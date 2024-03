Velikonoce se kvapem blíží a s nimi přichází i čas na výzdobu domácnosti a barvení vajíček. Svůj nápad, jak barvit vajíčka originálně s pomocí obyčejných fixek a kuchyňských ubrousků, nám poslala čtenářka Radmila Skořepová z Moravskoslezského kraje. S touto metodou nešlápnete vedle a nemůže se stát, že se vám kraslice nepodaří. Jednoduchou a originální metodu si oblíbila i čtenářčina vnoučata.

Vajíčka položte na talířek a nechte dobře vyschnout. | Foto: Se svolením Radmily Skořepové

Duhová vajíčka zvládnou vyrobit i malé děti:

Zdroj: Se svolením Radmily Skořepové

Barvené vajíčko je jedním z nejvýznamnějších symbolů Velikonoc. Jeho historie sahá až do středověku. Dříve se dokonce věřilo, že vajíčka mají magickou moc, jejíž intenzitu ještě posilovalo právě malování nejrůznějších ornamentů. Magie se sice časem vytratila, ale původní zvyky a metody zdobení dodnes na některých místech České republiky přetrvávají. Čtenářka Deníku Radmila Skořepová však na tradicích příliš nelpí a již pátým rokem zdobí vajíčka s vnoučaty po svém. Stačí jí k tomu fixy, ubrousek a trochu octu.

„Tenhle nápad jsem viděla před lety někde na internetu a naprosto si mě získal. Metoda je to neuvěřitelně jednoduchá, a navíc je každý vytvořený kousek originál. Také se nemůže stát, že by se vajíčko nepovedlo. Vždycky vznikne něco moc krásného. A když ne, obalím vajíčko znovu do jiného ubrousku a nepovedené obtisky překryji či doplním,“ říká na úvod Radmila Skořepová.

Co budete potřebovat

Duhová vajíčka vytvoříte velice snadno. Na jejich výrobu budete potřebovat jen věci, které máte s velkou pravděpodobností už doma:

Vajíčka

Fixy

Papírové ubrousky

Vodu

Ocet

Gumičku či provázek

Talíř

Jak vajíčko co nejjednodušeji vyfouknout?

Zdroj: Youtube

Jak vyrobit duhová vajíčka

S touto metodou můžete vytvořit jak vyfouknuté kraslice, tak zdobená vařená vajíčka. Pokud budete chtít vajíčka připravit pro koledníky, a rozhodnete se tak pro druhou možnost, dopředu si je uvařte a nechte vychladnout. Postup je pak už stejný.

Připravte si vychladlá vařená či vyfouknutá vajíčka, fixy, ubrousky, talířek a gumičku či provázek.

Do sklenice nalijte vodu a přidejte tři lžíce octa.

Na kuchyňskou utěrku, ubrousek či papírový kapesníček nakreslete fixami libovolné motivy. Není důležité, co kreslíte, ale jaké barvy použijete a v jaké intenzitě.

Vajíčko následně do ubrousku pevně zabalte a na vrcholu svažte gumičkou či provázkem.

Takto obalené vajíčko ponořte do octové vody a ihned vytáhněte.

Položte na talířek a nechte důkladně vyschnout.

Vajíčko nakonec vybalte.

TIP: Jakmile budou vajíčka potištěná, můžete se dát do leštění. Na ubrousek naneste trochu sádla nebo oleje

a rovnoměrně je rozneste po celé ploše vajíčka. Postačí ale

i obyčejný či kokosový olej. Sádlo nebo olej si také můžete nanést na dlaně a vejce s ním potřít ručně, jako naše čtenářka.

„Ženy, které vytváří tradiční kraslice zdobené voskem nebo vrtají nádherná madeirová vajíčka, z celého srdce obdivuji. Nikdy jsem však nebyla tolik zručná. Našla jsem si proto metodu, která je jednoduchá, ale výsledek stojí vždycky za to. Při každém rozbalování ubrousku jsem neuvěřitelně nedočkavá a těším se, co objevím,“ tvrdí čtenářka z Moravskoslezského kraje.

V případě, že budete takto zdobit vařená vajíčka, která jsou určena ke konzumaci, použijte fixy, které neobsahují jedovaté sloučeniny. Rovněž můžete místo fixek použít i potravinářské barvivo. Jednoduše ho nakapejte na ubrousek místo fixek, a dále postupujte dle návodu. Postup je tak jednoduchý, že ho zvládnou i nejmenší děti.

