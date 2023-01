KVÍZ: Hod pračkou i mega nehty? Super rekordy z nové Guinnesovy knihy

Sledujete rádi různé rekordy? Zajímá vás, co vše lidé dokážou, i když jsou to třeba i věci bláznivé? Obdivujete i zvláštnosti v říši zvířat či rostlin? Tak jste zrovna nyní na správném místě. Připravili jsme pro kvíz popisující hned 20 překvapivých rekordů z aktuálně vydané a velmi oblíbené Guinnesovy knihy rekordů 2023. Tak jdeme do toho.

Radši než na praní rekordmani používají pračku na házení. Přece jen praní je pro muže mnohdy neoblíbená činnost a takové posilování s pračkou je daleko lepší. Ale pak ty náklady za novou :-). Ilustrační foto | Foto: Shutterstock