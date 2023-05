Co si představíte, když se řekne chleba? Hnědou šišku, na kterou namažete máslo, položíte plátek šunky, zkrátka nic zvláštního. Obyčejný chleba. My jsme ale objevili ženu, která chléb povýšila na klenot každého stolu. Jaimie pečení chleba miluje a umí si pohrát i s následnou dekorací jeho křupavé kůrky. Před pečením do ní maluje krásné obrazce.

K vytvoření krásných kůrek používá obyčejné předměty | Foto: Se svolením Jaimie Sourdoughflourist

Upéct chléb bylo dříve základní kulinářskou dovedností a domácí pečení bylo na denním pořádku. Dnes si většina z nás kupuje chleba u pekaře nebo v supermarketu, ale jsou mezi námi i tací, kteří na pečení nezanevřeli. Někteří dokonce dokázali využít obyčejný recept, aby si na něm postavili celou živnost.

V obyčejných věcech totiž často spočívá velký potenciál, což objevila i mladá žena, která z běžné potraviny vytváří každý den umělecká díla, na která se sice sbíhají sliny, ale je vám líto do nich říznout nožem.

Jak na krásnou hvězdu či květinu se můžete podívat ve videu:

Zdroj: Youtube

Na začátku velkého úspěchu někdy stojí malé věci. V tomto případě se jedná o kynuté těsto na chléb. „Nikdy bych si nepomyslela, že mohu být takový blázen do výroby chleba, natož ho tolik sníst. Ve dnech, kdy nepeču chleba, nebo nekrmím svůj kvásek, se cítím lehce prázdná, jako kdyby mi něco chybělo,“ říká Jaimie na svém profilu @sourdoughflourist.

Svou vášeň sdílí se svou rodinou, přáteli a ráda inspiruje ty, kteří chtějí s pečením začít.

Odborníci varují před tousty. Je v nich tolik soli jako v pytlíku brambůrků

A co dělá její chleby tak výjimečné? Těsně před upečením Jaimie vezme k ruce žiletkový nožík na nařezávání nakynutého těsta a s pomocí mouky, kterou na vykynutý bochník nasype, vyřeže do budoucí kůrky obrazy a vzory, které její chleby dělají něčím neobyčejným.

Obyčejnou hnědou kůrku přizpůsobuje aktuální náladě i období. Proto na jejím profilu můžete najít chleby vyšívané, se vzorem vánoční hvězdy, jarních květů, zvířat i vyšívaných deček.

Jaimie do chleba někdy i vyšíváZdroj: Se svolením Jaimie Sourdoughflourist

„Miluji, jak obyčejné kváskové těsto dokáže změnit váš každodenní rytmus. Je to všechno o nalezení rutiny a umění si práci rozložit do malých postupných příprav, ale postup je to nakonec docela jednoduchý. Myslím, že složitější je naučit se číst těsto, protože v procesu kynutí může hrát roli mnoho faktorů, především teplota a vlhkost,“ vysvětluje Jaimie.

Prvotní neúspěchy hodila za hlavu

Jaimie se pokusila vyrobit svůj první kvásek už před 14 lety, ale bohužel neuspěla. Možná to bylo proto, že když se snažila zjistit o vlastní výrobě kvásku více informací, nebyla schopna je dohledat. Po několika týdnech neúspěšných pokusů byla frustrovaná natolik, že další snahu vzdala. Přiznejme si to, asi jako mnoho z nás.

„O několik let později, asi měsíc před lockdownem, jsme se přestěhovali do nového domova a přítel mi daroval nový kvásek. V tu chvíli jsem věděla, že chci začít znovu a už to nevzdat,“ vypráví o začátcích nadšená pekařka kváskového chleba, která začala číst různé postupy, sledovat videa a ve své nově objevené vášni se začala zdokonalovat.



Nahrává se anketa …

„Nejlepším způsobem, jak se to naučit, byla praxe. Zpočátku bochníky vůbec nevypadaly hezky, ale ve chvíli, kdy se svět uzavřel, mi dělalo dobře jen to, že máme co jíst, ať se děje cokoliv,“ popisuje touhu zajistit rodině jídlo ve chvílích, kdy nic nebylo jisté. Ta ji hnala kupředu. Těsto je podle ní totiž potřeba hlavně pochopit a mnohokrát prozkoumat.

Jak vytvořit dokonalou kůrku?

Chléb vyndejte z ošatky, ve které kynul, a hladkou stranou jej položte vzhůru. Posypte moukou, kterou jemně rozetřete rukou po celé ploše chleba. Potřebovat budete nit a žiletkový nožík, ale hodit se mohou i malé nůžtičky, párátko či vykrajovátka na linecké těsto.

Jak oloupat česnek rychle a bez námahy? Vyzkoušejte jednoduché tipy

Jakmile je mouka rozetřena, provázkem si vyznačte střed, případně naznačte i další pravidelné linky. Takto vytvoříte dokonale pravidelné obrazce, jako například hvězdu či vločku. Představivosti se ale meze nekladou a vyřezat do kůrky můžete i obilné klasy či podobiznu vašeho morčete. Po vykynutí chléb ještě dle libosti nařízněte, aby vaše kůrka byla na některých místech ještě křupavější a obrazec dostal nový rozměr.

Jaimie se v pečení chleba našlaZdroj: Se svolením Jaimie Sourdoughflourist

A chcete-li, aby kůrka (nebo její část) měla ještě tmavší barvu, můžete použít i trik, který Jaimie radí svým sledujícím. „Ráda používám trik s tmavým kakaem, který dodá kynutému těstu dramatický efekt. Je to podobné, jako nanést si rtěnku. Chléb zkrátka dostane ten správný šmrnc,“ radí žena, pro kterou je pečení chleba vášní.

Zvolte si svůj oblíbený recept

Téměř každý influencer, bloger či pekař má svůj vlastní či lehce upravený recept na nejoblíbenější bochník chleba. Nás ale nadchl irský soda bread – chléb, který je velmi snadný, rychlý a zvládne ho skoro každý a těsto se dle influencerky spojí během pěti minut.

Tento chléb připravuje Jaimie večer, nechá ho přes noc v lednici vykynout a ráno peče, aby si ho mohla s rodinou vychutnat čerstvý.

Irský soda bread - chléb:



212 g zbytkového kvásku

1 kachní vejce

165 g bílého jogurtu

375 g chlebové mouky

25 g špaldové mouky

175 g rozinek

6 g jedlé sody

9 g soli

75 g změklého másla



Postup:

Prošlehejte kvásek, vejce a jogurt a následně přidejte i rozinky a promíchejte. Dále přidejte sůl a jedlou sodu a následně i mouku. Zpracujte v robotu. Jakmile se vytvoří kompaktní koule, začněte postupně přidávat i plátky másla, zatímco robot stále pracuje. Těsto bude mírně lepivé. Zakryjte ho a vložte do lednice přes noc.



Ráno předehřejte troubu na 190 °C. Těsto vytvarujte do dokonalé koule a vršek nařízněte do kříže. Potřete rozšlehaným vejcem, posypte trochou soli a dejte péct na cca 60 minut. Před vytažením se špejlí ujistěte, že je chléb propečený. Před podáváním nechte trochu vychladnout. „Nejvíce si ho užijete s pořádnou dávkou dobrého másla,“ radí v závěru Jaimie.