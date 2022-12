„O vánoční stromky, i když se cena zvýšila zhruba o 10 až 15 procent, není letos rozhodně menší zájem. A nezměnila to ani finanční a energetická krize,” říká Václav Faltus z lesní školky v Nekoři v okrese Ústí nad Orlicí.

Ze 70 procent podle něj lidé ve svých domovech chtějí jedli kavkazskou, z 25 procent smrk pichlavý a z 5 procent borovici. Dvoumetrová jedle a smrk rostou zhruba 14 let, borovice 8 až 10 roků. Za sezónu v místní školce prodají asi 1500 stromů, které pocházejí z jejich vlastní šestihektarové plantáže. O vánoční stromeček s kořeny ale podle něj není moc zájem, v celkovém prodeji jde o jen několik desítek kusů.

„Byl jsem u vás před dvěma lety, ale loni jsem zaváhal. Koupil jsem totiž stromek jinde a už bych to nikdy neudělal,” říkal zákazník panu Faltusovi při placení. „Opadával?” zeptal se pan Faltus a zkušeně se usmíval.

„Ano, ten předloni od vás mi bylo po Vánocích líto vyhodit, vypadal, že ještě bude nějaký ten měsíc krásný,” dodal s úsměvem zákazník.

Zvažte, jestli si pro stromeček zajedete k supermarketu, nebo přímo na plantáž. „Někteří prodejci mají stromky na skladě třeba i měsíc nebo měsíc a půl. Takový ležák se potom ukáže i na životnosti stromu. Nezřídka se stává, že už okolo Silvestra začíná opadávat a někdy pouští jehličí dokonce i při zdobení a po pár dnech začne velmi rychle opadávat,” uvádí Faltus. Na plantáži v Nekoři si můžete dokonce jít s pilkou uřezat svůj čerstvý stromeček.

Vánoční stromečky končí i jako pochoutka v zoo:

Zdroj: Youtube

„Když lidé správně vyberou neměl by být problém. Nejtypičtější chybou je dát stromeček do přetopeného obývacího pokoje na stojánek a čekat na Vánoce. Babička mé manželky ho dávala do velké nádoby naplněné vlhkým pískem. Strom si potom vodu sám tahá,” říká Jan Novotný z moravskoslezského Štramberka, který se profesionálně věnuje pěstování bonsají.

Co udělat před koupí?



1. Jehlice stromku musí být pružné. Chytněte větev zhruba 20 centimetrů od špičky a přitáhněte i k sobě. Nechejte větev proklouznout mezi prsty. Jehličí by mělo přilehnout k větvi a neměli byste je mít v ruce.

2. Ohněte jehličí mezi ukazováčkem a palcem. Mělo by vytvořit písmeno U a nemělo by se lámat.

3. Totéž udělejte s větvičkou. Měla by být pružná.

4. Zvedněte strom pár centimetrů a prudce ho pusťte na zem. Jehličí by nemělo nadměrně opadávat.

5. Čerstvý strom by si měl uchovávat vůni jehličí a měl by mít zelenou barvu.