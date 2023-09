Mělo to být posezení u ohniště. Náhoda ale chtěla, že nakonec Marek Talas z Bělova postavil úžasné koupací jezírko. Je napůl bazénem a z poloviny jezírkem. Má dokonce lavici s vířivkou a slanou vodu.

Z jezírka Marka Talase je krásný výhled. | Foto: Se svolením Marka Talase

Krásné koupací jezírko si postavili manželé z Bělova. „Původně to mělo být ohniště a posezení z gabionů. Půjčil jsem si bagr a abych ho využil začal jsem hloubit jámu. Bylo to už v noci a ráno, když jsme se probudili, jsme zjistili, že jsem to trošku přehnal a že výkop byl příliš hluboký,“ říká Marek Talas z Bělova u Otrokovic ve Zlínském kraji.

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Postup výstavby krok za krokem

* Na vodopádový kámen zelenou žulu

* Voda v jezírku se dá i ohřívat

* Realizace přišla na čtvrt milionu

* Teď se těší na saunu

Postup výstavby krok za krokem

Rok si s ním nevěděli rady. Jeho žena chtěla bazén, on zase jezírko. „Polovina technologie je nakonec jezírková, druhá zase bazénová. Je to takový hybrid. Něco mezi jezírkem a bazénem. Všichni mě od toho zrazovali a říkali, že to nebude fungovat, ale překonalo to naše očekávání,“ vysvětluje Marek Talas.

Kutil z Moravy postavil osvětlenou kašnu z tvarovek. Hoví si v ní i krokodýl

„Základem je betonová deska a ztracené bednění vylité betonem. Při stavbě jsem nevyužil správnou technologii, a tak jsem bazén musel předělávat. Technickou místnost jsem udělal díky nápadu mé ženy pod terasou. Je v ní čerpadlo, filtrace i solinátor,“ pochvaluje si geniální řešení.

„Vybetonovanou jámu jsem zastěrkoval, na podlahu jsem použil nivelaci, aby byla dokonale rovná. Na ni jsem dal geotextilii a jezírkovou fólii. Když jsem ji zavařil, měl jsem hotovo a šel jsem napouštět vodu,“ usmívá se Marek Talas.

Marek Talas ve svém jezírku.Zdroj: Se svolením Marka Talase

Na vodopádový kámen zelenou žulu

Pro vodopádový kámen tehdy zajel do kamenolomu. Je to větší frakce téhož kamene, který použil i na gabionové zídky. Použil zelenou žulu. Říká, že když naprší, tak kámen zezelená. Je to podle něj velmi efektní.

Kutil si vyrobil domácí vířivku za ani ne osm tisíc korun. A není to složité

Při stavbě museli každý kámen očistit a všechen štěrk proprat. „Měli jsme navíc technologickou pauzu, ale jinak to šlo moc pěkně. Za necelé dva měsíce jsem měl hotovo. Dalo by se to udělat i mnohem rychleji, ale mám ještě další projekty, takže si myslím, že to dopadlo dobře,“ vysvětluje Marek Talas.

Voda v jezírku se dá i ohřívat

„V jezírku máme také trysky. Je jich tam pět a udělal jsem tam sedátko, na němž nás to krásně masíruje. Není to nic silného, ale mají dostatečný tlak. Nám to takto stačí,“ říká.

Všichni jsou podle něj z bazénku nadšení. Svou ženu do něj ale dostane jen pokud má voda více než 30 stupňů Celsia. Proto jezírko napojil na tepelné čerpadlo, jímž ohřívá vodu. A teplotu dodávají také kameny z vodopádu. Když se rozehřejí, pustí Marek Talas vodopád a rázem se teplota vody v bazénku zvýší. Pár je z toho nadšený.

Bazén nevyužívali, tak ho proměnili ve vyvýšené záhony. Už sklízí první úrodu

Dřevo na terase i přímo v bazénku je z modřínu. „Líbí se nám to i barevně. Selským rozumem si říkám, že to nemá moc co udělat, když je ponořené ve vodě. Lehce nabylo na objemu, jak je napité vodou, ale je to nádherné,“ vysvětluje.

Realizace přišla na čtvrt milionu

Svým zákazníkům tehdy řekl, že jeho prioritou jsou jeho děti a spokojená manželka. Nejdříve ale musel vše nastudovat a získat ke stavbě potřebné informace, protože o jezírkách toho mnoho nevěděl.

Zkušenosti ze zahraničí

Marek před svými dvacátými narozeninami odjel do Spojených států Amerických, kde pracoval na stavbách domů. Z Ameriky si kromě fůry zkušeností přivezl taky kontejner nářadí. Dnes podniká ve stavebnictví.

„Potřebná data jsem zjistil na internetu a v obchodě s jezírky. Vyplatilo se mít otevřené oči i uši. Poradil mi kamarád, s nímž jsem jezírko částečně dělal a hodně se zapojily i mé děti, ačkoliv jsou ještě malé. Všechno jsem lehce předimenzoval a nelituji toho,“ říká Marek Talas.

Technologie jej vyšly asi na 100 tisíc korun, dřevo na 12 tisíc. Odhaduje, že vše ho mohlo stát zhruba 200 až 250 tisíc korun.



Nahrává se anketa …

Teď se těší na saunu

Jezírko má 6 x 3 metry koupací plochy a přelivy zasahují asi do jednoho metru. „Syn se v něm naučil dokonce plavat a zlepšil se nám zdravotní stav. Máme ho první sezónu a jediné, co mi trošku kazí radost je strom, z něhož padají listy. Uvažoval jsem o nějakém zastřešení folií nebo plachtou. Uvidíme, ale asi ten strom půjde pryč. Nyní chci k bazénku postavit ještě saunu. Co taky s bazénkem v zimě, že? Bude zkrátka sloužit k ochlazování a otužování,“ plánuje Talas.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová