale chodím, což je pro důchodce v mém věku nádhera.“

Podle jeho slov se dá klasický fotbal hrát do maximálně pětapadesáti let, pokud je člověk opravdu v dobré kondici, ale čím vyšší věk, tím je to horší.

„Když spadnete v padesáti, tak se pořád ještě zvednete a nic se vám nemusí stát, ale později už to začíná být problém. Musíte s fotbalem přestat a správný ‚kopačce‘ je vždycky líto, když nemůže hrát. Naše motto zní ‚zpátky do mládí‘ a je to tak. Všichni jsme fotbal hráli, i když ne profesionálně, a je to jako když se vrátíte zase do dětství a mladých let,“ pochvaluje si Miroslav Focht.

Mezi jeho spoluhráči jsou jak šedesátníci, ale třeba i pán, kterému už je osmdesát čtyři let. „Sedmdesátníci hrají běžně a ani starší nejsou výjimkou,“ říká Focht. „V tom je kouzlo fotbalu v chůzi.“ Ochuzeny nejsou ani ženy, v loňském roce byl totiž založen ženský tým, kam se mohou hlásit fotbalistky nad čtyřicet let.



Ofsajd neplatí

Samotná hra má trvat minimálně dvakrát deset minut, optimálně se hraje patnáct až dvacet minut. Poločasová přestávka má maximálně pět minut. Během hry je zakázané běhat, a pokud hráč přesto popoběhne, je nařízen nepřímý volný kop. Při dalším prohřešku už následuje žlutá karta, a pokud ani to nepomůže, tak červená a vyloučení hráče na tři minuty.

Dovolena je pouze rychlochůze. „Za běh je považováno, pokud jsou obě nohy současně ve vzduchu. Jedna noha se vždy musí dotýkat země. Pokud se zdá, že jde o běh, většinou to běh je a jedná se o porušení pravidel,“ upřesňuje Miroslav Rod. V této hře navíc neplatí ofsajd.

Pokud hráč obdrží červenou kartu za hrubě nesportovní chování, což může být nepřiměřená tvrdost, vulgární vyjadřování, udeření nebo plivnutí, je vyloučen do konce utkání a jeho tým musí hrát s nižším počtem hráčů.

„Naše forma fotbalu je umírněnější, ale jakmile jdete na hřiště, jsou tam emoce. Jako v každém sportu. Občas musí rozhodčí zakročit, zvlášť na turnajích,“ říká Focht na dotaz, jak často padají žluté a červené karty. „Výhoda fotbalu v chůzi je hlavně v tom, že se tam tolik nepadá na zem, ani fauly nejsou tak drsné. Hraju ho tři roky a měl jsem jen jedno zranění, když mě spoluhráč kopl do kotníku,“ dodává sportovec.

Světový pohár

V roce 2018 vznikla Federace mezinárodních svazů fotbalu v chůzi (FIWFA), jejíž cílem je propagovat a rozvíjet tento druh fotbalu po celém světě. I v Česku se Fotbalová asociace snaží o jeho rozšíření.

„Podepsali jsme memorandum o spolupráci se zástupci FAČR, kteří nás hodně podporují. Vybaví nás dresy a vším potřebným na mistrovství světa a pojedou tam s námi. Navíc chtějí, aby každý klub založil oddíl fotbalu v chůzi, takže se dá očekávat, že se počet aktivních klubů bude rozrůstat,“ věří Focht.

Právě FIWFA pořádá letos v srpnu první Světový pohár národů za účasti čtyřiceti zemí z celého světa. Česká republika je přihlášena ve dvou věkových kategoriích – 50+ a 60+. Jádro národního týmu tvoří fotbalisté z klubu Senior Fitnes, kteří budou doplněni několika bývalými profesionálními fotbalisty.

„Na mistrovství trénujeme dvakrát týdně. V týmu mohou hrát pouze tři hráči, kteří dříve hráli fotbal profesionálně. S námi tam pojedou fotbalové legendy Jan Berger a Jan Fiala, také Zdeněk Mikuš. V rámci přípravy na mistrovství máme domluveno pár přátelských utkání,“ podotýká Miroslav Focht.

„Založili jsme ligu, takže už máme pravidelnou soutěž, teď bude druhý turnaj. Celkem je naplánováno šest turnajů za rok, kam jezdí i kluby z Teplic či Benešova, není tam jen Praha,“ upřesňuje Focht.

Kromě účasti na Světovém poháru se mohou fotbalisté-senioři zúčastnit také Mistrovství České republiky ve fotbale v chůzi, které pořádá FAČR. Zatím proběhly čtyři úspěšné ročníky odehrávající se na stadionu Přátelství na Strahově, další by se měl konat v tomto roce.