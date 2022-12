Až letos, kdy mě moje kamarádka pozvala do wellness centra Infinit a já na vlastní oči a kůži poznala, že stojí za to saunový ceremoniál zažít, jsem změnila názor,

Mistr ručníku

Mistr světa v saunových ceremoniálech roku 2017 Jiří Žákovský popisuje tenhle rituál jako 10–15 minut dlouhou proceduru, při níž saunový mistr nebo mistryně polévají kamna za účelem zvýšení ‚pocitové teploty‘ v prostoru sauny.

Přidávají k tomu také nějakou vůni, nejčastěji přírodní esenciální oleje nanášené na ledové koule, aby intenzita vůně byla větší a nebyla narušena kvalita oleje. Poté jsou klienti ovíváni ručníkem nebo jinými pomůckami za účelem lepšího prohřátí organismu. To vše je doplněno hudbou, popřípadě příběhem nebo světelnou show.

„Ideální saunový ceremoniál je těžké popsat, protože když ho děláte pro více než jednoho klienta, nikdy nebude perfektní. Třeba Karel má rád větší teplo a Božena zase nemá ráda vůni pomeranče. Řekl bych ale, že skutečně dobrý ceremoniál má profesionálního saunového mistra, teplotu tak akorát, příjemně vonící esenciální oleje a dobré parní nárazy, tedy ovívání ručníkem, při němž samozřejmě ručník nesmí zasáhnout klienty, a vhodnou hudbu. A všechno by mělo ladit dohromady,“ popisuje Jiří Žákovský.

On sám si hudební doprovod vybírá podle nálady nebo podle toho, co zrovna klienti mají rádi.

„Pro mě platí pravidlo, že ceremoniál musí být nejdřív příjemný mně a pak můžu svou energii předávat klientům. Někdy by třeba chtěli rockovou muziku, ale já mám náladu na relaxační hudbu, a i když bych jim strašně rád vyhověl, tak vím, že bych v tu chvíli nedokázal ze sebe vydat to nejlepší.“

Co se týče relaxačního ceremoniálu, tak má Jiří rád například takový, při kterém pouští zpěvačku Fleurie nebo zpěváka George Ezru – a k nim přidává trochu levandule.

„Když si chci ale dát rychlé tempo, tak volím kapelu X Ambassadors a okořením ji kardamomem, a při romantice zase sáhnu třeba po Edu Sheeranovi a esenci ylang ylang. Esenciální oleje si vybírám tak, aby se hodily k hudbě a pokud možno měly stejný nebo podobný účinek na organismus, jako třeba posílení imunity, podporu dýchacích cest a podobně, ale někdy je také volím čistě podle pocitu,“ prozrazuje svoje techniky saunamistr.

A Finové se smějí…

Jak se vůbec člověk stane saunovým mistrem? „První fáze je jednoduchá. Musí to chtít dělat. Je to práce, u které je hodně vidět, jestli člověka baví, nebo ne. Dnes už má téměř každé wellness centrum své školitele, které nováčky zaučí,“ říká Jiří Žákovský s tím, že například u společnosti Infinit musí každý přijatý uchazeč projít 40–60 hodin trvajícím kurzem zakončeným závěrečnou zkouškou a zkušební směnou.

Součástí školení je výuka základů aromaterapie, techniky práce s ručníkem, nebo základy řeči těla a vystupování na veřejnosti.

„Já sám jsem se k téhle práci dostal náhodou. Dělal jsem plavčíka v jednom aquaparku a tam mě jednou poprosili, jestli bych nemohl s ceremoniály vypomoct. Poprvé jsem odmítl, protože jsem nikdy předtím v sauně nebyl, nechtěl jsem ze sebe dělat šaška před lidmi a dělat jim v sauně ještě větší teplo, než už tam je,“ směje se Jiří. Když byl ale požádán o to, aby to zkusil už poněkolikáté, svolil.

„Těch deset minut v sauně mi změnilo život! Teď už se i díky tomu na každou profesi dívám s větším respektem, protože vím, že každé povolání má svá specifika.“

Jiřího Žákovského se také ptám, zda v jeho profesi převažují muži nebo ženy.

„Myslím si, že mužů je víc. Je to zřejmě dáno tím, že jsou větší šoumeni, ale ženy jsou v pozici saunových mistryň, aspoň co se České republiky týká, na špičkové úrovni. Rozhodně předčí většinu mužů v oboru. Já sám jsem byl letos na mistrovství republiky i světa poražen dvěma soutěžícími ženami z Čech,“ přiznává saunamistr.

Co se Čechů a saunování týká, vnímá, že místní komunita každým rokem roste, stejně jako trend provádět saunování podle pravidel.

„Profesi se věnuji už patnáct let a líbí se mi, že si lidé dnes nechají daleko více poradit než třeba před deseti lety. Každopádně na ceremoniálech jsou Češi docela náladoví. Třeba v Německu co ceremoniál, to dobrá nálada a ve Finsku, odkud saunování pochází, je vůbec nedělají, a dokonce z nich mají legraci.“

Blažený pocit

Kromě prvenství z roku 2017 z Mistrovství světa v saunových ceremoniálech má Jiří Žákovský na svém kontě také stříbrnou příčku z roku 2016, v roce 2018 skončil třetí.

„Nejvíc si ale vážím roku 2016, protože tehdy jsem podle mého názoru udělal nejlepší ceremoniál ve svém životě,“ vzpomíná a dodává, že na soutěžích se hodnotí mimo kvality práce s ručníkem, kostýmy a rekvizitami i to, jestli se správně představíte nebo zda váš pot necáká na ostatní. Za svůj vzor považuje například saunamistra Łukasze Dłużniewskiho z Polska, Ricarda Marzi z Itálie nebo Martijna Vanhoorelbeka z Belgie.

„Dále je již dlouho mým vzorem Robert Židek, který vyhrál tento rok Mistrovství světa Aufguss WM a v sauně umí s ručníkem úplné divy,“ oceňuje Jiří kolegu.

Osobně ho na jeho profesi naplňuje pocit, který vnímá ze svých klientů.

„Když rozvíříte vzduch a dáváte lidem v sauně parní náraz, vidíte, jak se tváří. A když mají takový ten blažený výraz ‚teď mi už nic nechybí‘, tak to je pecka. Ceremoniály jsou pro mě oboustranná záležitost. Někdy se fakt těším, ale když jsou ostatní třeba naštvaní, dokáže to náladu uvnitř dost změnit. Funguje to ale i naopak, když jsem třeba unavený a lidi jsou super, tak mě to nakopne a pak jsem schopen podat i lepší výkon než při plné síle,“ uzavírá saunamistr.

Kdy vynechat saunu



V těhotenství, minimálně v prvním trimestru, kdy vývoj plodu prochází mnoha změnami. V rizikovém těhotenství vynechte saunu úplně.



Při kojení se saunovat můžete, ale dbejte na zvýšenou hygienu a adekvátně doplňujte tekutiny. Při periodě je z hygienického hlediska lepší saunu oželet.

Při vysokém tlaku, kardiovaskulárním onemocnění nebo potížích astmatického charakteru.



Pokud na vás něco leze, pocení v sauně vám nepomůže, spíš průběh nemoci zhorší, nehledě na to, že můžete nakazit ostatní.



2–4 dny po některých zákrocích estetické dermatologie, například po chemickém peelingu, aplikaci botulotoxinu nebo kyseliny hyaluronové. Vždy konzultujte s lékařem.



24 hodin po aplikaci gel-laku a profesionální depilaci, například cukrovou pastou, IPL světlem nebo voskem.