Pokud lze tvrdit, že lze některé umění sníst, pak musí být řeč o food artu Jolandy Stokkermans. Svým milovaným totiž servíruje jídla v podobě zvířat či známých osobností, která jsou tak dokonalá, že by vám bylo líto je sníst. Schválně, uhodnete, z jakých ingrediencí svá díla tvoří a kolik času potřebuje k tomu, aby je nachystala? A zvládli byste to i vy?

Jolanda Stokkermans tvoří tak krásné jídlo, že by vám bylo líto ho sníst. | Foto: Se svolením Jolandy Stokkermans

Říká se, že především děti, ale i někteří dospělí, jedí očima. Co když je ale připravené jídlo tak krásně naservírované, že vám srdce krvácí při představě, že byste ho měli zničit svým příborem? Přesně takové totiž pravidelně připravuje nejen svým dětem maminka, která původně chtěla na sociálních sítích lidem jen ukázat, jak si snadno připravit několik jídel dopředu, ulehčit si tak práci a získat více času.

Všechno to začalo prakticky nevinně. Před rokem a půl založila Jolanda Stokkermans webovou stránku o přípravě jídel na pět dní dopředu. Když ale hledala doprovodné obrázky ke svým receptům, rozhodla se, že si talíře musí navrhnout a nafotit sama.

Jedlé umění podle Jolanda Stokkermans:

Zdroj: Youtube

Nechtěla však nic fádního a nudného, tak popustila uzdu kreativitě, což, jak sama říká, se trochu vymklo kontrole. Inu, je vystudovaná grafička, tak se není čemu divit.

Ke slávě ji přivedly děti

Když výtvory své maminky uviděly děti, začaly jí povzbuzovat, aby si nenechávala takovou krásu jen sama pro sebe a sdílela je na Instagramu s dalšími lidmi. Tenkrát ještě ani neměla svůj účet. O tom, že se to vyplatilo, se můžete přesvědčit sami na jejím profilu @demealpreper, na kterém ji sleduje již přes 24 tisíc lidí.

Žena fotí psy jako nikdo jiný. Zná triky, kvůli kterým dělají grimasy

Původně chtěla vytvořit profil, na kterém by lidem radila, jak jednoduše připravit chutné jídlo, ale svým uměleckým vyjádřením pokrmů sledující natolik nadchla, že následně musela změnit celý koncept. „Nikdo nechtěl vědět, jak jídlo připravit, ale stále více lidí chtělo vidět víc a víc umění,“ vysvětluje důvod, proč nakonec její profil vypadá tak, jak vypadá.



Nahrává se anketa …

Umělecké dílo na talíři

Inspirací jí jsou hrdinové z oblíbených filmů, seriálů, herci, hudebníci, ale i zvířata, jejichž provedení zvládá až neuvěřitelně věrně. Veverku, krávu, lva i tygra připraví ve většině případů ze zeleniny, rýže či luštěnin, tedy bez použití živočišných surovin. Můžete si tak na talíř naservírovat „hovězí“ i „vepřové“, aniž by přišlo k úhoně jediné zvíře.

„Jsem Jolanda Stokkermans a ukážu vám, jak si doma připravit fantastické jídlo, které vypadá jako umělecké dílo,“ říká v úvodu videa sympatická vystudovaná grafička z Belgie. Úžasné je na tom i to, že dokonalé jídlo, které servíruje v podobě zvířat, celebrit i hrdinů ze známých filmů, připravíte z obyčejných surovin.

Zázrak jménem bramborová kaše

„Ráda pracuji například s bramborami, protože jsou skvělým materiálem připomínajícím jíl, ze kterého můžete vytvarovat cokoliv chcete,“ vysvětluje Jolanda, která brambory nejprve oloupe a uvaří tak, jak jste zvyklí.

Mezitím, co se brambory vaří, připraví zeleninu, kterou bude bramborový základ zdobit. „Pro vytvoření stejných dílů používám pravítko a s pomocí nože vytvořím identické kusy, které dále využiji.“

Sní ruku i elektrický kabel. Brazilka je jedničkou v trendu Cake or Fake

Brambory následně rozmačká na kaši, kterou použije jako materiál ke svému kreativnímu vyjádření. Pomocí lžíce vytvoří jednoduchý základ, který následně dotvoří pomocí potravinářského barviva a připravené zeleniny.

„Když připravuji své jídlo, je to pro mě obrovský relax. Je to stejné, jako když umělec vytváří svou malbu či sochu. Ano, s tím bych to srovnala,“ hovoří o své vášni.

Zvládnete to i vy?

Chcete-li si podobné jídlo připravit i doma, stačí mít podle Jolandy nápad a pár běžně dostupných surovin. Ale také notnou dávku trpělivosti a volného času. Naservírovat na talíř díla, která sdílí na svém instagramovém profilu, jí totiž často zabere i čtyři hodiny.

„Miluju food art. Pokaždé, když vytvářím něco nového, hlavou se mi honí další a další nápady,“ směje se Jolanda. Nejraději by každé své dílo jakkoliv uchovala, ale ví, že to není možné. Proto si ho alespoň před každým servírováním vyfotografuje a sdílí se svými sledujícími.