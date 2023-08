Obliba elektrokol v Česku stoupá a jejich počet strmě roste: po našich silnicích i horách se jich prohánějí už stovky tisíc. Je proto s podivem, že některé nesmyslné mýty z oblasti e-biků stále přežívají, například, že na elektrokole se nemusí šlapat a že je jen pro seniory a pro lenochy. Tyto nesmysly snadno vyvrátíme. Mýtem ale rozhodně není, že počet nehod cyklistů na elektrokolech stoupá. Jejich stroje za to však nemohou. Jak funguje elektrokolo?

Jízda na elektrokole neprospívá jen seniorům, ale může zlepšit kondici i mladším lidem | Foto: Shutterstock

KTERÉ MÝTY O ELEKTROKOLECH VYVRÁTÍME:

* Na elektrokole nemusím šlapat, jede samo

* Elektrokola jsou jen pro seniory a lenochy

* S elektrokolem se kvůli baterii nemůžu vydat daleko

* Údržba elektrokola je náročná a běžný cykloservis ji nezvládne

* Elektrokolo nemůže do deště a bláta

* Elektrokolo je nebezpečné, protože jede velmi rychle

Kdo nešlape, nejede ani na elektrokole

Stokrát opakovaná lež se rozhodně nestává pravdou, a to platí i pro ty, kteří stále omílají, že na elektrokole se nemusí šlapat. Musí. Elektrokolo není moped. Pokud nešlapete, nikam nedojedete. Podle zvoleného stupně dopomoci e-bike pouze usnadňuje jízdu, do pedálů však musíte šlapat sami.

A to je dobře, protože pohyb je zdravý. „Cvičení posílí vaše svaly a zvýší efektivitu vašeho kardiovaskulárního systému, takže toho na kole zvládnete víc a budete se cítit svěžejší,“ upozorňuje web Bikeradar zaměřený na cyklistiku. S jakou intenzitou budete točit nohama, už záleží jen na vás.

Na co si dát pozor při koupi staršího elektrokola:

Podle webu E-cyklistika elektrokolo oceňují třeba lidé, kteří rádi jezdí na kole do zaměstnání, ať už kvůli zdraví či ekonomickým nebo ekologickým důvodům. Jejich život se zjednoduší, protože s úbytkem potu jim ubude i starostí.

„Zapomeňte na zdržování se ve sprše, na převlékání a starosti s ukládáním a převozem pracovního a sportovního oblečení. Klidně vyrazte rovnou v džínách do ulic na elektrokole a dojeďte se suchou košilí až do kanceláře přímo na jednání,“ nabádá web E-cyklistika.

Vědci: Jízda na elektrokole prospívá všem

Výhody elektrokola samozřejmě ocení hlavně starší lidé, protože bez něj by byly jejich pohybové aktivity a možnost vyjet si na kole výrazně omezené. To ale neznamená, že pro ostatní by e-kolo nebylo přínosné. I když se tomu možná nechce věřit, jízda na elektrokole neprospívá jen seniorům, ale může zlepšit kondici i mladším lidem.

Jednou z hlavních výhod elektrokol je schopnost držet krok s rychlejšími jezdci.



„Díky tomu je jízda ve skupině příjemnější, protože méně zdatní jezdci nemají pocit, že brzdí ty zdatnější. Hodí se také na rodinné vyjížďky, kde se schopnosti jednotlivých členů rodiny mohou lišit,“ připomíná Paul Norman.

„Úsilí, abyste se udrželi v pohybu, může být menší než na kole bez podpory elektromotoru, ale stále budete otáčet pedály a vynakládat značné množství energie potřebné k pohybu,“ vysvětluje publicista Paul Norman, který se zabývá cyklistikou, na webu Bikeradar.

Připomíná studii, která ukázala, že srdce jezdců na elektrokolech může pracovat na více než 90 procent úrovně cyklistů bez elektropodpory, ale jezdci přitom mohou mít pocit, že vynakládají menší úsilí.

