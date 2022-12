Krampus je původně alpský démon, který má podle historiků kořeny už v předkřesťanských dobách. Jeho název se odvozuje od německého krampen, což znamená dráp nebo pařát. Postupně se z pohanského démona stal ďábel a asi od 17. století už patří k mikulášské družině. Starobylá tradice se z rakouských Alp postupně rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních států.

Nedá se říci, že by krampusové vzbuzovali jen nadšení. Ve středověku jejich průvody církev zakázala, protože vše bylo „příliš ďábelské“, a před pár lety vypukl menší skandál, když britský list Guardien informoval, že maskovaní účastníci průvodu v Tyrolsku fyzicky napadli diváky. Dokonce se objevilo video, čertů pronásledujících účastníky akce, a začaly se šířit zprávy, že se zaměřili na přistěhovalce. Na to se ozval jeden z účinkujících s tím, že všechno bylo nahrané pro zábavu lidí a tím zbitým byl sám. Odmítl také, že by někdo útočil na migranty. Podle jiných zpráv naopak roste počet případů, kdy diváci fyzicky napadají lidi v maskách krampusů.

Na rozdíl od českého čerta, který zlobivé děti odnáší do pekla, krampusové prý nezbedné děti konzumují. Navíc nedodržují pravidlo, že se mají zjevovat jen okolo 5. prosince, kdy je v Rakousku svátek s názvem Krampusnacht. Jejich průvody vyrážejí už na konci listopadu a končí až v lednu.

Průvody jsou to velkolepé a v hrůzostrašných maskách se jich účastní i stovky lidí. Chlupaté kostýmy, démonické maskování a obrovské rohy mají u diváků stále velký úspěch.

Výstroj a výzbroj krampusů má však přísná pravidla. „Každý krampus by měl mít kolem pasu připevněný kravský zvon, který by měl viset skoro až ke kolenům, měl by mít kravský ocas, vrbové proutí na šlehání, někdy i řetěz. Na zádech by měl mít nůši do které dával podle pověsti zlobivé děti.“ uvádějí na svých stránkách členové souboru Eligor Krampus, kteří pořádají průvody krampusů v Čechách.

OBRAZEM: Pekelná přehlídka za šlehání ohňů. Rohaté příšery se prohnaly Brodem

Průkopníkem této zábavy v Česku se před osmi lety stalo jihočeské příhraniční městečko Kaplice a zdejší akce získala obrovský věhlas. Na rej krampusů, kterých bývalo až sedm stovek, se sjížděli lidé zblízka i z daleka. Byl to takový úspěch, že si Kaplice dokonce nechala značku Krampus včetně loga zaregistrovat pod ochrannou známku a vyzvala organizátory podobných akcí, aby ji bez povolení nepoužívali. Slov chvály se za to samozřejmě nedočkala. Radnice jiných měst a další organizátoři takový postup zkritizovali.

Zdroj: Youtube

Návštěvnost kaplické akce se však postupně zvyšovala až do té míry, že záplavy diváků, celá organizace i uzavírky a omezení, které přinášela, vzbudily nevoli části obyvatel i zástupců města. Odpůrci akce argumentovali mimo jiné i její velkou finanční náročností. Novodobou tradici přerušila covidová pandemie a letos se nové vedení města rozhodlo, že se show konat nebude. „Chceme se zaměřit víc na Kapličáky, proto připravujeme nově adventní program na celý měsíc. Což bude stát desetinu nebo osminu toho, co jeden den s krampus show,“ vysvětlil starosta Radek Ježek.

Pekelná kolona v Prachaticích

V řadě jiných měst však na průvody krampusů slyší. Letos se mimo jiné konal Krampuslauf 2022 na prachatickém Velkém náměstí. Pekelná kolona osmi krampus skupin se stovkou čertů z Čech, Rakouska i Německa přilákala stovky diváků. Letošní průvod Krampuslauf, který organizovala skupina Dragon Krampus Český Krumlov a město Prachatice, byl dvakrát větší než loni. Ďábelskou atmosféru podtrhla reprodukovaná hudba německé skupiny Rammstein, zvuk z obřích rolniček, které měli krampusové uvázané u pasu, pekelný vůz tažený mrtvými mnichy, černí i bílí andělé či plivač ohně.

Kam za krampusy?

09. prosince

Hynkov - Pochod krampusů. Čerti nejprve od 17 do 18 hodin projdou vesnicí, lié se s nimi mohou setkat u kapličky a vánočního stromečku.

Ostrava - Jedinečná podívaná na rakouské krampus čerty, kteří navšítíví klub Brickhouse v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na akci Project-X! Připraví si pro vás nezapomenutelnou ohnivou show, kde budou i plamenomety, plivání ohně a spousta vizuálních efektů! Show začíná ve 20 hodin a končí nad ránem.

10. prosince

Duchcov – Asi dvacet krampus čertů se vrátí po menší pauze do Duchcova. Od 17 hodin zahájí strašidelnou show v Masarykově ulici před Kulturním centrem, odkud projdou pekelným koridorem na náměstí Republiky, kde vstoupí do arény démonů.

11. prosince

Louny - Krampusové od 13 do 16 hodin navštíví řemeslné trhy v lounské Jakoubkově ulici a projdou se i po blízkém Mírovém náměstí.

Sokolov - adventní neděle se v Sokolově promění v ohnivé peklo! V 15:30 sem zamíří desítky Krampusů, čertů a čarodějnic z Česka i zahraničí.

17. prosince

Hýskov – V 17 hodin mohou místní i přespolní potkat v Hýskově opravdové krampus čerty a vykoupit se ze svých hříchů.

Dolce u Trutnova - oblíbený rekreační areál bude od 18 hodin místem reje krampus čertů, kterým nebudou chybět huňaté kožichy, obří rohy a masky. Už ve 14 hodin začíná doprovodný program pro velké a malé, který bude zahrnovat ďábelské focení, adventní trhy, ohnivou show nebo koncerty pro děti i dospělé.

Jihlava – OC Březinky bude hostit Krampus Fire show Jihlava 2022. Alpští čerti začnou svou ohnivou a pekelnou show v 18 hodin. I tady se opět můžete těšit na ty nejďábelštější krampus skupiny z Česka i na zahraniční hosty. Chybět nebudou velkolepé efekty ani ohnivá show v podání skupiny Novus origo.