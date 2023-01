Shodná vítězná čísla

Pokud by se nebralo v úvahu online sázení, pak od roku 2015 putovalo ze Sportky nejvíce milionových výher do Středočeského kraje, kde se z nich radovalo celkem 148 výherců. Na druhém místě je Praha, kde si vsadilo a mělo štěstí 128 sázejících, a třetí v úspěšnosti je Moravskoslezský kraj se 121 novými milionáři.

Výhry ve Sportce. Zatím nejvyšší částku vyhrál 3. listopadu roku 2013 sázející z Chrudimska, slosování mu přineslo 399,9 milionu korun. Druhá nejvyšší výhra činila 250,9 milionu korun a 13. listopadu roku 2019 ji vyhrál sázející ze Středočeského kraje. Třetí v pořadí je výhra 250,2 milionu korun z 19. prosince 2021, vsazena bylo online. Čtvrtá nejvyšší výhra padla 7. září roku 2016, kdy se z 201,25 milionu korun radoval výherce z Ústecka. Zdroj: Sazka

Naopak nejméně milionových výher - shodně po 35 - šlo do Karlovarského a Pardubického kraje. V Karlovarském kraji to ovšem vloni vykompenzovala skutečnost, že právě sem putovala nejvyšší výhra roku - Superjackpot Sportky ve výši 155,18 milionu korun. Padl v I. tahu, když si výherce vsadil plný tiket se Šancí, který vyplnil vlastními čísly 4, 7, 11, 29, 31 a 43.

Pověstná paní Štěstěna však byla při tomto slosování zřejmě v dobrém rozmaru, protože pro zcela stejná čísla se při vyplňování tiketu rozhodl také sázející v Jihomoravském kraji, takže i on se mohl těšit z výhry. Byla ovšem výrazně nižší: činila 38 072 502 korun.

„Výherce z Karlovarského kraje totiž navíc uhodl i koncové číslo Šance, kterým bylo číslo 5, a zajistil si tak výhru Jackpotu i Bonusu – dohromady tedy Superjackpotu,“ informovali zástupci společnosti Sazka, která loterii Sportka provozuje. Dá se však předpokládat, že výherce z Moravy pravděpodobně příliš nesmutnil.

V loňském roce se z milionových výher radovalo rekordních 244 sázejících. „K pokoření historického rekordu přispělo rozpuštění bonusové složky Superjackpotu Sportky, nazvané Milionová bouře. Z té vzešla rovná stovka nových milionářů,“ vysvětlili zástupci Sazky.

Je však potřeba připomenout, že výherce nedostane celou částku, protože celých patnáct procent z vyhrané sumy musí být odvedeno do státní pokladny.

Nejčastěji losovaným číslem Sportky v prvním tahu byla vloni trojka, ve druhém tahu se nejčastěji objevovalo číslo 40.

Šance na úspěch

Kdyby chtěl někdo vycházet ze statistických údajů úspěšnosti ve Sportce, možná by se mu vyplatilo vsadit si v na podzim ve středních Čechách a ve druhém tahu rozhodně zaškrtnout číslo 40. Ale stejně tak by se mu vyplatilo nikomu o tom neříkat, aby v případě neúspěchu nebyl pro smích.

Nejčastěji taženým číslem ve Sportce je v prvním tahu 47 a ve druhém tahu číslo 40.

Nejméně losovaným číslem je v prvním tahu 45, ve druhém tahu se nejméně objevuje číslo 43. Zdroj: Sazka

Pokud se do věci vloží matematické výpočty, je podle webu Loterie – tikety šance na výhru jackpotu asi 0,000014 procenta. Jiné metody používal Američan Richard Lustig, který vyhrál v loterii od roku 1993 do roku 2010 celkem sedmkrát a získal v přepočtu asi 23 milionů korun. Napsal o tom knihu, která se jmenuje Naučte se, jak zvýšit šance na výhru v loterii.

„Náhodný tip je nejhorší volbou, protože hrajete s tou nejnižší možnou pravděpodobností, že vyhrajete,“ tvrdil. Podle něj své šance zvýšíte, když si jednoduše vyberete čísla sami. Důležité je prý u svých čísel vytrvat, protože pokud prohrajete, zvyšuje se vaše šance v dalším a dalším tahu.

Lustig však doporučoval, aby si každý spočítal, kolik si může dovolit investovat do loterie peněz. „Pamatujte si, že po každém slosování je více těch, kteří prohrají, než výherců. A vy se nechcete den po losování probudit a přemýšlet, kde sehnat peníze na jídlo či bydlení,“ řekl Lustig. Jeho kritici však tvrdí, že šance vyhrát na sekvenční čísla je statisticky nižší než výběr náhodných čísel pro každé losování a že není jasné, zda Lustig větší část svých výher neutratil za další a další losy.

