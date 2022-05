Jiří Hadaš do svých kouzelnických vystoupení umí vtáhnout nejen dospělé diváky, ale i děti. "Děti jsou nejnáročnější publikum. Když vystoupení nebude dítě bavit, tak nebude tleskat ze slušnosti nebo čekat do konce. Sebere se a odejde. Já jsem pro ně velký kouzelný kamarád Jirka a naštěstí si je dokážu získat na svou stranu,“ říká Jiří Hadaš v rozhovoru pro Deník.

Jak jste se stal kouzelníkem a kdy jste začal kouzlit?

Já jsem to měl trochu jednodušší, protože jsem se narodil do kouzelnické rodiny. Tatínek byl kouzelník a vedl nás k tomu odmalička, takže jsem měl základy už z domu. Zatímco jiné děti, pokud chtějí kouzlit, tak musejí navštěvovat nějaké kroužky nebo se učit z knížek.

Stačí tužka a chuť soutěžit. Hospodské kvízy prověří paměť i IQ

Jaký byl první trik, který jste se naučil?

To už si asi nevzpomenu, protože jsem začal kouzlit, ještě když jsem chodil do školky, zhruba od svých čtyř let. A právě ve školce jsme měli spolu s bratrem – dvojčetem - i své první vystoupení. To kouzlo si pamatuji dodneška – bylo to s mincemi na provázku. Začarovali jsme je a zmizely ode mě a objevily se u bratra. Určitě ty rekvizity budu mít ještě někde schované, možná bych to mohl oprášit (smích).

Máte nějaké oblíbené kouzlo, o němž víte, že na něj bude publikum zaručeně reagovat?

Paradoxně je to kouzlo, které ani mnozí mladí kouzelníci nechtějí dělat, protože ho považují za staromódní. Já ním většinou svou show pro dospělé začínám. Je to klasický trik, kdy kouzelník roztrhá noviny, udělá abraka dabra a noviny jsou zase celé. To mám vyzkoušené, že funguje. Zaprvé na sebe hned diváky upozorním a ten efekt toho, že jsou noviny opravdu zase zcelené, každého zaujme. Tím pádem si diváky získám na svou stranu a pak už reagují úplně na všechno.

Vymýšlíte si svá kouzla? Dá se vůbec ještě přijít s něčím novým?

Já si svá kouzla nevymýšlím, je to hodně náročné, i když jsou lidé, kteří se tomu věnují a pak je právě nám kouzelníkům, kteří se tím živí, prodávají. Dokonce se domnívám, že to je velikánský byznys po celém světě a lidé, kteří dokážou něco takového vymyslet, si to nechají samozřejmě zaplatit. I u nás jsme měli člověka, který dokázal vymyslet velmi zajímavá kouzla. Byl to Lubor Fiedler, jehož triky chtěl koupit dokonce i David Copperfield pro svou internetovou školu kouzel. Také jedna z největších firem, která se zabývá výrobou rekvizit pro kouzelníky, od něj koupila hned několik patentů.

KVÍZ: Znáte svatební zvyky a tradice? Otestujte své vědomosti

V čem jsou jiná představení pro děti?

Vystoupení doprovázím příběhy, abych jen nepředváděl kouzla. Třeba vzít šáteček, strčit ho do trubičky a on zmizí, to by nestačilo. Musí k tomu být i něco navíc. Ale to se snažím i při vystoupeních pro dospělé a musím říct, že vymyslet právě tu show okolo je kolikrát těžší než samotné provedení kouzla.

Platí, že děti jsou nejnáročnější publikum?

Rozhodně ano. Když kouzlíte pro dospělého, tak se na vás podívá, vydrží až do konce a zatleská, ale nemáte si mnohdy možnost ověřit, jestli nezatleská jen ze slušnosti. I když se to dá poznat, zda se publikum baví. Ale dítě, když to nebude bavit, tak nebude čekat do konce a tleskat ze slušnosti. Začne vykřikovat, vyrušovat nebo se prostě zvedne a odejde. Takže zaujmout skupinu dětí je daleko obtížnější, ale zase s dětmi je občas větší legrace a i já se proměním v podstatě v dítě. Mám kšiltovku, kraťasy a jsem pro ně velký kouzelný kamarád Jirka a ne kouzelník ve fraku. Dokážu si je získat na svou stranu.

Kolik je u nás kouzelníků? Jak velká je konkurence?

