Lidé mají různé koníčky. Jan Holkup z vísky u Pardubic se zamiloval do fotografování mysliveckých posedů. „K focení mě přivedl můj tatínek. V koupelně měl fotokomoru. Tam se odehrávaly ty kouzelné chvíle, kdy se minulost zhmotnila na papíře. Pozoroval jsem ho a zhruba v šesti letech už jsem také fotil. Jednu ze svých prvních fotek mám dokonce dodnes,“ usmívá se sympatický fotograf.



Někdy je těžké posed vůbec najít

Co se netradičních posedů týče, inspiraci hledá Holkup nejčastěji na sociálních sítích a v mysliveckých časopisech. „Spousta lidí se už o mém zájmu dozvěděla, takže mi dávají tipy i sami,“ říká.

Vždy, když dostane tip na zajímavý posed, snaží se zjistit přesné umístění pomocí GPS souřadnic nebo podle bodu v mapě.

„Ideální je, když mi dají souřadnice, protože když je posed v lese, je těžší ho najít. Někdy se mi dokonce stalo, že jsem okolo něj šel i několikrát, než jsem ho objevil. Také se samozřejmě stává, že vytipované objekty vůbec nenajdu,“ dodává.

Náklady raději nepočítá

Jan Holkup už kilometry, které najezdil, raději nepočítá. Stejně jako náklady. Své nálezy dokumentuje a plánuje dokonce vydat velkou fotoknihu. „Stále vyrážím za novými dobrodružstvími. S knihou jsou ale trošku obtíže. Problém je hlavně s financováním,“ vysvětluje. I přesto neztrácí naději ani nadšení.

Naposledy navštívil například Bílé Karpaty, kde hledal šest posedů, ale našel pouze tři. „Čím je posed dál, tím více se ujišťuji, kde přesně je. Když jsem jel fotit do Maďarska, našel jsem si tam radši kontakt. Přeložil jsem text do maďarštiny a ptal jsem se ho, jestli tam onen posed opravdu stále stojí,“ popisuje přípravu výletů nadšenec.

close info Zdroj: se svolením Jana Holkupa zoom_in Posed z hasičského žebříku.

Kromě obtíží při hledání konkrétních posedů zmiňuje Jan Holkup i nebezpečí spojené s lezením na staré a neudržované konstrukce.

„Musím se přiznat, že na každý posed jsem nelezl. Přece jenom nevím, jak je to staré a co a kde je shnilé. Nerad bych, aby se v novinách v rubrice krimi psalo, že neopatrný fotograf spadl z posedu. Některé z nich jsou navíc opravdu vysoké. Obvykle mají kazatelny kolem pěti metrů, ale už i to je výška,“ přiznává.

Posloužila stará skluzavka i sud

Při svých výpravách nachází Jan Holkup nejrůznější typy posedů, které myslivci vytvořili z neobvyklých materiálů. Zde je výčet jen několika z nich (fotografie naleznete v galerii nahoře):

Posed z cívky: U Křižanova našel fotograf posed vytvořený z cívky na závlahy, které zemědělci používají na namotávání hadic. Tento posed měl dodělanou stříšku a uvnitř dokonce i koberec a křesílko.

Posed z Toi Toiky: U Pelhřimova objevil posed vyrobený z bývalé mobilní toalety s vyříznutým okénkem.

Posed ze sudu: U Zlína stojí posed vyrobený ze staré kádě. Průměr prý má okolo 1,5 až 2 metrů.

Posed ze skluzavky: Myslivci musí šetřit, a tak podle Jana Holkupa vytvářejí i posedy, které jsou velmi laciné.

Posed ze sila na krmivo: V Košicích na Slovensku našel posed vyrobený ze sila na krmivo. To už je podle něj trošku vyšší level.

Posed z kulometného hnízda: Majitel posedu fotografa na místo osobně dovezl. Posed totiž není volně přístupný.

Posed z rekreační židličky: U Třemošnic chodil Jan Holkup prý tři hodiny hustým lesem. Už si myslel, že to vzdá, ale nakonec posed objevil.

Posed z palet: Stavitel chtěl zřejmě hodně ušetřit. Stavbu příliš neřešil.

Posed z plastové nádrže: U Podbořan na sever od Plzně stojí sci-fi posed. Vypadá, jako by tam právě přistáli mimozemšťané.

Jak Jan Holkup poznamenává, myslivci dokážou dát starým věcem nový smysl a využít je k vytvoření unikátních posedů. Jejich kreativita a schopnost improvizace jsou podle fotografa velmi inspirativní.

