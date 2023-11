Pavel Šeps z malé vísky u Roudnice nad Labem se trápil tím, že plevel na jeho zahrádce roste rychleji než rostliny, které v ní zasadí. Přišel na parádní řešení. Vyrobil si sám hydroponickou věž z odpadních trubek. Byla levná, rychle postavená a funguje skvěle.

Hydroponická věž skvěle funguje a je i parádně vyzdobená. | Foto: Se svolením Pavla Šepse

Nadšený kutil a zahrádkář Pavel Šeps se musel i s rodinou před časem stěhovat. Nechtěli do bytu, a tak si společně našli starý domek s kouskem zahrádky určený k rekonstrukci a stali se vesničany. Stavební firmy podle něj chtějí jenom peníze a odvádějí málo práce za vysokou cenu. Proto si domek předělávají v podstatě svépomocí. Na zahradu tak není čas, navíc on ani jeho manželka prý nejsou žádnými velkými zemědělci, a proto odmítal trávit hodiny a hodiny odplevelováním zahrádky.

„Je ale škoda, když má člověk prostor, nepěstovat vůbec nic. Je příjemné, když si na své zahrádce utrhnete rajče nebo salátek. To je super. Teď, ani v budoucnu ovšem nechci na zahradě otročit,“ říká Pavel Šeps z malé vísky u Roudnice nad Labem.



Funkční a komfortní hydroponická věž

Nejdříve přemýšlel, že udělá vodorovné trubky, do nichž se květiny nasázejí. Pak ale na internetu viděl hydroponickou věž. Bylo rozhodnuto. „Je neskutečné, že funguje. Je to komfortní a bezúdržbové. Občas se musí dolít voda a přidat hnojivo. Hydroponické věže navíc ušetří hodně místa. Ve čtyřech sloupech je místo pro 80 rostlin. Největší radost mám z toho, kolik jsem ušetřil hodin, které bych musel věnovat pletí a zalévání,“ pochvaluje si.

Výroba věže není složitá

„Výroba je jednoduchá. Jsou to vlastně jenom KG trubky a čerpadlo. Trubky se do sebe jednoduše zasouvají. Je na nich těsnění, takže docela dobře drží. Trochu jsem se obával o stabilitu sloupů, proto jsem spoje navíc vyplnil lepidlem na novodurové trubky. Nyní jsou pevné, takže sloupy drží bez problémů. Vydrželo to i větší vítr, který dokonce vyfoukl jednu rostlinku ven,“ vzpomíná.

Ve středovém tubusu má Pavel Šeps ponorné čerpadlo na 24V, které se spouští časovačem. „Půl hodiny běží a půl hodiny zase ne. Dejme tomu, že bych počítal, že elektřina stojí 6 korun za 1 kWh, tak mi provoz čerpadla vychází zhruba do 100 Kč za měsíc,“ vypočítává provozní náklady. Rostliny se do sloupů vkládají v hydroponických košíčcích. Ty zakoupil v eshopu a jeden vyjde na přibližně 5 korun.

Hydroponická výživa? Trochu alchymie

Alchymií ale je hydroponická výživa. „Koupil jsem základní sadu za 600 korun a vydržela mi celé léto. Hnojiva jsem přidával podle citu. Když jsem věž osadil, tak jsem jim dal něco na růst, potom na květy. Ne všem rostlinám se ale daří. Problém může být v tom, že je tam velmi pestré společenství, a proto některé asi potřebují jiné hnojivo,“ přemýšlí Pavel Šeps.

Trochu se bál, že v trubkách bude v letních měsících horká voda. „Nakonec se voda příliš neohřívá. Je to tím, že sloupy jakoby prší dolů, a proto se ochlazuje. Všiml jsem si, že ve větších vedrech je problém s některými rostlinami. Skvěle se tam daří okurkám nakládačkám, které ale nesnesou přímé slunce uprostřed léta. To vyřeším tak, že je do věže dám na jaře, nebo až po parném létě,“ říká.

Věže jako indiánské totemy

„Výroba zabrala jen pár chvilek, nejvíce času zabralo zkoušení prototypu. Letos probíhá testovací provoz. V podstatě zkouším, které rostliny tam půjdou a které ne. Letos jsem totiž začal docela pozdě,“ vysvětluje.

„Když už věž stála, pozval jsem svou dceru a děti sousedek, nakoupil spreje i barvy a nechal je, ať sloupům hydroponické věže dají pěkný vzhled. Vypadají jako indiánské totemy,“ směje se.