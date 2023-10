Jsou symbolem podzimu. Naše babičky dobře věděly, že právě chryzantémy zvládnou bez problémů někdy vrtkavé podzimní počasí a nevyžadují, abyste je chodili zalévat každý den. Žluté, růžové, fialové, červené, bronzové, oranžové i bílé. Květy nejrůznějších barev a velikostí od drobných až po květy, které se sotva vejdou do dlaně, svítí na hrobech po celý podzim.

Na základě květomluvy je chryzantéma považována za symbol věčnosti. Chryzantémy jsou trvalky původem z Číny a Japonska, kde dodnes patří k nejoblíbenějším květinám. Pro Japonce prý představují symbol lidské dokonalosti a odpradávna bývaly znakem císařů. Ostatně i jeden z pěti starověkých svátků, které Japonci slaví, se nazývá Festival chryzantém. Číňané je zase uctívají jakožto posvátné květiny, bez nichž se neobejdou náboženské obřady.

Podzimní klasika – chryzantémy:

„Části chryzantém se v Číně využívali i v lékařství a také v kuchyni. Vařené kořeny se prý používaly jako lék na bolesti hlavy. Mladé výhonky a okvětní lístky se používaly do salátů, květy a listy do čajů. Číňané věřili, že chryzantémy mají „sílu života“, uvádí web epic gardening, zaměřující se na rostliny.

U nás však chryzantémy velmi rychle zdomácněly nejen pro svůj atraktivní vzhled, ale i odolnost a nenáročnou péči. Proto také listopadkami tradičně zdobíme hroby našich blízkých během Dušiček.

„V 90. letech minulého století se chryzantémy ze skupiny Chryzanthemum Multiflora dovážely nejčastěji z Nizozemí. Protože byly náklady na přepravu kvůli objemnosti rostlin poměrně vysoké, začali si čeští zahradníci během krátké doby dovážet pouze mladé rostliny či dokonce řízky, osvojili si potřebnou technologii pěstování a začali náš trh zásobovat tuzemskou produkcí,“ uvádí na svém webu Zahradnictví Dvořák a syn.

Návod, jak množit chryzantému:

„Ideální je nakupovat chryzantémy, pokud jsou květy po obvodu rostliny již rozvité. Barevný odstín je totiž zřetelný až po úplném rozvití jednotlivého květu. Pravidelné přihnojování při zálivce vám zaručí, že vývoj dalších poupat bude pokračovat, nové květy přerostou starší a prodlouží se tak doba kvetení. Pokud pak rostlinu po odkvětu přesadíte do volné půdy, většina odrůd naši zimu přečká. Příští rok znovu vykvete, obvykle ale méně dokonale,“ dodává Zahradnictví Dvořák a syn.

Při nákupu hledejte jen mrazuvzdorné druhy a kultivary. Elegantně působí seskupení více variet s květy různých barev.

Macešky nebo také violky jsou další velmi oblíbené a také otužilé květiny, kterými se osazují právě hroby. „Můžete vybírat z více než stovky různých kultivarů v mnoha barvách i barevných kombinacích. Dorůstají do výšky 10 až 30 centimetrů a můžete z nich vysadit opravdu nápadité dekorační obrazce,“ doporučuje web iReceptář.

