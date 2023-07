Bytostně se mu nelíbí bazény klasického typu a modrý obdélník nebo ovál na svou zahradu za žádnou cenu nechtěl. Žena Dalibora Švarce se ale chtěla v létě koupat, a tak se pustil do stavby koupacího jezírka. Původně chtěl klasické foliované nebo přírodní jezírko, jeho žena to však šmahem odmítla s tím, že se v žádném kačáku a žabinci koupat nebude. Zrodilo se tak pozoruhodné kompromisní řešení.

K jezírku Dalibor Švarc přidělal malý vodopád | Foto: se svolením Dalibora Švarce

Dalibor Švarc chtěl pro svoji ženu jezírko, které by jí vyhovovalo. Hledal proto nějaké vhodné řešení.

Všechno se dělalo ručně

„Zprvu jsem trošku nevěděl, jak na to. Moje paní ale na Facebooku našla fotografii pěkného kamenného jezírka. Mně se to líbilo, a jelikož se zhruba třicet let živím stavebními pracemi, neviděl jsem ve zbudování svého bazénu žádný problém. Finální stavba má vnější rozměr zhruba 6,5 krát 4,5 metru a v nejhlubším místě dosahuje 1,6 metru,“ říká Dalibor Švarc z Mělnicka.

Stavební technika mu na pozemek nemohla vjet, tak dělal všechno ručně s pomocí tří brigádníků. Výkop byl ale podle něj tím nejmenším.

„Je dobré, že si budoucí tvary v hlíně vlastně vymodelujete. Poté jsem natáhl geotextilii, aby se mi beton nemíchal s hlínou a stěny i dno vystlal tenkými betonovými bloky z likvidace stavby. Lépe tak drží okolní terén. Vytvořil jsem armování a začali jsme míchat beton. Brigádníci se střídali u míchačky a já jsem to tam plácal lopatou, lžící i rukama do správného tvaru,“ vzpomíná Švarc.

Nakonec tam podle něj padlo asi šest kubíků betonu.

Martinova zahradní jezírka budí údiv. Prozradil, jak je staví a čím vynikají

Natahal trubky k filtraci, usadil a zabetonoval šachtu do dna bazénu. Celý vnitřek bazénu poté natáhl třemi vrstvami flexibilním lepidlem s vloženou perlinkou a poslední vrstvu za čerstva rozmýval malířskou štětkou s jemným chlupem do hladka. Nakonec aplikoval ve dvou vrstvách hydrostěrku.

V ruce měli každý kámen

„Jako obklad jsem použil balkánskou rulu, se kterou už jsem měl zkušenosti při práci pro jednoho klienta, jemuž jsem z ní vytvořil chodníky u domu. Řekl jsem si proto o kontakt a objednal si pořádnou hromadu. Každý kámen musíte očistit wapkou z obou stran a je nutné si je pěkně rozložit. Potom vlastně vybíráte nejvhodnější kousek, případně ho upravíte. A zkoušíte a zkoušíte,“ říká Švarc s tím, že největším oříškem byla pracnost při obkládání a spárování.

Koupací jezírko na Klínech:

Nakonec následoval nátěr vnitřního prostoru bazénovou barvou.

„Na trhu jsou různé produkty, já vyzkoušel bazénovou gumu v modrém odstínu, ale již druhou sezonu se začaly na nátěru objevovat bublinky. Rozhodli jsme se obnovit nátěr a bublinek se zbavit,“ říká pan Dalibor. Po brouzdání po internetu ale došel k závěru, že všechny běžné nátěry se musejí obnovovat, což považuje za naprosto nekomfortní.



Proto na doporučení zkusil polyuretanový nástřik. „Stříkají se tím venkovní koupaliště i bazény a prováděcí firma se dušovala, že bublinky se rozhodně dělat nebudou. Z povahy materiálu tomu chci věřit. Po nástřiku vnitřku bazénu jsem musel ještě přidat jednu řadu kamenného obkladu, aby se uzavřel přechod mezi novým nástřikem a hranou kamenného obkladu, který je pod hladinou,“ vypočítává Švarc.

Stovky hodin tvrdé dřiny

Celkovou stavbu odhaduje pan Dalibor na čtyři měsíce a stovky hodin tvrdé dřiny. Jednotlivé položky sice nebyly drahé, součet ale vyrazí dech.

„Když jsem to před třemi lety dodělal, tak bych si jako firma vzal půl až tři čtvrtě milionu korun, dnes kolem milionu. Za to by byl ten nejdražší a nejluxusnější plastový bazén na trhu. Kdybych tehdy poslechl manželku, byl bych na čtvrtinové ceně,“ usmívá se dnes.

Sauna pro přítelkyni? Kutil ji postavil svépomocí a dokonce velmi levně

Bazén ale Švarcovi využijí celoročně, protože se rádi koupou, Dalibor dokonce také v zimě. Říká, že mu to dělá dobře na pohybový aparát.

„Známým se to moc líbí, mám tam ještě udělaný takový hezký malý vodopád. Manželka je spokojená a nadšená. A to je nejdůležitější. Dnes už uvažuji, jak náš bazén zastřešit. Zkusím vytvořit nějakou lehčí rozebíratelnou konstrukci,“ osnuje své kutilské plány Dalibor Švarc.

