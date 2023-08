Nestíháte jíst nasbírané houby? Tři způsoby, jak je uchovat po několik měsíců

Jestli my Češi máme, oproti mnohým státům v něčem velkou výhodu, je to možnost neomezeného sběru hub. Ne všude si totiž smíte těchto darů lesa jen tak zdarma odnášet plné košíky. Kdo si tak vyšetří na sběr dostatek času, ten se může po celý rok radovat z lahodného a zdravého jídla. Jen je třeba vědět, jak houby správně uchovat. V tomto článku se dozvíte, jak houby mrazit, sušit i naložit, aby si uchovaly živiny a vydržely co nejdéle.

