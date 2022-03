„Je to sport, který kombinuje rychlost, sílu a obratnost. Základem jsou silové překážky, různé chyty, koule, tyče, které je nutné překonat pomocí rukou. Dráha obsahuje i krátký balanc a různé přeskoky na ruce,“ popisuje Badalíková.

Ve světě se vysílají záběry, kde nad bazénem hráči ručkují, skáčou z překážky na překážku a nezřídka v té vodě končí. Dnes už ale nejde jen o žádnou televizní show, ale sport, který má své oficiální soutěže. „Já mám nejraději překážky, baví mě přeskakovat co nejvíc metrů vzduchem,“ prozrazuje Badalíková, mimo jiné česká rekordmanka dráhy na sto metrů.

Žáci sportují v kroužcích, ale z tělocviku se omlouvají

Podoba soutěžních drah je tajná. Ninjové tak spoléhají pouze na kondici získanou tvrdým tréninkem. Patří k tomu zejména dlouhé minuty ručkování ve výšce, kdy tělo táhne dolů gravitace a ninja v sobě musí najít nejen fyzickou sílu k pevnému úchopu, ale i tu mentální na překonání bolesti. „Důležitá je také technika jednotlivých skoků, samotná síla k úspěchům nestačí,“ doplňuje sportovkyně.

Lucie Badalíková trénuje v Czech Ninja Community v Brně. Počty lidí, kteří se ninja věnují, odhaduje na nižší desítky. „Tento sport je v ČR opravdu v úplných začátcích a nemá za sebou žádnou výraznou organizační ani finanční podporu,“ popisuje. Překážky si často sportovci sami musí vyrábět.

Lucie Badalíková by si teď chtěla splnit sen a vycestovat na Mistrovství světa do USA, s čímž jí pomáhají fanoušci přes kampaň na HitHitu. „Ráda bych nabrala zkušenosti, předala je poté dál a pomohla tak zvětšit komunitu ninja sportovců u nás. Je to krásný sport, který rozhodně baví děti, generaci, kterou musíme ke sportu přivést,“ plánuje. Předpoklady pro fyzicky náročné ninjovství máme podle Badalíkové každý různé, ale rozhodně z něj není nikdo dopředu vyloučen.

Hřišť je plno, podpora ale žádná

Překážkové sporty jsou v Česku sice mladým sportovním odvětvím, ale s rychle rostoucí základnou. Díky jejich variabilitě na nich startují lidé všech věkových kategorií, ale také děti nebo dokonce psi. Dříči, kteří se neváhají vrhnout do bahna, ušpinit si ruce těžkými pneumatikami a téměř cedit krev v mnohakilometrových bězích, ale zatím nemají oficiální podporu. Česká asociace překážkových sportů se proto snaží získat uznání pod Českou unií sportu.

„Snad v každém městě a obci je workoutové hřiště, vidíme, že mládež si ke sportu našla rychle vztah. Pokud se ale sportovec chce rozvíjet dál, potřebuje tréninky, potřebuje závodit. A to prostředí tady bohužel zatím nemáme, příležitosti jsou v zahraničí, kde překážkové sporty uznané jsou,“ popisuje předsedkyně asociace Zuzana Třebická.

„Jsme v situaci, kdy máme špičkové sportovce, reprezentanty, kteří jezdí úspěšně na mistrovství světa a mohli by se dál rozvíjet. Ale řešíme otázku prostředků, protože bez uznání unií nemáme přístup k financování. A reprezentanti hradí všechno na vlastní náklady,“ doplňuje.

Za asociací, která je neziskovou organizací, jdou také veškeré náklady na oficiální mistrovství republiky, ze kterého se sportovci na světové soutěže kvalifikují. Pokud asociace uznání od České unie sportu získá, chtěla by uspořádat v Česku Mistrovství Evropy v překážkovém sportu. A protože komunita kolem OCR se vyvíjí opravdu rychle, mohly by se stát novou olympijskou disciplínou. A Češi by pod bednami stát rozhodně nemuseli.