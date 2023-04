Než se za dveřmi ozve známé „Hody, hody doprovody…“ je nutné mít pro koledníky připravenou odměnu. V domácnostech, kde koledníci vedle sladkostí dostávají darem i tradiční symbol Velikonoc, tedy kraslice, to znamená uvařit a ozdobit vajíčka. Možností jak obarvit velikonoční vejce je mnoho. Mezi ty méně běžné, ale o to efektnější, patří technika mramorování pomocí pěny na holení.

Mramorování pomocí pěny na holení dodá kraslicím zvláštní efekty. | Foto: Shutterstock

Mramorované kraslice je možné vytvořit mnoha způsoby. Někdo volí barvení pomocí vody, barvy a oleje, někdo přidává ještě ocet. Vajíčka „na strakato“ je možné obarvit také pomocí krepového papíru nebo laku na nehty.

Decentního mramorování docílíte i v případě, že na to půjdete takzvaně přírodně a na barvení vajec použijete borůvky nebo červenou řepu. Jednou z nejoblíbenějších technik je však mramorování pomocí holicí pěny.

Mramorování kraslic není nijak složité. Podívejte se, jak na to:

Pěna nejen na holení

K barvení budeme potřebovat vajíčka, pěnu na holení, špejle, karton na vejce, gumové rukavice a barvy na vajíčka nebo potravinářská barviva, nejlépe v tradičních odstínech žluté, zelené, červené a modré. Pokud máme barvy v prášku, rozmícháme je ve skleničkách s trochou teplé vody a kapkou octa.

Strakatá vajíčka: Potřebovat budete barevné voskovky, struhadlo, talířek, který můžete zašpinit, případně tác či noviny, a uvařené vejce. Na struhadle nastrouhejte požadované barvy a nasypte je na talířek nebo podložku. Vezměte ještě horké uvařené vejce a ve voskových šupinkách jej začněte válet. Vosk by se měl rozpouštět a vytvářet barevné fleky.

Připravíme si také misku s rovným dnem, pekáč nebo tácek s průměrem aspoň patnáct centimetrů a hloubkou nejméně tři centimetry

„Do připraveného tácu nastříkejte všemi směry pěnu na holení. Vrstva by měla být alespoň tři centimetry vysoká. Nakonec povrch uhlaďte stěrkou nebo rukou,“ radí brněnský zábavní vědecký park VIDA!

Pak pěnu opatrně pokapejte připravenými barvami. Nikdy nepoužívejte více než čtyři barvy. Vzniklé tečky opatrně promíchejte špejlí nebo párátkem. Barvy by se neměly zcela spojit, špejle by z nich měla vytvořit zajímavý mramorovaný vzor.

Vezměte vajíčko, opatrně je ponořte do mramorové pěny a vyválejte je v ní, aby bylo celé důkladně pokryté vrstvou pěny s barvou. Pak je odložte na připravený karton a nechejte pět až deset minut zaschnout.

Po zaschnutí pěnu z vajíček velmi opatrně odstraňte. Kraslice by měly být jemně pastelově mramorované.

V obchodech je možné sehnat i speciální mramorovací barvy. Ne všechny jsou však vhodné na uvařená vajíčka, která se budou konzumovat.Zdroj: Shutterstock

Nelejte, sypejte!

Zajímavý je i podobný postup, kdy se nastříkaná pěna v misce posype práškovou barvou na vejce. Pro tento způsob volíme raději misku hlubší.

Začíná se jednou barvou, například žlutou. Do posypané nepromíchané pěny se dá vajíčko a pomocí lžíce se v barvě poválí. Po vyndání se z něj zlehka a opatrně odstraní část pěnové vrstvy a vejce se zbytkem mramorované pěny se nechá zaschnout.

Holicí pěna v misce se posype další barvou a postup se opakuje. Některá vajíčka tak budou mramorovaná jen jednou barvou, na dalších budou odstíny postupně přibývat.

V obchodech je možné sehnat i speciální mramorovací barvy, které se při přípravě bez holicí pěny obejdou. Ne všechny mramorovací barvy jsou však vhodné na vařená vajíčka. Proto je lépe používat je na vyfouknuté skořápky.

Vajíčka i nehty

Hezkého efektu dosáhneme i použitím laku na nehty. Vyberte barvy podle vlastního vkusu, k velikonočním svátkům se však asi nejlépe hodí veselé jarní odstíny. Do větší misky s vlažnou vodou postupně vlijte laky na nehty alespoň tří různých barev tak, aby byla hladina vody pokrytá barvami. „Pokud je voda příliš studená nebo příliš horká, lak nebude fungovat,“ varuje web Hello Glow.

Pomocí párátka laky na hladině lehce promíchejte. Vyfouknuté vajíčko nasaďte na špejli. S její pomocí vajíčko ponořte do vody a otáčejte jím na hladině pokryté tenkou vrstvou laků, až se na kraslici nachytají a pokryjí ji ze všech stran. Procedura by měla být rychlá.

Pak špejli s kraslicí zapíchněte například do kusu polystyrenu, nebo ji uložte do kartonu na vajíčka a nechejte zaschnout. Pokud se vám barvy příliš smíchají do sebe, jednoduše lak vylovte z vody třeba špejlí nebo plastovou lžičkou a zkuste to znovu.

K barvení touto technikou se hodí jen vyfouknutá vajíčka. Laky na nehty obsahují chemikálie nevhodné k požívání, proto je na vařená vejce nepoužívejte.

Kdo má doma zbytky různobarevných roliček krepového papíru, může jej nastříhat na kousky nebo pásky, kterými obalí uvařené a odmaštěné vajíčko, a pak jej ještě pevně zamotat do kousku punčochy.



„Aby byla vaše obarvená vejce veselá a plná odstínů, zvolte raději ta bílá. Na hnědých a béžových není efekt tak výrazný,“ radí iReceptář.



Do nádoby nalijte ocet. Potom začněte od nejsvětlejší barvy brát jedno vajíčko za druhým a namočte ho pomocí lžíce do octu. Po chvilce jej vyndejte a dejte opatrně sušit na papírovou utěrku. Je to trošku sázka do loterie, protože krepový papír nepouští barvu rovnoměrně, ale výsledek bývá zajímavý.