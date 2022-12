Jestli jste někdy viděli profesionální perníkářku v akci, víte, že zdobení perníčků může být skutečné umění. Chce to pevnou ruku a hodiny a hodiny cviku. No, Štědrý den se kvapem blíží, takže to, co vám do profi zdobičky chybí, musíte docvičit až napřesrok. I letošní Vánoce ale lze ještě zachránit. Stačí si vybrat, jaký styl perníčků vám sedí – klasika, rustikální s madlemi, jednoduché glazování nebo minimalistické mramorování. Naučíme vás všechny.

Klasické zdobení

Připravte si 1 bílek a asi 300 g moučkového cukru. Ten třikrát pečlivě prosejte, dokonalou linku totiž zničí i jediná hrudka. Bílek dejte do větší misky a postupně přidávejte cukr. Množství cukru je orientační, řiďte se spíš konzistencí polevy: měla by být opravdu hustá, asi jako zubní pasta. Přendejte ji do sáčku.

Frajeři si vystačí s ustřiženým mikrotenovým sáčkem nebo s kornoutkem z pečicího papíru. My, obyčejní lidé, sázíme na speciální cukrářský sáček s tenkou špičkou. Mívají ho v domácích potřebách. Pak začněte zdobit: linku netlačte na perníček, ale veďte ji nad ním, ve vzduchu, a na perníček ji spíš pokládejte, než malujte. Hustá poleva to snese a nerozmažete ji. Pokud se to nepovede, jednoduše ji seškrábněte a začněte znovu.

Nejčastěji se poleva šlehá metličkou. My jsme ale zjistili, že je lepší třít ji lžící – nedostane se do ní zbytečný vzduch. Není totiž nic horšího, než když vám v perfektní lince praskne malá bublinka. Pokud raději necháváte práci strojům, udělejte to v robotu, ale použijte nástavec typu pádlo, stejný jako používáte na míchání těsta.

S mandlemi

Tady se nabízejí hned dvě možnosti: poloviny mandlí můžete dát na ještě neupečené perníčky a upéct společně, což je nejrychlejší varianta. Nebo použijte perníčky hotové a mandle na ně přilepte polevou nebo cukrovým sirupem. Výhodou takového postupu je, že můžete použít i suroviny, které by pobyt v troubě nemusely přežít (případně by utrpěly na chuti a vzhledu). Hodí se blanšírované pistácie, sušené brusinky nebo jiné ovoce (vcelku i nasekané), lyofilizované ovoce všeho druhu nebo i perlový cukr a cukrové zdobení.

Glazované

Prosejte 100 g moučkového cukru. Přidejte 50 ml pomerančové šťávy, ½ lžičky jemně nastrouhané pomerančové kůry, ¼ lžičky mletého kardamomu a prošlehejte metličkou. Poleva by měla získat konzistenci tekutého medu. Podle potřeby ji můžete naředit teplou vodou. Pak perníčky do polevy namáčejte nebo ji naneste štětcem a nechte zatuhnout.

Mramorové

Prosejte asi 120 g moučkového cukru. Do misky dejte bílek a postupně přidávejte cukr. Třete lžící nebo opatrně šlehejte, můžete přidat i pár kapek citronové šťávy. Cílem je opět konzistence tekutého medu, která bude pomalu stékat ze lžíce. Pak namočte párátko do potravinářské barvy, několikrát jím nepravidelně zamíchejte v polevě, aby se barva s polevou zcela nespojila a vznikl efekt mramorování. Perníček zlehka namočte do polevy, snažte se ho „obtisknout“, abyste co nejméně porušili mramorování. Pak ho zvedněte nad hladinu, nechte okapat přebytečnou polevu, opatrně odložte na drátěnou mřížku a dejte zatuhnout.

Pokud se chystáte namáčet celý plech perníčků, postupně se mramorování začne vytrácet a poleva se postupně obarví. Jednoduše ji oživte další potravinářskou barvou. Jemné obarvení polevy není vůbec na škodu, naopak – první perníčky budou mít bílý základ, další světlejší a nakonec tmavší. Na etažéru pak vznikne zajímavý ombré efekt.

Zdroj: se svolením časopisu Gurmet