Štěstí na dovolené

Stejně zajímavé jako výše výher jsou i příběhy výherců. Například v roce 2020 přijela do Čech za rodiči studentka žijící už několik let v zahraničí. Strávila s nimi dovolenou ve středních Čechách a na konci srpna zkusila štěstí s tatínkem, který Sportku sázel pravidelně. Její čísla 5, 26, 27, 28, 32 a 45 a trefa posledního čísla doplňkové hry Šance vyhrály Superjackpot, takže získala 94,5 milionu korun.

O tom, že je multimilionářkou, se dívka dozvěděla až za pár týdnů, kdy už byla opět v zahraničí. „Táta sází vždy náhodný tip, ale tehdy jsme se, už ani nevím proč, rozhodli vyplnit tikety vlastními čísly. Asi jsme udělali dobře,“ radovala se později a prozradila, že část peněz rozdělí mezi rodinu.

Když výhra přivede člověka na mizinu

Ale výhra neznamená automaticky štěstí. V roce 2002 vyhrál devětatřicetiletý muž ve Sportce 32 milionů korun. Pro peníze si přišel v době, kdy se rozváděl se svou tehdejší manželkou. Výhru před ní zatajil, a když se o ní žena o rok později dozvěděla, podala na bývalého manžela žalobu. Spor trval až do roku 2011, kdy soud rozhodl, že muž musí ženě vyplatit 16,5 milionu korun, protože výhra spadala do společného jmění manželů.

Muž bývalé manželce nezaplatil ani korunu. Ještě před rozsudkem začal prodávat nemovitosti, které za výhru nakoupil a jimiž by mohl svůj dluh částečně splatit. Další nemovitosti pak převedl na svou tehdejší manželku.

Rekordní výhra v Česku nepadla ve Sportce. V květnu 2015 si sázející v Pardubickém kraji vsadil tiket v evropské loterii Eurojackpot a vyhrál 2,466 miliardy korun.

Zdroj: Sazka

Kriminalisté ho proto obvinili z poškozování věřitele, za což mu hrozil trest od tří do osmi let vězení. Soud se konal u Okresního soudu v Jihlavě, kde Pavel T. zkolaboval a skončil v nemocnici. „Došlo u mě ke zhoršení psychického stavu, až jsem se nakonec ocitl v bezvýchodné zdravotní i životní etapě, kterou jsem nebyl schopen zvládat,“ řekl o tom později.

Nakonec byl pravomocně všech obvinění zproštěn. Chybu uznalo i Ministerstvo spravedlnosti ČR a na konci roku 2017 mu poslalo omluvný dopis a 40 tisíc korun jako finanční kompenzaci. Pavel T. byl v té době dvakrát rozvedený invalidní důchodce, který zimě přebýval u kamaráda a v létě v zahradním domku. V roce 2019 se začal soudit s ministerstvem spravedlnosti o odškodné ve výši 3,5 milionu korun za nezákonné obvinění a následné trestní stíhání.

Zrušení loterie se neosvědčilo

Sportka vznikla, aby napravila fatální omyl československé vlády, která v roce 1953 zrušila jediné dvě loterie, které zde tehdy fungovaly. Brzy se však ukázalo, že lidé stejně sázejí dál, ovšem nelegálně. Navíc stát potřeboval peníze pro nově zřízený svaz tělesné výchovy. Proto v březnu roku 1956 zřídil Sazku, kde se sázelo na sportovní výsledky. a o rok později loterii Sportka.

„Sazka začíná fungovat jako účelové zařízení Československého svazu tělesné výchovy a sportu (ČSTV). Dne 22. dubna téhož roku se poprvé losuje číselná loterie Sportka,“ uvádí Sazka na svých stránkách.

Maximální možná výhra činila zpočátku 40 000 korun, v roce 1961 byla však přechodně snížena na 15 000 korun. Reakce lidí byla rychlá - počet sázejících výrazně poklesl, a tak se výhra opět zvedla. Od roku 1963 už to bylo 80 000 korun, od roku 1965 dokonce 200 000 korun.

Ke každému ze 49 čísel losovaných čísel byl zpočátku přiřazen jeden sport v abecedním pořadí. Jedničku měly boby, fotbal měl číslo 14, hokej 19 a poslední v pořadí byly zápas a základní tělesná výchova. V 70. letech se od spojování čísel a sportů upustilo.

Kolik výplat na jackpot?

Nejvyšší výhra ve Sportce padla v září 2013 na Chrudimsku. Výherce pomocí náhodných tipů získal 399,9 milionu korun. "Zatímco na konci 60. let by lidé na maximální výhru vydělávali 105 měsíců, v roce 2013 by člověk s průměrným platem musel teoreticky šetřit 1326 let," uvedl tehdejší mluvčí Sazky Václav Friedmann.