Osobně nerad používám slovo konkurence, spíš jsme kolegové a kamarádi. I z mé pozice prezidenta Českého magického svazu chci, aby když si klient objedná některého z kolegů, tak byl spokojen. Takže pořádáme i různé semináře, školení a pomáháme si. V Českém magickém svazu evidujeme v současnosti kolem 450 kouzelníků, jsou to jak profesionálové, tak amatéři nebo lidé, kteří mají kouzlení jako svého koníčka. Fajn je, že se daří získávat i mládež a děti. K tomu bude odhadem tak čtyři sta dalších lidí, kteří mají magii jako koníčka, ale nechtějí být členem svazu.

Mají tedy mladí lidé zájem o magii a kouzla?

Pohybuje se to ve vlnách. Pomáhá nám internet, Youtube nebo televizní soutěže. Když se v nějaké objeví kouzelník a je úspěšný, najednou je vidět, jak ten zájem mladých vzroste. Někdy je to ale těžké, děti se pro něco nadchnou, vydrží u toho třeba rok a pak u nich převáží zase jiný zájem a koníček.

OBRAZEM: Nejlepší klamy nabízí úchvatné záběry s velrybou i slonem

Jste také prezidentem Magic Festivalu, který se letos uskuteční od 13. do 15. května v Uherském Hradišti. Na co se jeho návštěvníci mohou těšit? Jaké budou největší hvězdy?

Opět jsme pozvali evropskou špičku v moderní magii. V letošním roce jsem vsadil na trojlístek španělských kouzelníků, protože Španělsko je v tomto oboru opravdová velmoc. Přijede mladý talentovaný kouzelník Txema, který v pátek večer udělá netradiční kouzelnické vystoupení nazvané The Postman. Jde o moderní magii, která je zajímavá svou vizuální a divadelní podobou. V sobotu bude slavnostní galavečer, kde vyhlásíme jednak vítěze 24. mistrovství České republiky v moderní magii a představí si i další španělští hosté.

Jedním je Adrian Vega, který je velmi populární po celém světě a vymýšlí netradiční a originální kouzla. Druhým bude opravdová ikona a světová hvězda v karetní magii, a tou je Woody Aragon. Prezentovat se budou i nejlepší kouzelníci z České republiky, například kouzelnice Kelly, která je hodně populární a probojovala se až do finále soutěže Česko Slovensko má talent, dále úřadující mistr republiky Aleš Hrdlička, svou one-man show Továrna na zázraky předvede Michal Nesveda a největší českou hvězdou, kterou jsme mohli pozvat, je Ondřej Pšenička, jenž je populární po celém světě a jako jediný Čech vystupoval i v legendárním hollywoodském Magic Castlu.

Program Magic Festivalu



PÁTEK 13. KVĚTNA

15 – 17 hod. KOUZELNÉ NÁMĚSTÍ

– promo akce pro veřejnost na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

15 – 19.30 hod. MAGICKÝ BAZAR

17.30 – 19.30 hod. I. SOUTĚŽNÍ BLOK - MIKROMAGIE

20 – 20.50 hod. MAGIC SHOW THE POSTMAN - TXEMA

– unikátní show vycházející španělské kouzelnické hvězdy Txemy Munoze.

od 21 hod. SPOLEČENSKÝ VEČER



SOBOTA 14. KVĚTNA

9 – 19 hod. MAGICKÝ BAZAR

9 – 12 hod. II. SOUTĚŽNÍ BLOK – jevištní magie

9 – 12 hod. OFICIÁLNÍ SOUTĚŽ V CARDISTRY

14 – 15 hod. ODBORNÝ SEMINÁŘ – Woody Aragon

15.30 – 16.30 hod. ODBORNÝ SEMINÁŘ – Adrian Vega

od 19.30 hod. MAGIC GALA SHOW – slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků

od 22 hod. MAGIC AFTER PARTY



NEDĚLE 15. KVĚTNA

9.30 – 12 hod. MAGICKÝ BAZAR

9.30 – 10.30 hod. ODBORNÝ SEMINÁŘ - Aleš Hrdlička

11 – 12 hod. ODBORNÝ SEMINÁŘ – Adam Gečnuk a Karel Hasík

14.30 – 15.45 hod. KOUZELNÁ NEDĚLE - kouzelnické představení pro veřejnost, rodiny s dětmi a účastníky festivalu.



Není-li uvedeno jinak, konají se všechny programy v Klubu kultury.