Jednoho dne se rozhodla, že si takového nějakého draka vyrobí sama. A tak netrvalo dlouho a holčička si draka opravdu vyrobila. Drak měl na sobě hodně střapatých pruhů. Když si myslela, že je vše hotovo, šla draka pouštět.

Medvědí přátelství

Když jej pustila do vzduchu, z ničeho nic oživnul. Z draka a holčičky se stali nejlepší kamarádi. Holčička mu začala říkat Duha. Proč mu tak říkala, to nikdo neví. Bylo to jejich tajemství.

A jestli jsou ještě po těch letech kamarádi, to též nikdo netuší.

Autor: Dorka Matoušková

O Klaudii a Alence

V jednom malém městečku poblíž Prahy žije holčička jménem Alenka. Ta měla doma dva papírové draky, Klaudii a Vanesu. Proč právě draky? Vždyť byl přeci podzim a na podzim mezi dětské radovánky patří přeci pouštění draků, ne?

Jednoho dne byl zrovna krásný větrný den a malá Alenka se rozhodla jít ven s draky. Představte si, že Alči maminka Májinka jí řekla, že si ven musí brát jen jednoho draka. Malá Alenka si vybrala Klaudii. Vaneska, zůstala ve sklepě sama. Bylo jí to líto, ale co mohla dělat. Alenka přeci musí poslouchat maminku.

Alenka s Klaudií vyšla na kopec, vítr krásně funěl a drak Klaudie, létal jako o závod. Ten den byl drak Klaudie moc šťastný drak. Létal na obloze sem a tam, a vůbec se mu nechtělo domů. Ale čas nastal. A Alenka s drakem musí domů. Když přišly domů, všechno vyprávěly Vanese. Tam jim tiše záviděla a bylo jí to velmi líto.

A když nastal další dobrý letový den, vzala Alenka Vanesu a šla opět na kopec. Tam si i Vaneska užila krásné sluneční, ale větrné odpoledne. Alence moc děkovala, že i ona mohla létat mezi mraky.

Autor: Natálka Šimonová

Papírový drak Moula

Ahoj, já jsem drak Moula. Určitě se ptáte, proč se jmenuji Moula? No tak hezky pomalu, ale i rychle, je osm večer a do devíti mám být v postýlce.

Teď k tomu příběhu. Když jsem byl malý, tak jsem se účastnil soutěže. Ježíši, co to říkám, já ne, ale můj táta. Žádný čahoun, ale malý a šikovný kluk. Na soutěži jsem měl létat jako střela. Ptáte se, proč jako střela? Protože kluk, teda já jsem fakt moula. Já jsem toho kluka vůbec nepředstavila. Tak on se jmenuje Lukáš Foltýnek.

A teď zpátky k soutěži. Proč jsem měl létat jako střela? Před soutěží všem holkám a klukům řekl, že jeho drak létá jako drak. Ale jsem moula! Před soutěží jsem natrhnul látku a pak jsem nelétal. Proto my dali jméno Moula. Tak zní můj příběh.

Autor: Leontýnka Abdúl

Drak Bordelář

Drak Bordelář má v pokojíčku veliký nepořádek. Jeho maminka byla moc hodná, ale smutná z dráčka, protože chtěla, aby měl v pokojíčku krásně uklizeno, jako její dcera Linda. Ta byla také dračice jako je drak, ale ta měla v pokojíčku uklizeno. Ale dráček Bordelář měl zase samé jedničky a Linda měla samé trojky a čtyřky.

Jednoho dne přinesla Linda pět jedniček a drak Bordelář si uklidil pokojíček. Tak byla maminka z obou dráčků i Lindy spokojená. Spokojená z Úklidáře, ten se jmenuje Martin Koudela, druhá dcera Linda Koudelová a maminka Tereza Koudelová. Tatínek, o kterém v příběhu není řeč, se jmenuje Oldřich Koudela.

Autor: Leontýnka Abdúl

