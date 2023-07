Už nemusíte hrát jen Člověče, nezlob se! V rámci webového seriálu Deníku vám postupně představujeme tipy na společenské hry pro malé děti, hry na párty, ale i pro ostřílené hráče. Dnes vám přinášíme třináctý díl. V seriálu jde vesměs o prezentaci her, které nejsou zas tak úplně známé a přitom skýtají spoustu zábavy a napětí.

Desková hra Věčná zima. | Foto: Deník/Denisa Lottmannová

V tomto týdnu bychom vám chtěli představit hru Věčná zima (anglicky Endless Winter). Tato novinka vás přenese do období před deseti tisíci lety, kdy jako pradávné kočovné kmeny budete moci lovit zvěř a shánět tak jídlo, budovat a osídlovat nové tábory nebo vykládat, sbírat či pohřbívat karty.

Příběhová upoutávka na hru Věčná zima:

Průběh hry je rozdělen do osmi částí, a to do čtyř období a čtyř zatmění. V každé jednotlivé části využijete umísťování figurek na hrací plochu a postupně rozšíříte váš balíček karet.

Vizuálně velice příjemná hra s opravdu propracovanými figurkami i kartami.

Věk: +12, doba: 90 minut, počet hráčů: 1-4.

