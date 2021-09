Rybaření ale není jen o chytání ryb, je životním stylem, relaxací a vyjádřením respektu k přírodě. „Rybáři nejsou jen lovci. Je okolo toho i spousta další práce, jako jsou úklidy revírů, sekání trávy, nebo chov a vysazování ryb. V Ústí nad Orlicí máme svou líheň, kde odchováváme pstruha duhového i potočního a poté je vysazujeme do Orlice,“ připomíná i druhou stránku rybářova života Šítek.

Nejčastějšími úlovky v českém „rybníčku“ jsou kapr obecný a pstruh duhový. Háčkem ale můžete zaseknout i karase, cejna, jelce či bolena. Co se týče dravých ryb, z našich vod vytáhnete candáta, štiku, sumce a okouna. „Rybáři ale často uloví i lína obecného či nepůvodního amura, ale i naše proudomilné ryby, jako jsou podoustev, parma a ostroretka,“ vypočítává Němec. Kapr je ovšem stále nejvíce žádaným druhem, v našich podmínkách bude vždy hlavním objektem lovu, nejen pro zážitky s ním spojené, ale i pro chutné maso. Rozmanitost ryb je v českých rybnících a řekách poměrně velká. Co chytíte, ale ovlivňuje i způsob lovu.

„S oprávněním zajdete na odbor životního prostředí podle místa vašeho trvalého bydliště. Tam si zvolíte, zda budete chtít rybářský lístek na 10 let za 500 korun, nebo doživotní za 1000. Pak oslovíte místní rybářskou organizaci, zpravidla v místě bydliště nebo blízkém okolí, v níž se stanete členem,“ vysvětluje povinné procedury Petr Duník, jednatel Českého rybářského svazu z místní organizace v Čelákovicích.

Ryba může zabrat kdykoliv, možná právě ve chvíli, kdy to nečekáte. Jen udička a chuť rybařit zkrátka nestačí, začínající rybář by měl ctít rybářské zákony, složit test ze znalostí a hlavně si zažádat o lístek. Lovit pak může jen v těch revírech, pro které má zakoupenou povolenku. Lovu, a hlavně odpočinku v přírodě zdar!

Chytání ryb není o sezení u vody, jak si našinci a manželky rybářů často myslí. Rybaření je umění. Chce to hlavně fištrón a znalost loveckých fíglů. | Foto: Shutterstock