Vědci z Brigham Young University v Utahu sledovali a srovnávali srdeční frekvenci ostřílených horských cyklistů jezdících na elektrokolech a kolech bez podpory. Účastníci na e-MTB projeli desetikilometrový testovací okruh a ukázalo se, že dosáhli 94 procent průměrné srdeční frekvence, kterou měli, když šlapali do pedálů pouze vlastní silou.

„Navzdory naměřenému přínosu byla vnímaná námaha účastníků při jízdě na e-MTB nízká,“ uvádí studie.



Podobným testem prošel úspěšný cyklistický závodník Tom Bell, který také vyrazil do terénu na elektrokole.

Podle něj je možné i při jízdě na elektrokole vynaložit velké úsilí. „Můžete šlapat, jak chcete, jen k tomu máte další pomoc,“ konstatoval.

Vybitá baterie neznamená konec výletu

Baterie e-biků mají slušnou kapacitu, takže s nimi můžete ujet dlouhé vzdálenosti. Tento fakt ovšem může ovlivnit jednak profil trasy, protože při prudkém stoupání spotřebujete víc energie, a také vaše váha nebo váha zavazadel, s nimiž cestujete.

Vybitá baterie na elektrokole neznamená konec výletuZdroj: Shutterstock

Ale to, že se vybije baterie, neznamená, že vaše cesta skončí, protože kolo nejede. Jede. Má přece pedály. Šlapání bez dopomoci baterie je sice trochu náročnější než na normálním kole, protože e-kolo váží víc, ale do cíle se dostanete. A příště už si baterii pohlídáte lépe.

Údržbu elektrokola servis umí. A vy možná také

E-kola vyžadují stejnou údržbu jako klasická kola a vydrží stejně. Mají kola, pedály, brzdy, řetěz a převody. Liší se tím, že mají elektromotor a baterii, ostatní díly jsou shodné. Cykloservisy si s opravami elektrokol poradí – a vy možná také.

Češi dělají chyby a riskují. Na horách tak přibývá úrazů cyklistů i koloběžkářů

Jestli si na běžném kole dokážete vyměnit plášť a seřídit brzdy, dokážete to i na elektrokole. Odborníci tvrdí, že pokud dokážete pracovat s běžným kolem a mobilním telefonem, poradíte si i s e-bikem.

„E-bike sice vyžaduje pravidelnou údržbu, ale náklady na jeho opravu budou mnohem nižší než na každodenní provoz auta,“ podotýká Paul Norman.

Elektrokolo zvládne víc deště než vy

Elektrokolo může i do špatného počasí. Všechny elektrické komponenty jsou odolné proti povětrnostním vlivům a náležitě utěsněny proti vodě, takže pokud vás po cestě překvapí liják, elektrokolu to vadit nebude a vy si můžete vzít pláštěnku - pokud jste si ji nezapomněli přibalit.

Elektrokolo není nebezpečné. Na rozdíl od cyklistů

Mýty o elektrokolech řítících se šílenou rychlostí silnicemi vyvrací fakt, že většina elektrokol na trhu nevyvine s asistencí motoru větší rychlost než 25 kilometrů v hodině.

Pro některé starší a méně zkušené cyklisty je to možná hodně, ale záleží hlavně na nich, jak přizpůsobí rychlost kola svým schopnostem.

Jen tak pro zajímavost, věděli jste, že za elektřinu na 100 kilometrů jízdy na elektrokole vydáte jen 10 korun?



Zdroj: E-cyklistika

Pravda je taková, že není nebezpečných elektrokol, jsou jen nebezpeční cyklisté. A takových je dost, o čemž svědčí údaje, že podíl elektrokol na nehodách cyklistů vzrůstá. Za první pololetí letošního roku už dosáhl jedenácti procent. Bourají lidé na silnicích, ale i v horském terénu.

Brázdí ulice i chodníky. Neukáznění jezdci na elektrokoloběžce ohrožují chodce

„Problém přichází, když starší člověk, který nejezdil dlouho na kole, vyrazí do hor na jeho elektro variantě. Jede vyšší rychlostí po cestě, která není z nejrovnějších, a je pravděpodobné, že to fyzicky a dovednostně nezvládne,“ upozornil Deník náčelník Horské služby České republiky René Mašín.