Pohyblivé objekty má rád od malička. A protože chtěl do jejich kouzla nahlédnout blíže, sestrojil si Pavel Kučera z Koutu na Šumavě své vlastní kinetické postavy a udělátka. Najít rovnováhu je podle něj uměním, potřebovat při jejich výrobě budete zejména trpělivost.

Hejblátka vyrobil Pavel Kučera z drátů, Těla figur zase ze šroubů a místo hlavy jsem navařil kuličky z ložiska. | Foto: Se svolením Pavla Kučery

„Když brouzdám po internetu a něco mě zaujme, tak si to vyrobím. Buď to potřebuji, nebo se mi to zkrátka jenom líbí. A to byl i případ pohyblivých objektů, kterým doma říkáme hejblátka,“ usmívá se Pavel Kučera z Koutu na Šumavě s tím, že ho na internetu zaujalo video, na němž si člověk vyráběl pohyblivý objekt.

Pohyblivé objekty z drátů, šroubů a kuliček

„Se železem pracuji hodně dlouho a mám ho rád. Hejblátka jsem vytvořil z drátů. Těla figur zase ze šroubů a místo hlavy jsem navařil kuličky z ložiska,“ vysvětluje.

Při vytváření svých projektů ale neměl k dispozici žádné rozměry. A tak to bral jen podle oka. „Pak už je to jenom o vyvažování. Nebylo to složité, přidával jsem vlastně jenom závaží,“ říká kutil Pavel Kučera.

Hejblátka Pavla Kučery v akci:

Zdroj: Se svolením Pavla Kučery

Techtle mechtle se závažím

Kutil na videu, které ho inspirovalo, podle něj konce objektů dovařoval svářečkou, aby daná strana byla těžší.

„U panáka s obloukem, který se hýbe ze strany na stranu, jsem přivařil šrouby, na něž jsem kvůli rovnováze přidával matky. Když to bylo tak akorát, tak jsem zkoušel, jestli jsou obě strany v rovnováze. Samozřejmě nebyly. Tak jsem je musel ohýbat nahoru, nebo dolů, aby závaží bylo buď vepředu, nebo vzadu,“ vzpomíná.

Chystá se na rybáře s prutem

„Popravdě řečeno mi vyvážení panáka trvalo zhruba 20 minut. Objekt snowboardisty jsem vytvářel zhruba 30 minut, ale vyvažování mi zabralo okolo 3 hodin. Stále se mi nedařilo a hejblátko přepadávalo buď na jednu, anebo na druhou stranu. A když už jsem si myslel, že to vzdám, tak mě napadlo, že bych to mohl otočit a vyzkoušet ho vyvažovat obráceně. Nakonec jsem rovnováhu našel. Teď plánuji další objekt. Bude to rybář s prutem. Doufám, že se nezapotím, jako se snowboardistou,“ směje se.

Když měl vyváženo, tak objekty stříknul černým sprejem.

„Oba objekty prý vyráběl víceméně jenom ze zvědavosti. “Prostě se mi pohyblivé objekty líbí. Ten s obloukem se vydrží hýbat okolo 16 minut, což jsem nečekal. Uvažoval jsem původně zhruba o 2 minutách. Snowboardista vydrží asi osm minut,“ vysvětluje.

„Moje paní o mně ví, že jsem hračička. Nyní mám připravené jiné projekty, které se líbí mé manželce. Ty nebudou hýbací. Neměl bych to přehánět, protože jeden objekt mám v kuchyni a druhý zase v obýváku. Už mi dokonce psali lidi, že by to moc chtěli, že na to nemají nervy a jestli jim to vyrobím. Já to ale nevyrábím na kšeft,“ dodává Pavel Kučera.