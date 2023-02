Baba Vanga: Proroctví pro rok 2023

Předpovídání budoucnosti, hledání vyšších zákonitostí a nadpozemských vlivů je staré jako lidstvo samo. I moderní lidé současného světa se obracejí na věštce, kartářky a astrology, zkoumají horoskopy a znamení. Pořádají se tarotové večírky, kartářky a astrologové jsou zváni na společenské akce, existují dokonce mobilní aplikace, které uživatelům každý den radí, jak učinit zásadní životní rozhodnutí.

Dnes jsou nesčetné metody věštění dostupné široké veřejnosti, ale nebylo tomu tak vždycky. Například výklad karet patřil v minulosti k záležitostem bohatých lidí. Služby kartářek stály peníze a levné nebyly ani samotné karty. Na první ručně malované tarotové karty dosáhli pouze příslušníci vyšších společenských vrstev a mezi méně movité lidi se dostaly až s rozšířením tiskařského lisu. První nejznámější tištěná sada tarotových karet pocházela z francouzského města Marseille, po kterém je pojmenována jako Tarot de Marseille.

Přestože měly karty i klasické herní účely, od pradávna byly spojovány s mystikou a magií. O věštění z nich je zmínka například v deníku známého svůdníka Giacoma Casanovy, jehož ruská milenka karty právě k tomuto účelu využívala.

Já nic, to karty

Špetka tajemna dává lidskému životu nový rozměr, stejně jako u jiných věcí zde však platí „všeho s mírou“. Přílišné ponoření se do ezoteriky dokáže podkopat důvěru ve vlastní úsudek a rozum. Své o tom ví třeba osmapadesátiletá tlumočnice Patricie Krejčí, která se svou závislostí na výkladu z karet skončila u psychologa.

„Všechno moje rozhodování se přeneslo do tarotu. Žádná otázka nebyla příliš triviální, žádný výsledek málo důležitý pro věštění,“ vzpomíná Patricie na dobu, kdy bez karet nebyla schopná vyjít z domu.

Astrologie a těžké časy

Při velkých společenských krizích stoupá zájem o „okultní vědy“ nejvíce. První astrologický sloupek byl pro noviny objednán během Velké hospodářské krize v srpnu 1930. I v průběhu finanční krize v roce 2008 lidé vyhledávali astrology, aby jim předpověděli budoucnost. „Všechny struktury, na které se lidé spoléhali, se začaly rozpadat. V životě se jim začalo dít něco, co jim nedávalo žádný smysl,“ vysvětluje astroložka Rebecca Gordonová pro The New Yorker při vzpomínce na kritický rok. Rovněž pandemie covidu-19, která způsobila zmatek po celém světě a vnesla do našich plánů řadu nejistot, přinesla astrologům, vykladačům karet a dalším „věštcům“ spoustu nových klientů. Například indické společnosti, jako jsou AstroTalk a AstroYogi, hlásí, že jejich příjmy se během pandemie téměř zdvojnásobily.

„Mám se přestěhovat? Mám se ucházet o nové zaměstnání? Co si o mně myslí muž, který se mi líbí? Co by se stalo, kdybych mu zavolala? A co kdybych nezavolala? Nikdy jsem si v práci nevzala dovolenou, aniž bych se nejprve neporadila s taroty. Balíček karet se stal jedinou věcí, které jsem mohla věřit.“

Podřizovat kartám či hvězdám všechna rozhodnutí a o vlastní se raději ani nepokoušet, to je cesta extrémní, ale v jistém smyslu pohodlná. Veškerá odpovědnost za dění je odevzdána vyšším mocnostem. Člověk samotný je jen bezmocnou loutkou v rukách osudu. Ani racionální založení není spolehlivou ochranou před propadnutím magii.

„Vykládání karet nebo horoskopů mi přišlo vždycky nesmyslné až hloupé. Sama jsem si občas přečetla horoskopy v časopise, ale nikdy jsem tyhle věci nebrala moc vážně, zůstávala jsem nohama na zemi,“ vypráví účetní Markéta.

„Jednou jsem se ale nechala přesvědčit, abych zašla za vyhlášenou kartářkou. Byla to krásná žena s dlouhými černými vlasy, čarodějnice jako z románu. Působila na mě velmi dobře a hned jsme si padly do noty. Nevyzvídala, jen se zeptala, co bych se ráda dozvěděla. Měla jsem v té době starosti s manželem, intuice mi říkala, že něco není v pořádku. Hned první karta naznačila, že můj muž má milenku. Ještě zajímavější byl obrázek na kartě, kterou jsem se ptala na syna, tehdy puberťáka na střední škole. Roztančeného čertíka kartářka vysvětlila jako symbol velkých potíží. Nechtěla jsem věřit ani jednomu – manžel má jistě jen problémy v práci a syn je přece hodný kluk. Po pár týdnech jsem zjistila, že pravidelně chodí za školu, krátce nato se manžel přiznal k milostné aférce. Ještě dneska mě z toho mrazí a myslím, že na kartách přece jen něco je.“

Východisko z nouze

Co vlastně ve hvězdách a kartách hledáme? Celkem přirozeně chceme vědět, co se může stát a jak nepříjemnostem předejít. Chceme návod, jak řídit svůj další život, dopředu poznat nástrahy i možnosti, jak se jim vyhnout. Mystika a víra v nadpozemské síly je podle odborníků prastarou berličkou při úzkostech a strachu. Může být užitečná, pokud se o ni opíráte jen zlehka a nezahazujete vlastní rozum.

Pokud však tímto způsobem jen přesouváte odpovědnost za svůj život mimo sebe, svádíte na hvězdy situace, které neumíte sami vyřešit, máte problém. Lidé se sklonem k ezoterice mají tendenci věřit, že jejich úspěchy nebo neúspěchy vyplývají z vnějších faktorů nebo sil mimo jejich vliv. Ztrácejí tak vlastně kontrolu nad svým životem a to přináší jen úzkost a obavy.

Snad každý si občas přečte horoskop nebo s kamarády probere, jak jeho povaha „sedí“ k jejich znamení zvěrokruhu. Tato témata nám mohou dodat pocit sounáležitosti, umožní nám vidět sama sebe jako součást velkého světa a širšího kontextu. Stále je však dobré si uvědomovat, že každá extrémní víra s sebou přináší dogmata, fanatismus a v neposlední řadě podnikavé šarlatány, kteří si na lidské důvěřivosti ochotně namastí kapsu. Až tedy zamíříte ke kartářce nebo astrologovi, poslouchejte hlavně svou intuici. Nenechte si vnucovat konkrétní výklad, spíš naznačit směr. Rozhodnutí je na vás, ať už jste Štír, Beran či Váhy. Anebo Králík, Tygr nebo Opice, chcete-li.