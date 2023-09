Mysleli jste si, že v paneláku nemůžete farmařit? Petra Vogelová s manželem Alešem vás vyvedou z omylu. Pěstovat zeleninu a chovat domácí zvířata je totiž podle nich možné i v bytovkách a panelových domech. Pokud trošku porušíte zaběhnutá pravidla, můžete tak být částečně soběstační, stejně jako to dokázali oni. Jaká zvířata v bytě chovali a co všechno se jim podařilo vypěstovat?

Křepelky vlastně chtějí jen pokojovou teplotu, stravu a vodu. | Foto: Se svolením Petry Vogelové

„Začalo to tím, že jsme sledovali televizní pořad Malá farma. Moc se nám to líbilo, ale neměli jsme dům a zahradu. Řekli jsme si proto, že musíme vytěžit maximum z toho, co máme,“ vzpomíná Petra Vogelová na rozhodnutí farmařit v paneláku.

Farma v paneláku:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Džungle na balkoně

* Rybičky na maso

* Drůbež na vajíčka

* Bourají pravidla

Manželé Vogelovi jsou oba panelákovými dětmi a na venkov se přestěhovali, když bylo Petře deset a Alešovi sedmnáct let. „Rodiče si pořídili skleník a chovali nějaká zvířata, ale my jsme byli puberťáci a vůbec nás to nezajímalo. Trávit víkendy tím, že budu čistit kurník slepicím a rýpat se v zemi, mě vůbec nebavilo,“ vzpomíná Aleš.

Petra Vogelová zase miluje zvířata, v bazénku chovala žáby, měla kočku, psa i potkany.

Začalo to rostlinami

Život v paneláku je ale úplně něco jiného. Nejprve tam Vogelovi začali na parapetech pěstovat rostlinky. Petra Vogelová si pořídila citronovník, bylinky a pažitku. To jim na nějakou dobu vystačilo. Potom ale rozšířili pěstování i na balkon. Na jihozápadní straně se dařilo cibuli, cuketě, cherry rajčatům, borůvkám a jahodám.

Na jihozápadní straně se na balkonu dařilo cibuli, cuketě, cherry rajčatům, borůvkám a jahodámZdroj: Se svolením Petry Vogelové

„Po zábradlí šplhaly fazolky, v truhlíku jsme měli jahody a nechyběly ani květináče s borůvkami. Bylo tam toho opravdu hodně. Na sušení prádla jsme v létě mohli zapomenout. Byla to hotová džungle,“ směje se Aleš Vogel.

Rybičky na maso

To by bylo ještě v pořádku. Zeleninu v paneláku pěstuje kde kdo. V dalším kroku se už ale Petra a Aleš Vogelovi pořádně odvázali. Pořídili si rybičky na maso.

Melouny pěstuje na střeše v kbelíku. Na Facebooku sklízí palce nahoru

Zkoumali na internetu, které ryby lze chovat a nemusí se jim zároveň speciálně upravovat životní podmínky. Například při chovu pstruhů musíte mít nejen větší akvárium, ale i silnější filtraci, abyste jim udělali podmínky, jako jsou v řece.

Tilápii nilskou chovali už ve starověkém EgyptěZdroj: se svolením Petry Vogelové

„Manžel našel tilápii nilskou, rybu, kterou chovali už ve starověkém Egyptě. Je to okounovec a je naprosto ideální. Má totiž slušné nárůsty, výborné maso a kostru jako pstruh, takže tam není moc obírání malých kůstek,“ vysvětluje Petra.



Nahrává se anketa …

Drůbež na vajíčka

U toho ale Vogelovi nezůstali a do čtrnácti dní po rybičkách začali chovat drůbež na vajíčka.

„Slyšeli jsme o lidech, kteří na balkonech chovají slepice, ale tímto směrem jsme nechtěli jít. A tak nám opět pomohl internet. Našel jsem ptáčka, který byl naprosto ideální poměrem velikosti a sneseného vejce, navíc tichý, malý a nenáročný. Křepelky vlastně chtějí jen pokojovou teplotu,“ vysvětluje Aleš Vogel na svém youtube profilu Cesta za svobodou.

Klece měli Petra a Aleš Vogelovi postaveny na sobě, nezabíraly proto hodně místa.Zdroj: Se svolením Petry Vogelové

„Můžete sice říct, že jsme blázni, ale spousta lidí má doma papoušky, ze kterých není žádný užitek a ještě k tomu pořád skřehotají,“ dodává Aleš Vogel.

Pořídili si tedy dvě klece a do každé umístili deset křepelek japonských. Klece s křepelkami podle Aleše stačí čistit jednou týdně a chov vůbec nesmrdí. Zápach přirovnává k morčeti.

Klobouk dolů. Muž vypěstoval obří slunečnici, přitom ji nezaléval ani nehnojil

„Byli jsme ale, co se týče vajíček, zcela soběstační. Pekla jsem z nich i cukroví a oddělovala jsem ty malinké žloutky a bílky. Měli jsme dokonce přebytky vajíček, a tak jsme je rozdávali,“ vzpomíná.

Bourají pravidla

Kamarádi a známí jsou podle ní zvyklí na to, že dělají věci jinak než běžní lidé. „Teď si zase ťukají na hlavu, že jsme YouTubeři a že jsme si předělali dodávku na karavan a jezdíme po světě,“ uzavírá Petra Vogelová s úsměvem.

Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová