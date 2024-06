Houbařské žně budou: Kam na houby? Inspirujte se speciální mapou

Už od posledního květnového týdne se po lesích procházejí lidé s košíky, což je pro toto období velmi netypický obrázek. Ale je to tak – houby rostou a v některých místech dokonce ve velkém. Potvrzuje to i speciální mapa, která naznačuje, kde by se houbám mělo dařit. Zprávy o krásných úlovcích přicházejí ze západních i jižních Čech, Vysočiny, střední i jižní Moravy a z řady dalších míst. I když je teprve začátek června, houbařská sezona se rozjela naplno a ještě by měla minimálně týden pokračovat.

