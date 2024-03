Pár prknýnek, konstrukční vruty, ložiska a lepidlo. Jen to podle kutila Jarmila Káry z Cítova člověku stačí, aby si vyrobil pásovou brusku. Ví, o čem mluví. Sám si totiž takovou vytvořil, aby mohl obrousit krk svého ručně vyrobeného ukulele.

Jarmil Kára sestavil pásovou brusku z odpadního dřeva. | Foto: Se svolením Jarmila Káry

Výroba pásové brusky podle Jarmila Káry

Zdroj: Youtube

Jarmil Kára ze středočeského Cítova stavěl ukulele. Neměl však doma nástroj, kterým by krk hudebního nástroje obrousil. Ručně se mu do toho nechtělo, a tak si postavil pásovou brusku. Vše vyrobil z odpadního materiálu. Dokonce i válce, které nesou brusný papír.

Podobných brusek je prý na internetu mnoho. Jarmil Kára přiznává, že výrobek tak není zcela z jeho hlavy.

„Narazil jsem na kutila z Asie, který vyrábí mnoho zajímavých věcí. Inspiroval jsem se taky u jednoho Kanaďana, který ukazuje podobné výrobky ze dřeva. Rozdíl je hlavně v tom, že zatímco oni vše vyrábějí z lepených překližek, já jsem použil dřevená prkýnka z nějaké rozberané bedýnky,“ vysvětluje kutil a dodává: „Stačí k tomu pár prkýnek, konstrukční vruty, ložiska a lepidlo.“

Trampoty s ložisky vyřešil syn

Nejprve si vzal kartonovou krabici, aby rozrýsoval mechanismus. „Věděl jsem, jaký průměr bude mít brusný pás. Bylo tak jasné, že potřebuji tři válce. Jeden hnací a dva proti sobě, které budou dělat rovinu. Vzal jsem si provázek, který jsem uvázal tak, aby byl právě v délce brusného pásu. Potom jsem si udělal body v místech, kde musí být válce. Všechno jsem si namaloval na karton,“ vzpomíná na začátek práce Jarmil Kára.



Z tohoto nákresu mu vyšly potřebné rozměry, podle nichž si nařezal prkýnka. „Aby to nepraskalo, tak jsem je udělal dvojité a slepil je k sobě přes léta. Díky tomu je bruska pevnější a robustnější,“ pochvaluje si.

Problémem se ale stala ložiska. „Takto malá jsou neskutečně drahá. Nakonec mého syna napadlo, že stejná ložiska bývají v kolečkových bruslích. Takže jsem jedny už nefunkční brusle rozdělal. Otvory v nich mají osm milimetrů, což je přesně rozměr, abych do nich mohl dát závitovou tyč,“ popisuje kutil.

Dalším zádrhelem, s nímž se musel popasovat, se stal sukovník. „Ložisko má venkovní průměr 22 milimetrů a takový sukovník se těžko shání. Vyřešil jsem to tak, že jsem si díru předvrtal a vybrousil. Nakonec to dopadlo dobře,“ uvádí Jarmil Kára.

„Jediné co jsem musel dokupovat, a co bylo vlastně nejdražší, byly právě brusné pásy. V balíčku se prodávaly po třech kusech a vyšly mě na 90 korun,“ vysvětluje kutil.

V obchodě navíc neměli rozměr, který Jarmil Kára potřeboval, takže ho pro něj museli speciálně objednat. „To bylo ještě v době, kdy jsem neuměl z metráže lepit své vlastní. Dnes už neztrácím čas; vyrobím si brusný pás sám. A přímo na míru,“ pochvaluje si.

Šťouralové se našli

Jarmil Kára, který se při výrobě sám inspiroval na internetu, vytvořil videonávod, který umístil na sociální síť YouTube. Přestože prý jeho cílem nebylo vyrobit profesionální nářadí na velké broušení, našli se internetoví kritici.

Pro Jarmila Káru bylo důležitým kritériem, aby k výrobě brusky potřeboval co nejméně komponentů.Zdroj: Se svolením Jarmila Káry

„Když jsem z výroby sestříhal video a nahrál ho na YouTube, tak se na mnou hlavu sesypaly rady kutilů-šťouralů. Nelíbilo se jim skoro nic. Pro mě je ale důležité, že bruska funguje. A že jsem toho na výrobu moc nepotřeboval. Bruska je hnaná obyčejnou vrtačkou, takže nemá ani moc síly. Je pravda, že prkýnka se trošku kroutí. Brousil jsem na ní ale i trámek o rozměrech 6 x 8 centimetrů. Párkrát se mi to sice kouslo kvůli suku, ale zvládl jsem to,“ usmívá se Jarmil Kára.

Kutil, který už vyrobil dva prototypy pásové brusky, by prý při třetím pokusu věděl, jak jí ještě trošku vylepšit.

„Určitě bych ji udělal ze dvou válců. Tři body totiž dělají neplechu. Když neudržíte přesnou rovinu, tak máte problém dopasovat pás, aby nechodil nakřivo. Pokud je tam jen malinká odchylka, začne sjíždět z válců. A musíte ho stále znovu a znovu štelovat. Je pravda, že je to tím, že jsem kolečka na válce vyřezával a lepil dohromady. To se mi stávalo hlavně u prvního prototypu,“ upozorňuje Jarmil Kára na úskalí kutil.

U druhé brusky si už na to dával pozor. „Provrtával jsem všechna prkna najednou, aby díry v nich byly na stejném místě,“ dodává.

Bruska za tři stovky

Dnes už by prý také brusku nedělal z paletových prken, ale raději z překližky. Je podle něj pevnější. Navíc by použil tvrdší dřevo. „Smrk je měkký. Jeho dřevo praská a sesychá, i když si člověk myslí, že je suché. A jsou v něm suky, takže pořád přece jenom pracuje. Asi bych nakonec použil jasanové dřevo, protože je pružnější než bukové,“ přemýšlí Jarmil Kára nahlas.

„Když vezmu, že jsem koupil tři pásy brusného papíru za 90 korun, nějaké ty závitové tyče, které vyšly asi na 100 korun, plus lepidlo, tak mě celá bruska stála asi 300 korun. A to je, myslím, ještě docela hodně nadsazené,“ vypočítává kutil s tím, že pokud by musel kupovat i ložiska, vyšla by o něco dráž.

A jak dlouho výroba trvala? „Samotné nařezání dřeva a jeho slepení dohromady už nebylo tak pracné. Myslím, že mě to stálo asi hodinu práce. Následující den jsem měl už konstrukci připravenou, tak jsem šel navrtat a sestavit válce. Dohromady mi výroba brusky zabrala lehce přes 4 hodinky,“ uzavírá Jarmil Kára.