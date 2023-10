Během onemocnění koronavirem se mu nakupilo hodně krabic od kapesníků. Pro ukrácení chvíle z nich začal dnes patnáctiletý David Slaběňák vyrábět opravdu parádní modely. Jeho modelářské umění může být pro vás zajímavou inspirací.

David Slaběňák z krabic od kapesníků vymodeloval i tento skvost - Tatru 815 8x8 používanou Československou lidovou armádou. | Foto: Se svolením Davida Slaběňáka

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Jak na modely tanků?

* Materiál v podobě krabic od kapesníků

* Lepší koníček než hrátky s mobilem

Od malička si hrál s kartonem a v osmi letech vyráběl z krabic domečky. Ve dvanácti našel ve skříni svůj rozpracovaný model kultovního motocyklu Pionýr. Řekl si prý tehdy, že by ho chtěl dodělat.

„Vylepšil jsem ho a znovu mě to začalo bavit. Chytlo mě to tak, že jsem záhy vyrobil dalších sedm modelů stejné motorky,“ říká patnáctiletý David Slaběňák ze Suché Lozi ve Zlínském kraji.

Model Jawy 50 pionýr typ 21. Jako oblíbená malá motorka byl pionýr vyráběn na Slovensku v Považské Bystrici.Zdroj: Se svolením Davida Slaběňáka

Jak si poradit s modely tanků?

Znovu začal modelařit v karanténě během koronavirové pandemie. „Trošku jsem se nudil, a tak jsem během brouzdání na internetu narazil na druhou světovou válku. Začala se mi líbit tehdejší vojenská technika. Jelikož jsem se k tankům nemohl dostat a prohlédnout si je osobně, vyrobil jsem si je z kartonu,“ vysvětluje mladý modelář.

Kutilka vyrobila z okapových rour designový ventilátor. Stihla to za 3 hodiny

„Prvním tankem byl typ T-26, což byl hlavní tank, který se objevoval na frontových polích. Potom se mi zalíbil model T-34. Nejprve jsem si vyrobil jeden, ale stejně jako u pionýra jsem jich nakonec udělal několik. Vždy se těším, až je vezmu temperovými barvami a lakem na vlasy, abych zafixoval barvy,“ usmívá se.

Materiál v podobě krabic od kapesníků

Brzy ale zjistil, že kartonové krabice jsou pro lepší modely příliš tvrdé a že nejsou ideálním stavebním materiálem. „Přemýšlel jsem, z čeho bych mohl vyrábět detailnější modely. Když jsem tehdy měl koronavirus a strašnou rýmu, nakupilo se mi v pokoji hodně krabic od kapesníků, takže jsem začal vyrábět z nich,“ směje se. Krabice z kapesníků tak daly vzniknout nejen tankům, ale i traktoru.

Řezbář z Kuksu dělá dřevěné lampy. Začal před třemi lety, teď ohromuje i Ameriku

„Jeden tank z krabic od kapesníků mi mohl zabrat i tři měsíce. Z normální krabice jsem ho měl hotový třeba i za týden, nebo dva. Karton je tvarovatelnější, ale rysy toho tankuju nejsou ideální a působí hodně nepřirozeným dojmem. Zkrátka se z toho nedá dost dobře modelovat,“ uvažuje nahlas o modelářském materiálu.

Na internetu návod k modelování tanků nenašel. „Snažil jsem se ho vyhledat, ale prakticky to dělá jen pár lidí na světě. Poznal jsem jednoho kamaráda, který taky dělal tanky a druhoválečné zbraně. A s dalším klukem z Ameriky jsme měli chatovací skupinu, kde jsem si psali o našich zkušenostech a dávali si různé rady,“ říká David Slaběňák.

Tank T 34 vzor 85. Hlavní tank Rudé armády při osvobozování východní Evropy.Zdroj: Se svolením Davida Slaběňáka

Lepší koníček než hrátky s mobilem

Davidův otec prý také v mládí lepil letadla. Plastových modelů má nadšenec do modelařiny doma slepených několik, ale příliš ho to prý nebavilo.

„Nemohl jsem si s nimi totiž vyhrát. Je to docela nuda, protože se pouze vyloupnou jednotlivé dílky a skládají se to k sobě. Chtěl jsem to dělat po svém,“ vysvětluje.

Zamilovaný pár si doma postavil finskou saunu. A výsledek? Podívejte se sami

„Máma je nadšená, alespoň je ode mě klid,“ říká David Slaběňák s úsměvem a dodává: „I když se se trošku zlobí, že už mám modelů hodně. Na druhou stranu ale byla ráda, že jsem pořád neležel s mobilem v ruce,“ říká.

Zájem o modely mu zůstal i po pandemii. Jen se přesunul k těm větším. Nyní skládá skutečnou Jawu Pionýr.



Nahrává se anketa …

K modelařině se prý každopádně vrátí. V poslední době své hobby trošku zanedbával, protože nastoupil na učiliště, kde studuje obor Elektrikář - silnoproud.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová