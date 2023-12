Umí za dopoledne udělat venkovní kuchyň, splnit sen manželce o krásném koupacím ráji z kamenů, nebo vybudovat ve volných chvílích luxusní posezení k ohništi. Čeští kutilové zvládnou relaxovat při práci se dřevem a pak vzniknou lampy, které nadchly i v Americe nebo stůl z olivovníku a pryskyřice, nad kterým se tají dech. To jsou příklady příběhů o zlatých českých ručičkách, které na našem webu vzbudily v roce 2023 největší ohlas.

Posezení k ohništi si vytvořili ze ztraceného bednění. Na horní část ukotvili dřevěné obložení ze smrku. | Foto: Se svolením Andrey Vrzalové

Hobby na webu denik.cz/magazin je podle ohlasů čtenářů Deníku velmi populární rubrika. Mezi nejčtenější články patří zajímavé nápady, které šikovní kutilové dokážou ve volném čase a za minimum finančních prostředků změnit v krásné a užitečné věci. Se čtenáři se dělí o své zkušenosti, radí, čemu se vyhnout a doporučují, co by příště udělali jinak a lépe.

Venkovní kuchyň z palet

Palety jsou oblíbeným materiálem pro výrobu nábytku. Jsou levné a stavbu zvládne i kutil začátečník. Bratr Lenky Červeňákové ze Zbiroha v Plzeňském kraji z nich vyrobil venkovní kuchyň. Nejlepší podle ní je, že celé dílo, které bratr Filip vyrobil, vyšlo zhruba na tři tisíce korun.

O výrobě kuchyně jsme psali v tomto článku:

Venkovní kuchyň vykouzlili z palet za dopoledne. Vyšla je jen na tři tisíce

„Byl to jednoduchý a dobrý nápad i rychlá realizace. Nyní mám uvnitř chaty jenom ledničku, malinký bar jako úložný prostor a gauč. Takže se mi hodilo, že kuchyň nemusí být vůbec uvnitř. Navíc výroba byla velice rychlá. V podstatě bylo za dopoledne hotovo,“ pochvaluje si Lenka Červeňáková.

Podívejte se na venkovní kuchyň z palet:

1/4 Zdroj: se svolením Lenky Červeňákové Výroba venkovní kuchyně z palet byla velice rychlá. Hotovo bylo za dopoledne 2/4 Zdroj: se svolením Lenky Červeňákové Kuchyň vyšla na zhruba 3000 korun. OSB deska ji stála 600 korun, dřez asi 1500 a barvy vyšly do tisícovky 3/4 Zdroj: se svolením Lenky Červeňákové Venkovní kuchyň vykouzlili z palet za dopoledne 4/4 Zdroj: se svolením Lenky Červeňákové Lenka je velmi spokojená s poličkami, v nichž má vyskládané nádobí. Trošku se prý bála, že když bude vítr, tak talíře a sklenice odlétnou a rozbíjí se

Koupací ráj z kamenů

Nelíbí se mu bazény klasického typu a modrý obdélník nebo ovál na svou zahradu kutil z Mělnicka za žádnou cenu nechtěl. Žena Dalibora Švarce se ale chtěla v létě koupat, a tak se pustil do stavby koupacího jezírka. Původně chtěl klasické foliované nebo přírodní jezírko, jeho žena to však šmahem odmítla s tím, že se v žádném kačáku a žabinci koupat nebude. Zrodilo se tak pozoruhodné kompromisní řešení.

O stavbě koupacího jezírka jsme psali v tomto článku:

Jezírko, nebo bazén? Kutil z Mělnicka postavil manželce z kamenů koupací ráj

„Zprvu jsem trošku nevěděl, jak na to. Moje paní ale na Facebooku našla fotografii pěkného kamenného jezírka. Mně se to líbilo, a jelikož se zhruba třicet let živím stavebními pracemi, neviděl jsem ve zbudování svého bazénu žádný problém. Finální stavba má vnější rozměr zhruba 6,5 krát 4,5 metru a v nejhlubším místě dosahuje 1,6 metru,“ popsal své dílo Dalibor Švarc z Mělnicka.

Podívejte se na zdařilé koupací jezírko:

1/6 Zdroj: se svolením Dalibora Švarce Jezírko má vnější rozměr cca 6,5 x 4,5 metru a v nejhlubším místě dosahuje 1,6 metru 2/6 Zdroj: se svolením Dalibora Švarce Filtraci má skrytou ve sklepě domu. Vedou k němu skryté trubky 3/6 Zdroj: se svolením Dalibora Švarce Jako obklad použil balkánskou rulu 4/6 Zdroj: se svolením Dalibora Švarce K jezírku Dalibor Švarc přidělal malý vodopád 5/6 Zdroj: se svolením Dalibora Švarce Šachta na dně bazénu 6/6 Zdroj: se svolením Dalibora Švarce Stěny i dno vystlal tenkými betonovými bloky z likvidace stavby, lepe tak drží okolní terén

Luxusní posezení k ohništi

Někdy se z malého nápadu vyklubou zajímavé věci. To je i případ zahradního ohniště Andrey Vrzalové. Pro společně strávený čas vybudovala Andrea Vrzalová s přítelem Jirkou krásné posezení u ohně. Ona má dobrou prostorovou představivost, její přítel zase zlaté ruce, a tak se skvěle doplňují. Celé posezení, které vzniklo během pouhých dvou týdnů a stálo 15 tisíc korun, je překvapivě jednoduché a funkční. Jako základ použili dvě ztracená bednění, která k sobě sešroubovali.

