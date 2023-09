Na svém pozemku měla Margarita Schejbalová koutek plný kamenů, které se rozhodla využít. Společně se svými dětmi se pustila do stavby kamenného krbu. Nejen že se jim podařilo postavit zcela unikátní krb z pískovce, ale kameny prý šikovné stavitelce pomáhají i zdravotně.

Originální kamenný krb postavila Margarita Schejbalová se svou dcerou a synem. Maso připravené na roštu chutná všem. | Foto: Se svolením Margarity Schejbalové

„Moderní krby se mi nelíbí. Ráda brouzdám po internetu a tak jsem našla stavby z kamenů. Na Pinterestu na mě vždycky vyjelo něco zajímavého a hrozně se mi některé výtvory zalíbily. Máme na pozemku hodně pískovce a část zahrady dokonce na skále stojí. Ten kámen sem prostě patří,“ říká Margarita Schejbalová z Lázní Bělohrad.

Margaritu Schejbalovou práce s kamenem moc baví, i když je to dřina. Navíc jí prý práce s kamenem dělá dobře na záda. „Mám delší dobu problémy a fyzioterapeut mi tehdy říkal, že mě operovat nemůžou. Nechci ale užívat léky. A tato práce, ač se to zdá paradoxní, mi opravdu pomáhá," tvrdí šikovná kutilka. Podotýká ale, že se samozřejmě nepřepíná a s obřími kameny jí vždycky někdo pomůže.

Založit jednoduše na hlínu

Schejbalová chodí také pomáhat svému spolužákovi, který s pískovcem pracuje. A protože se tam pohybují kameníci, tak se jich zeptala, jak vlastně krb založit a co musí při stavbě dodržet.

Ferda Mravenec ze Středohoří si postavil unikátní chatu. Z kamenných rozvalin

„Jeden z kameníků mi poradil, že bych do základů neměla dávat starou betonovou dlažbu, které jsem se chtěla elegantně zbavit. Ujistil mě, že beton žárem praskne a že mám krb založit jednoduše na hlínu,“ vysvětluje žena.

Kameny jsou poklad

Nejprve tedy Schejbalová odryla ornici a postavila do oblouku největší kusy, s nimiž jí pomohla její dcera. Tím vytvořila základ a místo pro oheň.

Žena si postavila akumulační kamna. A materiál? Vzala, co našla na zahradě

„Pak už jsem začala skládat. Měla jsem navíc také nějaký štípaný pískovec, který jsem koupila. Chlapi mi to přivezli a hezky srovnali na hromadu. Z té jsem si už jenom vybírala a na sucho je stavěla na sebe. Ty kameny jsou mým pokladem,“ směje se.

Kámen má opravdu ráda a zalíbení našla v kombinacích přírodních materiálů. „Někdo kámen opracuje, ale mě se líbí v přírodním stavu. Člověk holt pracuje s tím, co má a do naší zahrady kamenný krb perfektně sedne," pochvaluje si.

Margarita Schejbalová má pro pískovec slabost.Zdroj: Se svolením Margarity Schejbalové

Není to její první výtvor. „Už jsme s dcerou a synem dělali kamenné zídky a cestu od potoka do zahrady. Časem kámen poroste mechem a dostane úžasnou patinu,“ říká Schejbalová.

Metoda pokus omyl

„Nejdřív jsem na sebe kameny postavila a na internetu jsem našla, jak a čím je spárovat. Máme jílovitou půdu, tak jsem si z ní udělala kaši. Byl to pokus, ale nakonec to vyšlo. Dala jsem tam docela dost silnou vrstvu a nakonec jsem to vypálila," popsala postup.

Jíl vytvrdl a je jako beton. Jak ale přiznala, místy jí popraskal, takže ho musela doplňovat. „Teď by to chtělo ještě trošku doladit,“ říká Margarita Schejbalová a dodává, že když člověk chce, tak si může všechno nastudovat nebo okoukat od řemeslníků.

Umí zdít i štukovat

Tak se Margarita Schejbalová naučila sama zdít, natahovat omítku i štukovat. „Člověk přijde na svoji metodu, a pak už to jde krásně. Už se těším, až krb trošku opravím u komína, to by opravdu potřeboval. Komín se mi zdál nízký, tak jsem ho protáhla. Možná by chtěl ještě kousíček dodělat, ale jinak funguje skvěle. Nahoře máme navíc kovový rošt a na něj dáváme maso. Je to neskutečná dobrota,“ líčí barvitě.

Teď prý ale nemá moc času, protože řeší příjezdovou obecní cestu. „Bylo nám řečeno, že když chceme jezdit, tak si musíme cestu udělat na své náklady. Budeme teď dělat skoro 200 metrů obecní cesty. Ale hned potom se zase vrátím ke kamenům,“ plánuje Margarita Schejbalová.