O posezení ze ztraceného bednění jsme psali v tomto článku:

Posezení k ohništi si vytvořili ze ztraceného bednění. A vypadá luxusně

„Rozhodnutí udělat si vlastní ohniště s posezením padlo minulý rok. Mnohokrát jsme si s partnerem Jirkou říkali, že by se nám líbily večery u ohně. Původně to mělo být jen malé přenosné ohniště, které bychom měli v zahradním domku a jednou za čas u něj spolu strávili pár příjemných chvilek,“ vzpomíná na původní nápad rodačka z Pardubic.

Podívejte se na posezení, vybudované ve volných chvílích:

1/7 Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové Prostor ohniště vysypali makadamem a obložili bílou dlažbou. 2/7 Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové Původně to mělo být jen malé přenosné ohniště, u něhož by jednou za čas poseděli pár příjemných chvilek. 3/7 Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové Letos k němu přidali zásobník na dřevo a udělali pár kosmetických úprav. 4/7 Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové Na horní část ukotvili dřevěné obložení ze smrku. 5/7 Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové Ztracené bednění uspořádali do písmene L. 6/7 Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové Jako základ použili dvě ztracená bednění 50x50 cm vedle sebe, které k sobě sešroubovali. 7/7 Zdroj: Se svolením Andrey Vrzalové Přítel Andrey má šikovné ruce a nápady.

Lampami ohromuje i Ameriku

Před třemi lety Ladislav Rubáček z Kuksu své přítelkyni poprvé řekl, že by chtěl dělat dřevořezbu. Zeptala se ho tehdy, jestli se nezbláznil. Dnes vytváří okouzlující dřevořezby na zakázku, které stylizuje jako lampy. Zájem o ně je i v USA. Dřevořezbu má Ladislav Rubáček jako koníček a relax. Jeho partnerce se lampy velmi líbí a je na něj hrdá.

O šikovném řezbáři jsme psali v tomto článku:

Řezbář z Kuksu dělá dřevěné lampy. Začal před třemi lety, teď ohromuje i Ameriku

„Člověk k tomu potřebuje trpělivost a musí si v tom kusu dřeva umět představit konečnou řezbu. K ošetření používám přírodní oleje. Většinou dvě vrstvy a pak to ještě vezmu přírodním voskem. Ten dodá parádní lesk. Brousím do vysoké zrnitosti,“ říká Ladislav Rubáček, kterému větší lampa zabere i více než 50 hodin práce.

Podívejte se na ukázku z tvorby Ladislava Rubáčka:

1/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Nejprve experimentoval s ohýbaným dřevem. 2/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Lampa se žralokem. 3/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Lampa s vlkem. 4/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Lampa se stromem. 5/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Na papíře si připraví návrhy a podle nich potom vyřezává. 6/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Ladislav Rubáček při práci. 7/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Ladislav Rubáček při práci a jeho vyřezávaná lampa. 8/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Vyřezat sovu zabralo desítky hodin. 9/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Dnes ke své práci používá kolečka vyhnilých ořechů. 10/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Na podstavec používá vzácnější dřeva, jako je karelská bříza, která roste ve Finsku. 11/11 Zdroj: Se svolením Ladislava Rubáčka Detail sovy.

Stůl ze dřeva a epoxidu

Trendem designu je nábytek s epoxidovou pryskyřicí. Petr Kari s ní začal experimentovat před čtyřmi lety. Nyní vytvořil stůl ze dřeva olivovníku a pryskyřice. Je to prý pracné a technologicky i časově náročné. Ale výsledek je velmi krásný. Jako základ stolu posloužilo 250 let staré dřevo z olivovníku, které koupil na internetu u prodejce exotických dřevin.

O stole z olivového dřeva jsme psali v tomto článku:

Ze starého dřeva a moderního epoxidu vyrobil muž stůl. Teď ho chtějí všichni

„Kutila to vyjde přes třicet tisíc korun. Olivové dřevo není úplně nejlevnější a tyto dva kousky stály sedm tisíc korun. Dále záleží na tom, kolik je tam pryskyřice a jakou používáte. Podle toho se odvíjí cena. Jsou stoly, které jsou uprostřed propojeny pryskyřicí, tam potřebujete pouze pár litrů. Na tento stůl ale padlo 27 litrů,“ uvedl Petr Kari.

Podívejte se na stůl o rozměrech 110 x 60 centimetrů, jehož výroba zabere minimálně tři týdny:

1/8 Zdroj: se svolením Petra Kari Jako základ stolu posloužila 250 let staré dřevo z olivovníku, které nakoupil na internetu u prodejce exotických dřevin 2/8 Zdroj: se svolením Petra Kari Potom se musí udělat forma pro odlévání pryskyřice 3/8 Zdroj: se svolením Petra Kari Epoxidová pryskyřice je oblíbeným materiálem 4/8 Zdroj: se svolením Petra Kari Tuhnutí pryskyřice záleží na okolní teplotě a vlhkosti, u takto silné vrstvy a za ideálních podmínek trvá zhruba čtyři dny, vytvrdnutí si poté vyžádá dalších 14 dní 5/8 Zdroj: se svolením Petra Kari Vytvořit tento stůl o rozměrech 110 x 60 centimetrů zabere minimálně tři týdny 6/8 Zdroj: se svolením Petra Kari „Stůl jsem frézoval do roviny, a pak brousil. Na tom člověk vydá nejvíce času. Kvalitní broušení takového stolu si vezme asi 40 až 50 hodin práce,“ vysvětluje Petr Kari 7/8 Zdroj: se svolením Petra Kari Vytvořit tento stůl o rozměrech 110 x 60 centimetrů zabere minimálně tři týdny 8/8 Zdroj: se svolením Petra Kari Finální podoba stolu